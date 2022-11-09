Україна зазнає величезних людських втрат, захищаючи східний кордон НАТО, у той час, як члени Альянсу сперечаються про те, чи потрібно надавати додаткову допомогу нашій країні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку, чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні путінські фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", - сказав Данілов.

Водночас він не уточнив, які саме країни сумніваються у необхідності надання Україні додаткової підтримки. Він також не назвав конкретного озброєння, якого бракує Збройним силам України. "Нам потрібні всі типи зброї", - сказав він.

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За словами секретаря РНБО, Захід має збільшити військову підтримку України, співмірно допомозі, яку союзники Москви, зокрема Іран, надають Росії.

Данілов наголосив, що Іран постачає Росії величезні об’єми військової допомоги – особливо багато безпілотників Shahed, які використовувалися для нападу на електростанції та іншу цивільну інфраструктуру протягом останнього місяця – "тоді як військова підтримка з боку союзників України, можливо, не відповідає тому масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися в майбутньому".

Попри перспективу складної зими через атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі, Україна все одно продовжить просування на полі бою та звільнення захоплених територій, підкреслив Данілов.

Нагадаємо, цього тижня в Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.

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Також минулого тижня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про новий пакет військової допомоги з Іспанії, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.