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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: бронеавтомобілі, ракети для ППО та захист від дронів

німеччина

Німеччина надала Україні додатковий пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням  на Суспільне, про це йдеться на сайті німецького уряду.

До пакету військової допомоги увійшли:

  • 30 транспортних автомобілів підвищеної прохідності "Дінго";
  • ракети для ЗРК Iris-Т;
  • 18 датчиків та "глушилок" для захисту від безпілотників;
  • 18 розвідувальних безпілотників;
  • 5 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
  • 3 навантажувачі.

Також читайте: Німеччина надає 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти в Україні

Автор: 

Німеччина (7398) допомога (8389) Україна (5924)


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Топ коментарі
+17
Поки Чуднівця немає:
Респект німцям!
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09.11.2022 16:00
+16
+
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09.11.2022 15:55
+13
DINGO - це дуже гарні машинки. ************ нам для наступу, разом з американськими БТР: M1117 Guardian, та MaxxPro.
Але навіщо нм тягачі M1070 OshkoshM1070 Oshkosh - хз?
Ось він такий. Але військовим видніше, ніж мені диванному експерту.

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09.11.2022 16:03
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09.11.2022 15:55 Відповісти
Нарешті німці розкочегарились. Так тримати!
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09.11.2022 16:20 Відповісти
Поки Чуднівця немає:
Респект німцям!
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09.11.2022 16:00 Відповісти
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09.11.2022 16:26 Відповісти
Oshkosh M1070 - тягач-транспортер танків армії США. Основне призначення разом з напівпричепом - транспортування танка M1 Abrams.
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09.11.2022 16:00 Відповісти
DINGO - це дуже гарні машинки. ************ нам для наступу, разом з американськими БТР: M1117 Guardian, та MaxxPro.
Але навіщо нм тягачі M1070 OshkoshM1070 Oshkosh - хз?
Ось він такий. Але військовим видніше, ніж мені диванному експерту.

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09.11.2022 16:03 Відповісти
Шоб швидко бронетехніку перевозити із Європи до України
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09.11.2022 16:05 Відповісти
A mozhet na nih bili Leopard 2 , prosta zabili skazati ......neskazali zhe chto nebili 🤔
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09.11.2022 16:06 Відповісти
Треба брати коли дають. Завжди згодиться.
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09.11.2022 16:07 Відповісти
Vot eti takze Oshkosh kompaniji,oni zamena humvey,na mnogo luce cem Maxxpro u kotorix problema jest dorogi,
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09.11.2022 16:28 Відповісти
Вот Динго:

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09.11.2022 16:33 Відповісти
Ja napisal Oskosh kompaniji takoj sto na foto im dorogi netu problem,kak drugim skazem Maxxpro te zastrevajet griazi.Vidimo i tiagac poxoze im dorogi ne problema i eto vazno
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09.11.2022 16:39 Відповісти
Бо тягач менше палива витрачає, ніж танк і швидше їздить
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09.11.2022 16:32 Відповісти
там не тягачи заявлены, а полуприцепы
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09.11.2022 16:41 Відповісти
А як транспортувать підбиту техніку для ремонту на заводи? Залізницею? Так до неї з місця бою ще добраться теба Крім того - у гусеничного ходу є недолік - малий ресурс ходової частини При СРСР при багатьох танкових дивізіях були полки "тралів" Саме такі тягачі з платформами - тільки на базі КрАЗів" За годину-дві танки вантажилися на платформи і дивізія повним складом на великій швидкості перекидалася у потрібне місце з"їжджала з платформ і йшла в бій
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09.11.2022 16:50 Відповісти
Ну, любому взрослому человеку понятно зачем нужет тягач. На тягачах перевозят ЛЮБУЮ тяжелую технику. Если перечилсять, какую именно, стоящую на вооружениии ВСУ, страницы не хватит.
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09.11.2022 17:47 Відповісти
Машина бомба!! https://www.youtube.com/watch?v=E0im69OdpZE https://www.youtube.com/watch?v=E0im69OdpZE

Може і Т-80 возити і Т-72 і Леопардів з Абрамсами..
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09.11.2022 18:36 Відповісти
Germany - respect.
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09.11.2022 16:04 Відповісти
Gerne, aber Dankeschön. Alles für die Ukraine
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09.11.2022 16:10 Відповісти
Хм, в заголовку ракети для ППО, а в статті в переліку їх немає. Може я щось "не доганяю"?
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09.11.2022 16:29 Відповісти
ракети для ЗРК Iris-Т;

IRIS-T - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу
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09.11.2022 16:38 Відповісти
2022 - українці з німцями знищують фашистів
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09.11.2022 16:37 Відповісти
Не знецінюйте ЗСУ. Тільки українці знищують рашистів, віддаючи свої життя в цій складній битві.

Німеччині і іншим союзникам, звичайно, дяка за всю військову допомогу. Але повторюсь, наші партнери дають нам гроші і техніку, але рашистів знищуємо ми, ціною життів наших воїнів.
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09.11.2022 17:11 Відповісти
Слава Украине!
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09.11.2022 20:03 Відповісти
Леопарди-Гепарди-Пуми давай, Пантери з Тиграми також підійдуть , орки від новини самі повтікають
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09.11.2022 16:35 Відповісти
Що, невже німці стали напутьісправлєнія 🤔🧐😁 Ага, бісові душі, злякались, сците, коли страшно
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09.11.2022 16:36 Відповісти
Ни о чем, Порошенко за олин раз и то больше на фронт привозит, ну кроме ракет к ирисам
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09.11.2022 16:59 Відповісти
Спасибо!!!
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09.11.2022 17:44 Відповісти
Дякуємо, лишнім не буде!
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09.11.2022 18:47 Відповісти
годно
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09.11.2022 19:23 Відповісти
Delivery target date ?

Probably the war is over until then.

But the Green party needs a long war,
to forcibly transform to new energy sources.

Overall, nothing war decisive.

Few SUV for politicians so they can give back their Fords.

More rockets, likely needs to be assembled first.
Until delivery, Russia can strike freely.

Drones and Electronics imported from China, likely hangs in the Suez channel.

Lorries from the U.S. : Likely Germoney wants to avoid impressions,
since Dingo might be of Swiss origin.
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09.11.2022 20:15 Відповісти
 
 