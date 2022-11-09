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Новини Війна
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Бойовики "Л/ДНР", які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ

тюрьма

Завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі Служби безпеки, до реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави. Так, за матеріалами СБУ до 13 років тюрми засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку", - йдеться у повідомленні.

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На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:

Бойовики Л/ДНР, які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ 01ст. 111 (державна зрада)

Бойовики Л/ДНР, які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ 01ст. 258-3 (участь у терористичній організації)

Бойовики Л/ДНР, які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ 01ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі.

"Встановлено, що він перебував у складі так званого "105-го стрелкового полка днр" 1-го армійського корпусу рф. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я. У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Втім українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його", - додають у СБУ.

Суд визнав фігуранта винним за:

Бойовики Л/ДНР, які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ 01 ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації)

Бойовики Л/ДНР, які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ 01 ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань)

Бойовики Л/ДНР, які захоплювали Маріуполь та Сєверодонецьк, отримали від 10 до 13 років за ґратами, - СБУ 01 ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.

арешт (2529) бойовик (3414) СБУ (12867) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+14
В мережі є інтерв'ю з захисником Маріуполя. Той каже, що напередодні війни влада на всх рівнях абсолютно ніхєра не робила аби захистити місто, вони всі готувалися до шашликів, бо в одній тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася. От цим любителям шашлика коли вєпашать 15 років за злочинну недбалість, яка спричинила понад 100 тис смертей?
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09.11.2022 16:21
+10
Якесь криве правосуддя. Має бути довічно
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09.11.2022 16:16
+8
мене жаба давить годувати/одягати їх 10-15 років, а потім вони ще й пенсії отримають
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09.11.2022 16:30
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Російські пропагандисти почали писати про здачу міста Херсон Анонсували російські ЗМІ що ввечері можливо офіційно про це повідомлять.Ждем!!!
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09.11.2022 16:14 Відповісти
я б не верил, это ж российские пропагандисты, разве можно им верить?
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09.11.2022 16:16 Відповісти
Якщо українською то "чекаємо" . Дякувати не треба
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09.11.2022 16:18 Відповісти
🤝
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09.11.2022 16:20 Відповісти
Якесь криве правосуддя. Має бути довічно
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09.11.2022 16:16 Відповісти
В мережі є інтерв'ю з захисником Маріуполя. Той каже, що напередодні війни влада на всх рівнях абсолютно ніхєра не робила аби захистити місто, вони всі готувалися до шашликів, бо в одній тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася. От цим любителям шашлика коли вєпашать 15 років за злочинну недбалість, яка спричинила понад 100 тис смертей?
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09.11.2022 16:21 Відповісти
мене жаба давить годувати/одягати їх 10-15 років, а потім вони ще й пенсії отримають
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09.11.2022 16:30 Відповісти
На зоні їх навчать мати Україну поважати.
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09.11.2022 17:08 Відповісти
Якщо доживуть.
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09.11.2022 17:31 Відповісти
Всех на восстановление разрушенной инфраструктуры. Рабочую норму не выполнил - не кормить. Ни копейки из бюджета на их содержание не выделять.
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09.11.2022 17:22 Відповісти
На месте уголовников я бы пришил этих мразей по ночнику
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09.11.2022 17:50 Відповісти
не просто срок. а каждый день физического труда на грязных работах. Кормить дормоедов нужно после работы.
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09.11.2022 18:07 Відповісти
 
 