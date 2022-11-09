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Захід має збільшити військову підтримку України співмірно допомозі, яку союзники Москви, зокрема Іран, надають Росії, - Данілов

nasams

Україна зазнає величезних людських втрат, захищаючи східний кордон НАТО, у той час, як члени Альянсу сперечаються про те, чи потрібно надавати додаткову допомогу нашій країні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку, чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні путінські фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", - сказав Данілов.

Водночас він не уточнив, які саме країни сумніваються у необхідності надання Україні додаткової підтримки. Він також не назвав конкретного озброєння, якого бракує Збройним силам України. "Нам потрібні всі типи зброї", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втратила в Україні половину танків, - Пентагон

За словами секретаря РНБО, Захід має збільшити військову підтримку України, співмірно допомозі, яку союзники Москви, зокрема Іран, надають Росії.

Данілов наголосив, що Іран постачає Росії величезні об’єми військової допомоги – особливо багато безпілотників Shahed, які використовувалися для нападу на електростанції та іншу цивільну інфраструктуру протягом останнього місяця – "тоді як військова підтримка з боку союзників України, можливо, не відповідає тому масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися в майбутньому".

Попри перспективу складної зими через атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі, Україна все одно продовжить просування на полі бою та звільнення захоплених територій, підкреслив Данілов.

Нагадаємо, цього тижня в Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.

Також читайте: Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску, треба діяти на упередження, - Данілов

Також минулого тижня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про новий пакет військової допомоги з Іспанії, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) зброя (7479)


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Топ коментарі
+8
росії ніхто допомогу не надає. Вона її купує
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09.11.2022 16:50
+6
на мою думку,захід має послати данілова на .. відколупувати асфальт
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09.11.2022 16:56
+5
Може хоч зараз перестане "єліта" красти? може хоч США хвости вам підріже, якщо не боїтеся нічого? по два паспорти "депутати" мають, єх ви - б...і. два паспорти - то щоб що? що тікати. с...и... позорні.
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09.11.2022 16:57
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росії ніхто допомогу не надає. Вона її купує
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09.11.2022 16:50 Відповісти
Купує? Росія нічого не платить за ті дрони та ракети що отримує зараз.

Іран маріонетка рф що куплена повністю дуже давно за рахунок ядерної програми. Вся ******* ядерна програма ірана створена росією.

Саме по тій причині що Іран маріонетка вони і збили наш літак - це був додатковий стимул в переговорах із Зе щоб він не торгувався за відкат, а просто так пішов на ультиматум і здав країну. Нагадую якраз тоді на момент збиття літака ЗЕ був у цьому регіоні як він казав у поїздці за інвестиціям, а насправді йшли перемовини з рф на яких вона лоханулась та вирішила його киданути з грошима.
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09.11.2022 19:11 Відповісти
Это вообще шутка какая-то? 20-30 томагавков по Ирану по военным заводам, по жилым домам где живут ведущие инженеры и руководители ракетные всякие, и по центрам принятия решений. Без предупреждения (они всегда информируют о координатах и времени ракетных ударах, по Женевское конвенции нужно так делать при ударах по жилым городам), а просто с целью уничтожения. И все. Цена вопроса вообще такая мизерная сумма будет, плюс тренировка экипажам кораблей. Убейте руководство КСИР и аяотол и народ там добьет власть, если им лутбоксов скинуть планируемых с парашютом с оружием и РПГ против КСИРовской гвардии, просто нужно стрелковое оружие и гранатометы против техники и все революция победит.

Но понятно, что если уничтожить Иран, то тут же Саудиты начнут *********** и борзеть, а так их есть чем пугать. Поэтому и держат эту клоаку. Собственно, примерно по той же причине США не особо хотят того же России. Так как Европа тут же откажется от военных контрактов и все эти проценты бюджета в НАТО будут слиты. Хорошие решения от американских политиков, показывают всему миру, как надо любить свою Родину и делать все возможное для ее процветания и успеха, молодцы.
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09.11.2022 16:56 Відповісти
Я все-таки надеюсь, что за Иран возьмутся сейчас, там Израиль, Сауды и Эмираты помогут хорошо. Думаю, что просто ждали выборы, теперь можно и к работе вернуться
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09.11.2022 17:13 Відповісти
А что там выборы?
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09.11.2022 17:19 Відповісти
Республиканцы победили, но так сильно вроде как боялись. В Сенате пока что паритет (осталось пару мест досчитать официально), может на 1-2 места больше будет. В Конгрессе будет большинство, где-то на 20 мест больше (типа 230 на 210)
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09.11.2022 18:12 Відповісти
на мою думку,захід має послати данілова на .. відколупувати асфальт
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09.11.2022 16:56 Відповісти
Може хоч зараз перестане "єліта" красти? може хоч США хвости вам підріже, якщо не боїтеся нічого? по два паспорти "депутати" мають, єх ви - б...і. два паспорти - то щоб що? що тікати. с...и... позорні.
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09.11.2022 16:57 Відповісти
В ответ Данилову в некоторых столицах совершенно конструктивно задают вопрос: определитесь уже с номенклатурой и реальным количеством, так как "давайте всё и сразу" не работает и глупо в принципе. Нам самим надо навести порядок со своими хотелками и переговорщиками и не делать Запад виноватым во всех наших проё....ах, как у нас полюбили некоторые делать в последнее время
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09.11.2022 16:59 Відповісти
Я никому зла НЕ желаю. Но не пора ли уже перенести из Украины на другую территорию ВОЙНУ? В парашку, например! Пусть там воюют.
Или в Иран.
Хитрожопые какие. Иран с оркостаном слюбились и воюют с Америкой, используя нашу землю.
И Китай там что-то подгавкивает за Мотор-Сич. Задовбали!
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09.11.2022 17:09 Відповісти
а може не треба 500мільйонів на ремонт Мрії тратити
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09.11.2022 17:13 Відповісти
відновлення Мрії це туфта для зрадойобів
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09.11.2022 18:06 Відповісти
Захід має збільшити військову підтримку України, співмірно тім грошам що вкладує Зеля у будівництво доріг.
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09.11.2022 18:07 Відповісти
Хто ти такий, розказувать хто кому що зобов"язаний, оберти збав... світ трохи по-іншому працює, чи ще не второпав, стратєх
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09.11.2022 18:38 Відповісти
 
 