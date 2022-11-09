Щомісяця фіксуємо близько 100 кампаній з дезінформації, - керівник департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк

СБУ щомісяця фіксує близько тисячі дезінформаційних кампаній та акцій, які зазвичай координуються російськими спецслужбами.

Про це керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська пропагандистська машина масовано генерує фейки майже щодня", - зазначив Вітюк.

За його словами, росіяни обирають певний напрям необхідного інформаційно-психологічного впливу. Після чого фахівці формують спеціальні наративи, підбирають привід тощо. Потім розповсюджують через підконтрольні спецслужбам Telegram-канали, блогерів, політиків.

Є також агентурна мережа і за кордоном, мета якої - підтримувати запущені меседжі у світовому інформаційному просторі та впливати на рішення інших країн.

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"Щодо "брудної бомби", мінування греблі Каховської ГЕС та іншого - це не просто якесь вкидання у Telegram-каналі, про яке всі потім забудуть. Росіяни вже політично підіграють своїй брехні - звертаються до міжнародних організацій, щоб цей фейк жив на найвищому рівні", - додав керівник кібердепартаменту СБУ.