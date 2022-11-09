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Новини Війна
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Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation зв’язківці й артилеристи Збройних сил України отримали позашляховик і мікроавтобус для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна.

Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation 01

Захисники України отримали авто підвищеної прохідності для забезпечення польового вузла зв’язку.

Мікроавтобус надійшов у розпорядження протитанкового артилерійського дивізіону.

Автомобілі вже допомагають українським воїнам виконувати бойові завдання на сході країни.

Також читайте: ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Автор: 

благодійність (571) допомога (8389)


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Фигня всё это... надо повозку, как вагон... и чтобы касапами запряжена была..
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09.11.2022 16:27 Відповісти
тільки не кажіть про це слугам урода, завтра хтось з них буде на ньому кататися.
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09.11.2022 16:28 Відповісти
откупиться хотят
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09.11.2022 16:31 Відповісти
Заборонити азартні ігри на час війни.
Хочуть адреналіну і багато грошей - хай на передову їдуть.
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09.11.2022 16:36 Відповісти
Слава ЗСУ ‼️Слава Генералам❤️❤️❤️‼️Ура‼️‼️👍👍‼️‼️‼️🙏🙏🙏Херсон НАШ ❤️❤️💙💛💙💛💙💛💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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09.11.2022 17:40 Відповісти
На всех украинских артиллеристов и связистов - один внедорожник и один микроавтобус..
Ну что сказать..
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09.11.2022 17:48 Відповісти
Денег слышен лёгкий шелест это лох идет на нерест" Это фавбет.
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09.11.2022 19:00 Відповісти
 
 