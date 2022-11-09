Захід має збільшити військову підтримку України співмірно допомозі, яку союзники Москви, зокрема Іран, надають Росії, - Данілов
Україна зазнає величезних людських втрат, захищаючи східний кордон НАТО, у той час, як члени Альянсу сперечаються про те, чи потрібно надавати додаткову допомогу нашій країні.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку, чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні путінські фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", - сказав Данілов.
Водночас він не уточнив, які саме країни сумніваються у необхідності надання Україні додаткової підтримки. Він також не назвав конкретного озброєння, якого бракує Збройним силам України. "Нам потрібні всі типи зброї", - сказав він.
За словами секретаря РНБО, Захід має збільшити військову підтримку України, співмірно допомозі, яку союзники Москви, зокрема Іран, надають Росії.
Данілов наголосив, що Іран постачає Росії величезні об’єми військової допомоги – особливо багато безпілотників Shahed, які використовувалися для нападу на електростанції та іншу цивільну інфраструктуру протягом останнього місяця – "тоді як військова підтримка з боку союзників України, можливо, не відповідає тому масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися в майбутньому".
Попри перспективу складної зими через атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі, Україна все одно продовжить просування на полі бою та звільнення захоплених територій, підкреслив Данілов.
Нагадаємо, цього тижня в Україну прибули системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.
Також минулого тижня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено в Києві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив про новий пакет військової допомоги з Іспанії, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.
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Іран маріонетка рф що куплена повністю дуже давно за рахунок ядерної програми. Вся ******* ядерна програма ірана створена росією.
Саме по тій причині що Іран маріонетка вони і збили наш літак - це був додатковий стимул в переговорах із Зе щоб він не торгувався за відкат, а просто так пішов на ультиматум і здав країну. Нагадую якраз тоді на момент збиття літака ЗЕ був у цьому регіоні як він казав у поїздці за інвестиціям, а насправді йшли перемовини з рф на яких вона лоханулась та вирішила його киданути з грошима.
Но понятно, что если уничтожить Иран, то тут же Саудиты начнут *********** и борзеть, а так их есть чем пугать. Поэтому и держат эту клоаку. Собственно, примерно по той же причине США не особо хотят того же России. Так как Европа тут же откажется от военных контрактов и все эти проценты бюджета в НАТО будут слиты. Хорошие решения от американских политиков, показывают всему миру, как надо любить свою Родину и делать все возможное для ее процветания и успеха, молодцы.
Или в Иран.
Хитрожопые какие. Иран с оркостаном слюбились и воюют с Америкой, используя нашу землю.
И Китай там что-то подгавкивает за Мотор-Сич. Задовбали!