Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: бронеавтомобілі, ракети для ППО та захист від дронів

Німеччина надала Україні додатковий пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це йдеться на сайті німецького уряду.

До пакету військової допомоги увійшли:

30 транспортних автомобілів підвищеної прохідності "Дінго";

ракети для ЗРК Iris-Т;

18 датчиків та "глушилок" для захисту від безпілотників;

18 розвідувальних безпілотників;

5 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

3 навантажувачі.

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