Бойовики "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ

Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Так, за матеріалами СБУ до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:

ст. 111 (державна зрада)

ст. 258-3 (участь у терористичній організації)

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.

"Встановлено, що він перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка днр" 1-го армійського корпусу рф. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я. У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Втім українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його", - додають у СБУ.

Суд визнав фігуранта винним за:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації)

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань)

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.