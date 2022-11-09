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Ізраїль не має достатніх запасів ППО, щоб постачати їх Україні, - міністр оборони Ганц

бенні,ганц

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна не може постачати Україні свої системи ППО, оскільки не має достатніх потужностей для додаткового виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Таке пояснення відмови Україні у військових постачаннях лунає від ізраїльської влади вперше. Раніше позиція Ізраїлю пояснювалася бажанням зберігати нейтралітет у конфлікті через побоювання, що російська присутність у сусідній Сирії позначиться на ізраїльській безпеці.

"Очевидно, що навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику [щодо постачання озброєння Україні], неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони, - заявив Ганц. - Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО".

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З початку війни Ізраїль надає Україні масштабну гуманітарну допомогу, надсилає своїх медиків та військово-польове медичне обладнання. У середу Бенні Ганц запевнив, що ця допомога продовжиться.

Автор: 

Ізраїль (1648) ППО (3224)


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Топ коментарі
+8
5 секунд поиска, 10 место в чемпионате мира по продажам, 2021г. Экспорт достиг 11.3 млрд. долларов, наибольшая доля в 20% - ПВО. (https://t.me/israelinfo_co_il).
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09.11.2022 15:47
+7
Все, все для Германии. Ой! Извините, для Израиля.

ППО только для Израиля ( самим не хватает).

Геноцид признаём только евреев ( не признаём Геноцид украинцев 1932 года , армян 1915 и тд).

Когда Израилю выгодно- тогда «нейтралитет». Украина сама перебьеться. За ней НАТО ( хотя НАТО даже патрона не дала Украине).

Ай, да Израиль! Ай, да с$кин сын!
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09.11.2022 16:01
+7
Українцям не варто чогось очікувати від Ізраїлю чи звинувачувати Ізраіль-це не дружня Україні держава,орієнтована на москальські гроші й ресурси,позбавлена рефлексій що до моральних аспектів існування. Один з членів клубу країн-паразитів. Ізраїль має зброю для Алієва й саудитів але не має для України-Ізраїль має,з України,все що йому потрібно й так,без зайвих зусилль-навіщо платити більше!
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09.11.2022 16:10
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Ой
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09.11.2022 15:30 Відповісти
Все, все для Германии. Ой! Извините, для Израиля.

ППО только для Израиля ( самим не хватает).

Геноцид признаём только евреев ( не признаём Геноцид украинцев 1932 года , армян 1915 и тд).

Когда Израилю выгодно- тогда «нейтралитет». Украина сама перебьеться. За ней НАТО ( хотя НАТО даже патрона не дала Украине).

Ай, да Израиль! Ай, да с$кин сын!
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09.11.2022 16:01 Відповісти
Ты забыл, что Украина в ООН, неделю тому назад, поддержала Россию, Иран, С.Корею.....лишить Израиль ядерного оружия.
США, Канада, Израиль.... были шокированы голосованием Украины, страны Балтии, ведущие страны ЕС, не поддержали Украину, Иран, Россию , о лишении ядерного оружия , Израиль.
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09.11.2022 18:27 Відповісти
Украина де-факто поддержала скорее Египет - автора очередной резолюции, которую уже 20 лет, как игнорирует/не выполняет Израиль. Вероятно и на этот раз принятая резолюция не будет выполнена Израилем, который не откажется от ядерного оружия, как это сделала Украина. Египет по действующему и оплаченному контракту должен был получить у Германии ту самую новейшую систему ПВО, но не получил, а согласился уступить ее для Украины, вне очереди. Эта новейшая система ПВО уже спасла много обьектов инфраструктуры Украины и жизни украинских граждан от уничтожения ракетами и Шахедами-136. Интересы Украины должны защищаться не меньше, чем интересы Израиля, который отказался помочь Украине защититься от геноцида.
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09.11.2022 19:04 Відповісти
бред. Не так все было
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09.11.2022 21:39 Відповісти
Ойц!
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09.11.2022 16:32 Відповісти
Идите НАХ за руким кораблем Все жопу им зализывали памятники и т.д -- пусть отвалят мы сами справимся
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09.11.2022 17:32 Відповісти
Скоро будет война Израиля и Ирана. У Ирана десятки тысяч ракет. Израиль в отличие от Украины страна маленькая и не может себе позволить даже 80% эффективность поражения ракет. Только 99,9% а для такой задачиколичества ПРО всегда мало.
И когда начнут крошить Иран - это будет фактически второй фронт обороны Украины.
А крошить будут - так как раша передаёт Ирану ядерные технологии и материалы.
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09.11.2022 20:58 Відповісти
І путін буде обіжатись.
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09.11.2022 15:33 Відповісти
По ПВО может лишних запасов и нет, так как делаются они исключительно по заказу и за большие деньги, а вот по арте, миномётам (Солтам), снарядам и патронам можно порыться
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09.11.2022 15:35 Відповісти
хто б сумнівався.... щоб пейсаті щось передали україні - нонсенс.
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09.11.2022 15:36 Відповісти
"если мы будем поставлять пво Украине, у нас не будет денег на строительство дорог" ))
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09.11.2022 15:36 Відповісти
Земля то є кругла куля, і вона крутиться.
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09.11.2022 15:36 Відповісти
****** как Троцкий
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09.11.2022 15:38 Відповісти
Троцкий позавидовал бы.
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09.11.2022 16:00 Відповісти
Троцкий был гениальный человек.
Не говорю, что высокоморальный, но гениальный, Ленин и Сталин ему в подметки не годились. Само существование СССР - на 100% заслуга Троцкого. Именно он, ни одного дня в армии не служивший и не имеющий военного образования, за считанные месяцы создал и руководил РККА, которая победила в Гражданской войне всю военную машину царской россии со всеми ее генералами.
А относительно выражения "****** как Троцкий", так тоже не на пустом месте придумали. Мог говорить долгими часами и был ему дан талант оратора да такой, что он один, без всякой охраны, только своей речью усмирял взбунтовавшиеся полки
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09.11.2022 16:10 Відповісти
Too bad he wasn't a match to an ice pick.
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09.11.2022 16:14 Відповісти
Так ледоруб не сам собой попал в руки дурачка Рамона Меркадера.
Его вложили два два террориста-убийцы высочайшего класса - Эйнтингон и Судоплатов. И они тоже получили по заслугам, лет по 15 им дали.
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09.11.2022 16:21 Відповісти
За генільністю Троцький майже рівний Гебельсу.
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09.11.2022 17:02 Відповісти
А ви сумніваєтеся у геніальності Гебелльса? Я не сумніваюся. Темний він був геній чи світлий, тут без питань, але геній. Вони за 12 років стільки навернули, що минуло вже 100 років, а наслідки цього ще не подолали. Зокрема, більшість пропаганди ******** ультра-правих, та й взагалі відморозків різного роду, заснована на розробках рейхміністерства пропаганди і особисто доктора Гебелльса. Якщо провести аналіз тієї епохи, всі вони були геніальні. Ленін, Сталін, Троцький, Гітлер, Гебелльс, після них Мао. Поставити світ раком, для цього потрібний був не простий розум. А після них уже пішли якось більше чиновники від політики
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09.11.2022 17:26 Відповісти
пример евреев сатанистов
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09.11.2022 21:45 Відповісти
Вірно! Зараз ЗСУ руководіт її саздатєль і сородич Бронштейна Зе Членограй,теж геній і може пиз.діти ,як Бронштейн годинами....з відеосуфлера! Як уже набрид цей сіоністський платний троль з центру Візенталя...Що він хоче нам доказати,що ми гої і повинні боготворити "Ізраїль" і богоізбранних?
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09.11.2022 18:18 Відповісти
Привет, Мудко.
А я еще удивлялся, такая новость висит, а тебя нет.
Исландия приползла, а ты потерялся
И кто тебе сказал, что ты гой. Гой это народ в прямом переводе, а в смысловом переводе - народы, окружающие евреев в расеянии.
А ты к ним каким боком?
И хвост побрей, некрасиво на люди выходить с небритым хвостом.
С трудом в ФБ нашел твое изображение.
Зря прячешь, ты божественно прекрасен.
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09.11.2022 18:26 Відповісти
Мудко це від слова му.дак,це ти так мене хочеш образити,милий окупант Палестини??)))Не вийде,дорогий пригноблювач своїх кузенів-арабів палестинців!))) А щодо гоїв....Гой,згідно тлумачень Талмуду,перекладається,як звір,худоба. Мовляв,Яхве створив цих звірів-гоїв у людській подобі щоб боговибраним було зручніше заставляти гоїв служити. Ну нічого,дасть Яхве,скоро Іран отримає від ваших дружбанів-кацапів ядерні технології і тоді почне звершуватися віковічна мрія мусульман про звільнення Аль-Кудсу....але ми вас в Одесі і в Криму не приймемо!У Зе і Кірієнко-Ізраїтєля нічого не вийде!
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09.11.2022 19:15 Відповісти
правильно. Понаедут всякие... У нас Украина не резиновая. Визы им не забыть ввести, как они нам в начале войны. Вспомним все.
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09.11.2022 21:47 Відповісти
Ну , на нема , суда нема. Почекаємо коли буде .
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09.11.2022 15:42 Відповісти
Попахіваєт маланським підходом.
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09.11.2022 15:44 Відповісти
***
- и шо может стоить нам то ПВО как помощь Украине?
- она обойдется нам, на секундочку, в 100 000 миллионов евро...минимум...
- пагадите, шото тут не правильно… давайте ещё раз, токо медленно!
- она.... обойдётся…
- стоп! стооооп! а от теперь правильно... она обойдётся!!
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09.11.2022 16:31 Відповісти
Нинішній Ізраїль прорашистська шарага, котра із грошима від США пише куйню - Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не повинні забувати, що за Україною стоїть НАТО". Україна теж не забуде.
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09.11.2022 15:45 Відповісти
Кожен робить свою нелегку роботу.

По данным источника в сирийских СМИ, ВВС Израиля нанесли сегодня ночью серию воздушных ударов по территории военной базы КСИР и подконтрольных иранцам вооруженных формирований недалеко от населенного пункта аль-Букамаль (Сирия) рядом с иракской границей.

В результате атаки на территории аэропорта Хамдан недалеко от города Аль-Букамаль, которая была произведена при помощи беспилотников, уничтожено, по меньшей мере, 10 вооруженных боевиков, сообщает 13 канал ИТВ.
фото defense.gov.

Источники «Хизбаллы» в Ливане и сирийская оппозиция подтвердили факт авианалета.

Пресс-служба ЦАХАЛ не комментирует сообщения о военных операциях, проведенных вне пределов Израиля.

Согласно предыдущим сообщениям, несмотря не недовольство «российских партнеров», Израиль регулярно бомбит позиции Ирана и шиитских боевиков в Сирии.

По данным Sky News Arabic, в последние годы самолеты ВВС Израиля нанесли многочисленные удары по военной базе иранских сил и шиитских подразделений в городе аль-Букамаль. По информации арабских СМИ, в результате налетов были уничтожены ракетные склады и военная техника.
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09.11.2022 15:47 Відповісти
вот только не нужно здесь это - вы этим Украине ни на капельку не помогли...!
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09.11.2022 16:42 Відповісти
А я не говорил, что это именно "помощь Украине". Это самые обычные будни израильской действительности, к которой все привыкли.
Просто привел для примера, чтобы публике стало понятно, что предъявлять предъявы мирным странам, скажем, Германии, Швейцарии,Швеции и проч., это совсем не то, что наезжать на постоянно воюющий Израиль.
Слышь, Исландия, а давай поставим вопрос с ног на голову.
А чем и как Украина хотя бы когда-то помогла Израилю?
Израиль воюет с террором каждый день, раз в 1-2 года имеет серьезный военный конфликт, раз в 10-15 лет имеет войну. Но приспособился даже к этому и всегда побеждает. Вот как Украина к этому относилась и относится?
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09.11.2022 16:52 Відповісти
послушай израильтянин, скажу тебе просто - без украинских евреев, вас возможно бы уже и не было...!\они совершенно другие - чем другие евреи...!\
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09.11.2022 16:57 Відповісти
Извини, маленький, ни хрена не понял глубины твоей мысли.
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09.11.2022 17:00 Відповісти
принял твою еврейскую отмазку...\это как оружие Украине...\
тебе сколько лет дедушка - лет сто...?\а то мне становится стыдно такого старичка послать вслед...\
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09.11.2022 17:03 Відповісти
Но ты реально пишешь путанно.
Какие то скачки туда-сюда, обрывки мыслей, налепил этих знаков пунктуации, зачеркиваний, подчеркиваний...
А оно мне надо? Отскочи, чумазый.
Научишься свои мысли излагать, тогда и приходи.
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09.11.2022 17:08 Відповісти
слабый ты в коленках еврей - сразу видно что ты эмигрировал в Израиль с паРаши...\ну или предки твои родом там жили...\
и не указывай здесь где кому ходить - в кибуце своём будешь указывать...!
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09.11.2022 17:12 Відповісти
5 секунд поиска, 10 место в чемпионате мира по продажам, 2021г. Экспорт достиг 11.3 млрд. долларов, наибольшая доля в 20% - ПВО. (https://t.me/israelinfo_co_il).
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09.11.2022 15:47 Відповісти
У них свои потреби високі, особливо на тлі загострення дурощі в Ірані.... А експортні потужності теж швидко не переспрямуєш - контракти треба виконувати.
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09.11.2022 16:10 Відповісти
Речь идёт о будущих договарах с Германией с разрешения США
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09.11.2022 20:59 Відповісти
В них там зброі як в дурного пукалок --- діліться .
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09.11.2022 15:48 Відповісти
"Є. Але тільки трохи. І тільки для себе." Як завжди по-маланські. І чому ми їх завжди кудись обираємо?! Нічому нас життя не вчить...
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09.11.2022 15:49 Відповісти
Коли перемелемо кацапську військову машину, то, іранці прибіжать пропонувати свої дрони, китайці заволають про санкції проти кацапії, орбан буде співати : путлер @yйло, а Ізраїль запропонує системи ППО
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09.11.2022 15:53 Відповісти
Готов поверить...
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09.11.2022 16:08 Відповісти
Українцям не варто чогось очікувати від Ізраїлю чи звинувачувати Ізраіль-це не дружня Україні держава,орієнтована на москальські гроші й ресурси,позбавлена рефлексій що до моральних аспектів існування. Один з членів клубу країн-паразитів. Ізраїль має зброю для Алієва й саудитів але не має для України-Ізраїль має,з України,все що йому потрібно й так,без зайвих зусилль-навіщо платити більше!
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09.11.2022 16:10 Відповісти
- У вас триппер есть?
- Таки да. Но совсем немножко и таки только для себя.
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09.11.2022 16:33 Відповісти
Что у них у всех какие-то фамилии жидовские такие....
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09.11.2022 16:52 Відповісти
Тарасику.
Що тобі ті "хвамилії жидівські".
Ти б краще задумався над тим, чому у половини російських офіцерів та генералітету хвамилії "хахляцькіє"?
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09.11.2022 16:58 Відповісти
язык прикуси, жлоб
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09.11.2022 18:00 Відповісти
Да? Это у какой-такой половины? Типа лапин или суровикин? Или может дворников? ну? Или какое-нибудь шойгу? А даже если бы у кого-то и была похоже звучащая фамилия? Это только подтверждает, что кацапию основали, на свою голову, предки украинцев. Ну ничего, щас эту историческую ошибку исправят, в прямом смысле...
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09.11.2022 20:37 Відповісти
Ой, и шо таки немаэ? А если хорошо подумать?
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09.11.2022 17:28 Відповісти
Я впевнений,що т.з. "Ізраїль" не треба навіть згадувати!ВІони ніколи і пальцем не поворухнуть щоб якось підтримати Україну! А от різні бєні,піні,йосі,рабіновічі,злочєвскіє,табачнікі.фіми звягільскіє тощо за 30 років викачали з України в Ізраїль до 10 млрд доларів але мудрий зенарід гоїв так нічого і не зрозумів...
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09.11.2022 18:23 Відповісти
Ты забыл, что Украина в ООН, неделю тому назад, поддержала Россию, Иран, С.Корею.....лишить Израиль ядерного оружия.
США, Канада, Израиль.... были шокированы голосованием Украины, страны Балтии, ведущие страны ЕС, не поддержали Украину, Иран, Россию , о лишении ядерного оружия , Израиль.

Кстати, Украина, Иран, Россия .... всегда голосовали , в ООН, против Израиля, в Канаде напомнили, как Премьер Украины Гройсману, который прибыл в аэропорт, для поездки в Израиль, вынужден был, вернуться : Украина проголосовала в ООН против Израиля, и Израиль отменил командировку Премьера Украины.
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09.11.2022 18:35 Відповісти
Голос Украины против Израиля никакого решающего значения не имел.
Зато В ОТВЕТ можно долго дуться и обижаться - эвенкийский цирк.
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09.11.2022 18:59 Відповісти
Анатолій 4де,ти теж із Центру візенталя? Щодо голосування лішить Ізраїль ЯЗ-тупа брехня! Голосування було про приєднання "Ізраіля" до нерозповсюдження ЯЗ.А Ізраіль ніколи не визнавав свою ЯЗ і ніхто ще не довів що ЯЗ у Ізраілю є.
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09.11.2022 19:06 Відповісти
Ну *****, хто би сумнівався! Шинкар козаку не товарищ. Вони все більше нагадують те, що залишається після обрізання.
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09.11.2022 18:45 Відповісти
Надо проверить тех, кто голосовал от Украины против Израиля.
Зачем такое делать, если только из Израиля не попросили ?
И сразу есть веская причина не давать оружие Украине.
Простой ларчик.
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09.11.2022 18:49 Відповісти
А хто у нас відповідає за зовнішню політику?Так отож...
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09.11.2022 19:02 Відповісти
Это же идиотизм: просить оружие, и на фоне этого голосовать против.
Значит, были веские причины проголосовать как надо Израилю.
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09.11.2022 19:18 Відповісти
Це не ідіотизм,так наша влада свідомо дає підставу(відмазку)для ізраілю щоб ненадавати нам зброю.Хоча навіть якби Україна підтримала б ізраіль в ООН,то це нічого б не змінило- ізраіль не збирався і не збирається продавати нам зброю.Вони на стороні орків- віддячують їм,як правонаступникам срср,за створення держави ізраіль.
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09.11.2022 20:42 Відповісти
Ізраіль і кремль - одна команда.
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09.11.2022 20:56 Відповісти
Ізраїль вісім місяців чекає, коли Україна проголосує, щоб тим пояснити, чому не допомагає країні, на яку напали фашисти? Якщо людині треба пояснювати, для чого захищати обмануту жертву від скаженого, то вже не треба пояснювати.
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09.11.2022 20:53 Відповісти
Авжеж,з цієї ж причини ізраіль заборонив іншим країнам поставляти Україні ізраільську зброю.
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09.11.2022 18:54 Відповісти
Вони нам на свій празник свічки дадуть понаставляють на наших площах і бігбордах
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09.11.2022 19:15 Відповісти
 
 