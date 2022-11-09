Ізраїль не має достатніх запасів ППО, щоб постачати їх Україні, - міністр оборони Ганц

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не може постачати Україні свої системи ППО, оскільки не має достатніх потужностей для додаткового виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Таке пояснення відмови Україні у військових постачаннях лунає від ізраїльської влади вперше. Раніше позиція Ізраїлю пояснювалася бажанням зберігати нейтралітет у конфлікті через побоювання, що російська присутність у сусідній Сирії позначиться на ізраїльській безпеці.

"Очевидно, що навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику [щодо постачання озброєння Україні], неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони, - заявив Ганц. - Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО".

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З початку війни Ізраїль надає Україні масштабну гуманітарну допомогу, надсилає своїх медиків та військово-польове медичне обладнання. У середу Бенні Ганц запевнив, що ця допомога продовжиться.