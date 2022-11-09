Росіяни готують відступні позиції, хоч і намагаються тримати оборону, - ОК "Південь"

Російсько-окупаційні війська намагаються тримати оборону на півдні та готують позиції для відступу. Ситуація на південному напрямку залишається напружено складною, але перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти зосереджують свої зусилля на утриманні захоплених територій, ведуть активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення. Протягом ночі проти 9 листопада вони продовжували вогневий вплив по районах зосередження українських підрозділів, прилеглих до лінії фронту територіях та тилових районах.

Вони намагаються змусити жителів Херсонщини виїхати вглиб окупованих території та до Росії з огляду на український контрнаступ. Так, окупаційна влада Херсонської області штучно створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок, зокрема підриваючи вежі мобільного зв’язку українських операторів.

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Вони також розсилають жителям Херсонщини SMS-повідомлення про начебто намір ЗСУ обстрілювати цивільну інфраструктуру. Розвідники попереджали, що найближчими днями є високою ймовірність провокаційних обстрілів для звинувачення Сил оборони України.

Також російські сили продовжують примусове вивезення цивільних із тимчасово зайнятої Херсонської області на територію Російської Федерації, розграбовують та вивозять з регіону цінне майно.

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