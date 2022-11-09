Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: бронеавтомобілі, ракети для ППО та захист від дронів
Німеччина надала Україні додатковий пакет військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це йдеться на сайті німецького уряду.
До пакету військової допомоги увійшли:
- 30 транспортних автомобілів підвищеної прохідності "Дінго";
- ракети для ЗРК Iris-Т;
- 18 датчиків та "глушилок" для захисту від безпілотників;
- 18 розвідувальних безпілотників;
- 5 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
- 3 навантажувачі.
Топ коментарі
+17 Ahmed Nunji
показати весь коментар09.11.2022 16:00
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар09.11.2022 15:55
+13 Alexander Kravchenko
показати весь коментар09.11.2022 16:03
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Респект німцям!
Але навіщо нм тягачі M1070 OshkoshM1070 Oshkosh - хз?
Ось він такий. Але військовим видніше, ніж мені диванному експерту.
Може і Т-80 возити і Т-72 і Леопардів з Абрамсами..
IRIS-T - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу
Німеччині і іншим союзникам, звичайно, дяка за всю військову допомогу. Але повторюсь, наші партнери дають нам гроші і техніку, але рашистів знищуємо ми, ціною життів наших воїнів.
Probably the war is over until then.
But the Green party needs a long war,
to forcibly transform to new energy sources.
Overall, nothing war decisive.
Few SUV for politicians so they can give back their Fords.
More rockets, likely needs to be assembled first.
Until delivery, Russia can strike freely.
Drones and Electronics imported from China, likely hangs in the Suez channel.
Lorries from the U.S. : Likely Germoney wants to avoid impressions,
since Dingo might be of Swiss origin.