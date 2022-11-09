Зеленський передав "Укрнафту" в управління менеджеру Корецькому, пов’язаному із структурами Медведчука
Новим директором націоналізованої "Укрнафти" став Сергій Корецький, який пов’язаний із структурами Віктора Медведчука.
По це повідомив блогер Володимир Бондаренко, інфомує Цензор.НЕТ.
"Новим директором націоналізованої Укрнафти став Корецький Сергій Федорович. Корецький керує та володіє 50% у ТОВ "ВЕЛСБІ ТРЕЙД ПЛЮС", в якому 50% володіє СВІРСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ (Канада)
СВІРСЬКИЙ офіційний бенефіціар ЮНІМЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Кіпр), ЮНІМЕКС володіє торговими марками ULTRA та MANGO.
ULTRA та MANGO це бренди мережі АЗС паливної групи "Елемент" (ЮНІМЕКС), яку контролює Борис Ганджа, який з 2019 року менеджував мережу АЗС Glusco для медведчуківців", - повідомив Бондаренко.
Топ коментарі
+47 Oleksandr Zabolotnyy
показати весь коментар09.11.2022 17:09
+37 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.11.2022 17:11
+33 Олександр Дніпро
показати весь коментар09.11.2022 17:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(ёпвашумамуРимумать!!!!)
від хвойд зебілів-аніматорів годі було щось чекати.. та ніхто вже здавна з притомних людей вже три роки нічого й не очікує від КоЗе Ностра, хіба що тупі глядачі ********* марафону новин для дебілів за 1.5млрд..
2. Какие права имеют акционеры "переданой собственности"? Если суд в Украине или ЕСПЧ признает "передачу" незаконной, что будет с понесенными затратами государственного бюджета на восстановление НПЗ? Завод просто "подарят"? Как и подарят новые скважины или месторождения, освоенные за державний кошт?
3. Мы уверены, что Укрнафту "отобрали насильно"? Или наоборот, как в случае с облгазами Фирташа, был сговор власти и Фиртраша по "ликвидации долгов" облгазов перед Нафтогазом.
4 На фоне этих вопросов кто там какой директор-854-й вопрос.
Корецкий бывший руководитель/гендиректор сети "ВОГ", а то что Ганжа работал в "Глуско" говорит лишь о том, что он там работал !
Блогер, написавший это, пытается высосать из пальца сенсацию -по его логике все мобилизованные работники сети "Глуско" предатели и сепаратисты...