Ізраїль не має достатніх запасів ППО, щоб постачати їх Україні, - міністр оборони Ганц
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не може постачати Україні свої системи ППО, оскільки не має достатніх потужностей для додаткового виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Таке пояснення відмови Україні у військових постачаннях лунає від ізраїльської влади вперше. Раніше позиція Ізраїлю пояснювалася бажанням зберігати нейтралітет у конфлікті через побоювання, що російська присутність у сусідній Сирії позначиться на ізраїльській безпеці.
"Очевидно, що навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику [щодо постачання озброєння Україні], неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони, - заявив Ганц. - Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО".
З початку війни Ізраїль надає Україні масштабну гуманітарну допомогу, надсилає своїх медиків та військово-польове медичне обладнання. У середу Бенні Ганц запевнив, що ця допомога продовжиться.
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ППО только для Израиля ( самим не хватает).
Геноцид признаём только евреев ( не признаём Геноцид украинцев 1932 года , армян 1915 и тд).
Когда Израилю выгодно- тогда «нейтралитет». Украина сама перебьеться. За ней НАТО ( хотя НАТО даже патрона не дала Украине).
Ай, да Израиль! Ай, да с$кин сын!
США, Канада, Израиль.... были шокированы голосованием Украины, страны Балтии, ведущие страны ЕС, не поддержали Украину, Иран, Россию , о лишении ядерного оружия , Израиль.
И когда начнут крошить Иран - это будет фактически второй фронт обороны Украины.
А крошить будут - так как раша передаёт Ирану ядерные технологии и материалы.
Не говорю, что высокоморальный, но гениальный, Ленин и Сталин ему в подметки не годились. Само существование СССР - на 100% заслуга Троцкого. Именно он, ни одного дня в армии не служивший и не имеющий военного образования, за считанные месяцы создал и руководил РККА, которая победила в Гражданской войне всю военную машину царской россии со всеми ее генералами.
А относительно выражения "****** как Троцкий", так тоже не на пустом месте придумали. Мог говорить долгими часами и был ему дан талант оратора да такой, что он один, без всякой охраны, только своей речью усмирял взбунтовавшиеся полки
Его вложили два два террориста-убийцы высочайшего класса - Эйнтингон и Судоплатов. И они тоже получили по заслугам, лет по 15 им дали.
А я еще удивлялся, такая новость висит, а тебя нет.
Исландия приползла, а ты потерялся
И кто тебе сказал, что ты гой. Гой это народ в прямом переводе, а в смысловом переводе - народы, окружающие евреев в расеянии.
А ты к ним каким боком?
И хвост побрей, некрасиво на люди выходить с небритым хвостом.
С трудом в ФБ нашел твое изображение.
Зря прячешь, ты божественно прекрасен.
- и шо может стоить нам то ПВО как помощь Украине?
- она обойдется нам, на секундочку, в 100 000 миллионов евро...минимум...
- пагадите, шото тут не правильно… давайте ещё раз, токо медленно!
- она.... обойдётся…
- стоп! стооооп! а от теперь правильно... она обойдётся!!
По данным источника в сирийских СМИ, ВВС Израиля нанесли сегодня ночью серию воздушных ударов по территории военной базы КСИР и подконтрольных иранцам вооруженных формирований недалеко от населенного пункта аль-Букамаль (Сирия) рядом с иракской границей.
В результате атаки на территории аэропорта Хамдан недалеко от города Аль-Букамаль, которая была произведена при помощи беспилотников, уничтожено, по меньшей мере, 10 вооруженных боевиков, сообщает 13 канал ИТВ.
фото defense.gov.
Источники «Хизбаллы» в Ливане и сирийская оппозиция подтвердили факт авианалета.
Пресс-служба ЦАХАЛ не комментирует сообщения о военных операциях, проведенных вне пределов Израиля.
Согласно предыдущим сообщениям, несмотря не недовольство «российских партнеров», Израиль регулярно бомбит позиции Ирана и шиитских боевиков в Сирии.
По данным Sky News Arabic, в последние годы самолеты ВВС Израиля нанесли многочисленные удары по военной базе иранских сил и шиитских подразделений в городе аль-Букамаль. По информации арабских СМИ, в результате налетов были уничтожены ракетные склады и военная техника.
Просто привел для примера, чтобы публике стало понятно, что предъявлять предъявы мирным странам, скажем, Германии, Швейцарии,Швеции и проч., это совсем не то, что наезжать на постоянно воюющий Израиль.
Слышь, Исландия, а давай поставим вопрос с ног на голову.
А чем и как Украина хотя бы когда-то помогла Израилю?
Израиль воюет с террором каждый день, раз в 1-2 года имеет серьезный военный конфликт, раз в 10-15 лет имеет войну. Но приспособился даже к этому и всегда побеждает. Вот как Украина к этому относилась и относится?
ужеи не было...!\они совершенно другие - чем другие евреи...!\
тебе сколько лет дедушка - лет сто...?\а то мне становится стыдно такого старичка послать
вслед...\
Какие то скачки туда-сюда, обрывки мыслей, налепил этих знаков пунктуации, зачеркиваний, подчеркиваний...
А оно мне надо? Отскочи, чумазый.
Научишься свои мысли излагать, тогда и приходи.
и не указывай здесь где кому ходить - в кибуце своём будешь указывать...!
- Таки да. Но совсем немножко и таки только для себя.
Що тобі ті "хвамилії жидівські".
Ти б краще задумався над тим, чому у половини російських офіцерів та генералітету хвамилії "хахляцькіє"?
США, Канада, Израиль.... были шокированы голосованием Украины, страны Балтии, ведущие страны ЕС, не поддержали Украину, Иран, Россию , о лишении ядерного оружия , Израиль.
Кстати, Украина, Иран, Россия .... всегда голосовали , в ООН, против Израиля, в Канаде напомнили, как Премьер Украины Гройсману, который прибыл в аэропорт, для поездки в Израиль, вынужден был, вернуться : Украина проголосовала в ООН против Израиля, и Израиль отменил командировку Премьера Украины.
Зато В ОТВЕТ можно долго дуться и обижаться - эвенкийский цирк.
Зачем такое делать, если только из Израиля не попросили ?
И сразу есть веская причина не давать оружие Украине.
Простой ларчик.
Значит, были веские причины проголосовать как надо Израилю.