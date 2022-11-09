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Щомісяця фіксуємо близько 100 кампаній з дезінформації, - керівник департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк

хакер,киберпреступление,киберпреступность

СБУ щомісяця фіксує близько тисячі дезінформаційних кампаній та акцій, які зазвичай координуються російськими спецслужбами.

Про це керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська пропагандистська машина масовано генерує фейки майже щодня", - зазначив Вітюк.

За його словами, росіяни обирають певний напрям необхідного інформаційно-психологічного впливу. Після чого фахівці формують спеціальні наративи, підбирають привід тощо. Потім розповсюджують через підконтрольні спецслужбам Telegram-канали, блогерів, політиків.

Є також агентурна мережа і за кордоном, мета якої - підтримувати запущені меседжі у світовому інформаційному просторі та впливати на рішення інших країн.

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"Щодо "брудної бомби", мінування греблі Каховської ГЕС та іншого - це не просто якесь вкидання у Telegram-каналі, про яке всі потім забудуть. Росіяни вже політично підіграють своїй брехні - звертаються до міжнародних організацій, щоб цей фейк жив на найвищому рівні", - додав керівник кібердепартаменту СБУ.

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СБУ (12867) фейк (746) кібербезпека (1166)


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Это можно исправить. Фура с взрывчаткой или атака гарпунами с самолета (можно самолет пассажирский использовать для пуска) с Балтийского моря по Лахта-центру, который стоит на берегу и виден ГСН гарпуна на самолете как корабль. Сразу снести много кураторов ботосеток. Разве что из-за 9-11 не самым лучшим политическим решением будет атака самолетом-тараном с креслом-катапультой для пилота и 5т взрывчатки внутри (плюс немного ядерных отходов удобрить море и землю), а так нормально бы всадить в них, зайдя на низкой высоте. Можно элементарно лишить кацапов электричества, взрывая трансформаторы и валя столбы в тайге. Можно прорыть землю до международных Интернет-кабелей и прорезать их (можно еще лучше, в 200м друг от друга до кабеля дотянутся, врезаться через изоляцию и подать на него напряжение с 2 проводов сверху, чтобы внутри все прожарить), много кабелей еще медные, а не оптические, плюс оптические наверняка синим лазером от гравировальщика можно вывести из строя. Кстати, атаку можно сделать и с территории Польши и Литвы, здесь есть кабели в *********, а также Латвия сильно связана. Не надо даже на Россию ехать, **** кабель прямо здесь и никто против не будет. Кабель очень удачно помечены табличками с глубиной пролегания и нанесены на карты, чтобы их там техникой не повредили, это упрощает задачу. Ну и просто убить ботосетки, лишая кацапов бабла от газа и нефти. Вести дела нужно от нападения, а не пытаться отбивать массированные фейки и бото-атаки день и ночь. У кацапов просто нулевой уровень защиты, они вообще не тратят денег на оборону, привыкли 30 лет жить на пофиг типа у них ядерное оружие и на все плевать, а вот и не получилось. И второй факт, что ***** сам в любой день может отключить русостан от Интернета или закрыть выезд, а раз он этого не делает, значит ему именно так и нужно чтобы было, а мы можем внести сюда изменения. После физического отключения кацапстана от Интернета путем уничтожения магистральных кабелей сразу будет мощнейший удар по ботосеткам, сразу в ЕС и в США повестка изменится, моментально просто. Мы ее перехватим своими троллями. Спутники и кабели в Китай не выдержат трафик. Тут реально самый приятный момент, что кабели уничтожать можно на территории ЕС, вообще не тратя ценный ресурс диверсантов, которым итак работы хватает.
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09.11.2022 16:49 Відповісти
 
 