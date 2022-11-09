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Зеленський передав "Укрнафту" в управління менеджеру Корецькому, пов’язаному із структурами Медведчука

укрнафта

Новим директором націоналізованої "Укрнафти" став Сергій Корецький, який пов’язаний із структурами Віктора Медведчука.

По це повідомив блогер Володимир Бондаренко, інфомує Цензор.НЕТ.

"Новим директором націоналізованої Укрнафти став Корецький Сергій Федорович. Корецький керує та володіє 50% у ТОВ "ВЕЛСБІ ТРЕЙД ПЛЮС", в якому 50% володіє СВІРСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ (Канада)

СВІРСЬКИЙ офіційний бенефіціар ЮНІМЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Кіпр), ЮНІМЕКС володіє торговими марками ULTRA та MANGO.

ULTRA та MANGO це бренди мережі АЗС паливної групи "Елемент" (ЮНІМЕКС), яку контролює Борис Ганджа, який з 2019 року менеджував мережу АЗС Glusco для медведчуківців", - повідомив Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони взяло в управління "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" (оновлено)

Зеленський передав Укрнафту в управління менеджеру Корецькому, пов’язаному із структурами Медведчука 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Медведчук Віктор (1707) Укрнафта (929)


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Топ коментарі
+47
хтось думав що буде по іншому?????
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09.11.2022 17:09
+37
та вы шо??? )))) не может этого быть)))) маладцы какие
(ёпвашумамуРимумать!!!!)
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09.11.2022 17:11
+33
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09.11.2022 17:18
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хтось думав що буде по іншому?????
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09.11.2022 17:09 Відповісти
Ага. И почему я не удивлён. Мог бы сразу Анусовича пригласить...
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09.11.2022 17:14 Відповісти
Анусович он ортист разговорного жанра
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09.11.2022 20:37 Відповісти
Оце "надмедведчучить" і собі, і тим, хто його призначив.
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09.11.2022 17:17 Відповісти
слуги 1917 ничем не отличаются от слуг 2022 Грабь награбленное!
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09.11.2022 17:20 Відповісти
Стадион так стадион
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09.11.2022 20:35 Відповісти
Думали так 73% безмозгих.
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09.11.2022 21:53 Відповісти
та вы шо??? )))) не может этого быть)))) маладцы какие
(ёпвашумамуРимумать!!!!)
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09.11.2022 17:11 Відповісти
Ну а кому ж ще... Тварі зелені!
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09.11.2022 17:11 Відповісти
ахахахаха!! ЗЕцыцько фарєва!!
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09.11.2022 17:12 Відповісти
О, ніхто і не мав сумнівів ) "пацаны ваще ребята". Тут потрібен гарний такий поліцай, щоб дубасив цю "власть" по горбу кожну хвилину.
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09.11.2022 17:13 Відповісти
як ви це собі уявляэте? я бачу тільки озброених біля влади найманців, які самі можуть кого завгодно віддубасити, посадити чи вбити А гроші ім заплатять платники податків
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09.11.2022 17:23 Відповісти
Уявляю я собі це так - після війни - до влади - тільки солдати. Але, тут є одне - але - після війни. Зараз не можна нічого подібного робити. Для того і потрібен поліцай, у вигляді США.
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09.11.2022 17:28 Відповісти
Это 100 процентово
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09.11.2022 20:38 Відповісти
походу за 30 лет незашкваренных "эффективных" менеджеров во власти не осталось ... есть, пардон, одни лишь ношенный гандоны, которых меняют с писюна на писюн
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09.11.2022 17:14 Відповісти
..от реально - внізАпнА..
від хвойд зебілів-аніматорів годі було щось чекати.. та ніхто вже здавна з притомних людей вже три роки нічого й не очікує від КоЗе Ностра, хіба що тупі глядачі ********* марафону новин для дебілів за 1.5млрд..
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09.11.2022 17:15 Відповісти
Зєлєбобікі, шо с хлєбалом?
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09.11.2022 17:16 Відповісти
рот занят...щечки раздуло...ответить не смогут
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09.11.2022 19:27 Відповісти
Інакше її міг вкрасти Порошенко.
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09.11.2022 17:16 Відповісти
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09.11.2022 17:18 Відповісти
А сколько было закрыто объектов с 2019 года?
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09.11.2022 20:40 Відповісти
Ніс дєрмака виглядає із за спини блазня.
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09.11.2022 21:51 Відповісти
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09.11.2022 17:19 Відповісти
От скотиняка.
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09.11.2022 17:23 Відповісти
Загарбання України почалося у 2019 році!
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09.11.2022 17:23 Відповісти
91
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09.11.2022 18:16 Відповісти
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09.11.2022 17:24 Відповісти
Щось про бізнес-звязки Пороха з мертвечуком не чути...
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09.11.2022 17:28 Відповісти
А чего чути чого нне було?
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09.11.2022 20:41 Відповісти
Не стал бы сейчес стирать пальцы по клавишам и-за новости. Вначале нужно оценить всю глубину аферы. 1. Что означает "передали державі"? Какими законами регулируется "владение державою" переданных активов? Кто несет издержки, кто получает прибыль, кто НЕСЕТ 3АПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ на восстановление НПЗ например?
2. Какие права имеют акционеры "переданой собственности"? Если суд в Украине или ЕСПЧ признает "передачу" незаконной, что будет с понесенными затратами государственного бюджета на восстановление НПЗ? Завод просто "подарят"? Как и подарят новые скважины или месторождения, освоенные за державний кошт?
3. Мы уверены, что Укрнафту "отобрали насильно"? Или наоборот, как в случае с облгазами Фирташа, был сговор власти и Фиртраша по "ликвидации долгов" облгазов перед Нафтогазом.
4 На фоне этих вопросов кто там какой директор-854-й вопрос.
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09.11.2022 17:29 Відповісти
Ну так страной правят рыги. Ширка с ЖОПой в Раде, тот же Ермак как бывший рыг. Ничего удивительного. Медведчук свой. Напомню что Медведчук состоял в СДПУ Кучмы, тоесть, Пинчук и его куклы тоже при деле. Короче такой вот шабаш.
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09.11.2022 17:32 Відповісти
Глупости - все притянуто за уши !!!
Корецкий бывший руководитель/гендиректор сети "ВОГ", а то что Ганжа работал в "Глуско" говорит лишь о том, что он там работал !
Блогер, написавший это, пытается высосать из пальца сенсацию -по его логике все мобилизованные работники сети "Глуско" предатели и сепаратисты...
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09.11.2022 17:34 Відповісти
Ну потрібно ж оплатити медведчуку його акторську гру в цЬІрку із його "арештом".
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09.11.2022 17:34 Відповісти
Этого не может быть, ви фсе врьоте!
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09.11.2022 17:35 Відповісти
Є тут такі, хто здиваний?
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09.11.2022 17:39 Відповісти
Кто-нибудь понял, как Корецкий связан со структурами Медведчука?
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09.11.2022 17:40 Відповісти
Все ж розписано
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10.11.2022 00:56 Відповісти
< Правильна>націоналізація.
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09.11.2022 17:50 Відповісти
Якщо не люди Коломийського , то мертветчука, головне, що вони свої для Ze
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09.11.2022 17:54 Відповісти
єта Бінго....
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09.11.2022 17:58 Відповісти
Він мог би віддати його "Газпрому".
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09.11.2022 17:59 Відповісти
Зеленi освоiли 2 дii,це вiдiбрати та подiлити.
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09.11.2022 18:04 Відповісти
Як неочікувано...
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09.11.2022 18:04 Відповісти
Не знаю як він пов'язаний з Медведчуком, але він був директором групи компаній Контініум у Єремеєва і Івахіва мережа заправок ВОГ в свій час.
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09.11.2022 18:16 Відповісти
Я вже говорив і буду далі говорити ключову річ яку мають усвідоміти громадяни України, які ще не роздуплилися: поки в країні преZeдент клоун, а не професійний менеджер - до тих пір ви будете сидіти у лайні і злиднях, а західні країни після війни просто не дадуть грошей на вібдудову - залишиться все як є. Хочете жити у лайні - дивіться і далі єдиний говномарафон і радійте за бубочку, бо з кожним днем його мільярди тільки примножуються поки він доїть лохів, які дивляться тб.
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09.11.2022 19:02 Відповісти
Зато как патриотично звучит -Забрано в пользу государству!!!!! Все это камуфляж и в свое время снова будет рулить грязный хасид коломойша!!! Пока у власти маланцы толку в стране не будет!!!!!
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09.11.2022 19:03 Відповісти
Порошенко партнёр Медведчука! Они ограбили всю Украину а Зеленский единственный кто с ними борется по настоящему ! Дайте ему ещё один срок
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09.11.2022 19:09 Відповісти
Добра,Бро лихой!) во втором даже сомнений нет...и даже после победы над лаптеногими НИ ЧЕ ГО в Украине не изменится......будет тоже дербалово новыми или старыми вориками.....только внешнее управление позволит Украине стать частью Европы....горькая правда(
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09.11.2022 20:19 Відповісти
Добра! ) Эх, сложно конечно отрицать.... Горькая правда.
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09.11.2022 22:01 Відповісти
Зеля, ну *** твою мать! Скільки можна?!
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09.11.2022 19:12 Відповісти
Инвестиций в Украину не будет...ЗеКодломойские строят путинизм с человеческой мордой лица🤣 своим все,остальным Закон...Кучма номер 2... осталось узаконить этот кооператив Озеро...🤣
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09.11.2022 19:23 Відповісти
Фишка в том,что Ведмедчук и Порошенко ненавидят друг друга много лет,а Оксана Марченко очень "любит" Петра Алексеевича всем сердцем,что аж кушить не может...🤣
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09.11.2022 19:29 Відповісти
Некоторых граждан ждёт судьба Каддафи. Не может один человек , вернее не должен, подмять под себя всю страну со всем бюджетом и имуществом. Мы тупо движемся к тому, чтобы стать........не нахожу слов, какой страной , страной рабов- терпил,,,
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09.11.2022 20:26 Відповісти
Не Євгеній, а ЄВГЕН.
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09.11.2022 22:21 Відповісти
Просто нагадування для тих, хто не зрозумів цього у 2019 році:

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09.11.2022 22:55 Відповісти
Vladimir Bondarenko - це звичайно авторитетне джерело! Цікаво, хто з тих, хто тут коментує, щось про нього чув. І чому у повідомленні його називають Володимир, якщо він себе називає Владімір?
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10.11.2022 03:23 Відповісти
Головне що не барига. Так зедибіли?
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10.11.2022 15:27 Відповісти
 
 