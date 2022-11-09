Зеленський передав "Укрнафту" в управління менеджеру Корецькому, пов’язаному із структурами Медведчука

Новим директором націоналізованої "Укрнафти" став Сергій Корецький, який пов’язаний із структурами Віктора Медведчука.

По це повідомив блогер Володимир Бондаренко, інфомує Цензор.НЕТ.

"Новим директором націоналізованої Укрнафти став Корецький Сергій Федорович. Корецький керує та володіє 50% у ТОВ "ВЕЛСБІ ТРЕЙД ПЛЮС", в якому 50% володіє СВІРСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ (Канада)

СВІРСЬКИЙ офіційний бенефіціар ЮНІМЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Кіпр), ЮНІМЕКС володіє торговими марками ULTRA та MANGO.

ULTRA та MANGO це бренди мережі АЗС паливної групи "Елемент" (ЮНІМЕКС), яку контролює Борис Ганджа, який з 2019 року менеджував мережу АЗС Glusco для медведчуківців", - повідомив Бондаренко.

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