Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation зв’язківці й артилеристи Збройних сил України отримали позашляховик і мікроавтобус для виконання бойових завдань на передовій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна.
Захисники України отримали авто підвищеної прохідності для забезпечення польового вузла зв’язку.
Мікроавтобус надійшов у розпорядження протитанкового артилерійського дивізіону.
Автомобілі вже допомагають українським воїнам виконувати бойові завдання на сході країни.
Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії. За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
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