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Новини Війна
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Хутро, спінінги та каструлі: слідчі встановили щонайменше 18 російських військових, які відправляли крадене на Київщині

рф,мародери,мозир

Росіяни вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей. В одній із посилок були шліфувальна машина Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочисник Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё свабода".

Згідно з оприлюдненими у Держреєстрі двох судових рішень про заочний арешт чотирьох підозрюваних, один із нацгвардійців РФ відправив в російське місто Бірабіджан посилку вагою 60 кілограмів. У "комплект" входили шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

Другий російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури окупованої Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку РФ відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були металошукач, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобільний телевізор та точилка для інструментів.

Військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового козачого полку РФ відправив до Рубцовська Алтайського краю найбільшу посилку – вона важила 150 кілограмів і містила: планшет, материнську плату комп’ютера, відеокарту комп’ютера, материнська плата, комп’ютерний блок живлення, процесор, ігрова приставка та її контролери, лампа для нігтів, вулична музична колонка, машинка для стрижки волосся, шліфувальна машина, набір інструментів, шурупокрут акумуляторний, зварювальний апарат, хутро з натуральної дублянки, два побутові газові циліндри, інструменти для заточування інструментів, багатофункціональний інструмент.

Ці речі російські військові викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.

"Радыё свабода" нагадує, що, за підрахунками ЗМІ у травні, під час війни в Україні російська кур’єрська служба доставки SDEK відправила з пунктів відправлення поблизу українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправляли люди у військовій формі – російські військові або бойовики на сході України.

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Пік перевезень припав на початок квітня, коли російські війська відступали з Київської області та півночі України.

За даними видання, всіх цих російських військових оголошено міжнародний розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Автор: 

армія рф (17557) мародерство (339)


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Топ коментарі
+10
Орки давно мечтали из кастрюли пожрать. Ато всю жизнь с корыта жрали
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09.11.2022 18:47
+9
цікаво що у мене в гардоробі лежала футболка з трезубом - так і лишилася лежати акуратно по середені ящику
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09.11.2022 18:55
+9
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09.11.2022 19:01
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Орки давно мечтали из кастрюли пожрать. Ато всю жизнь с корыта жрали
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09.11.2022 18:47 Відповісти
З лопати
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09.11.2022 19:02 Відповісти
в мене сп#здили плейстейшен, айпед, навушники, шкарпетки, труси
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09.11.2022 18:49 Відповісти
шкарпетки? от сволота...на святе посягнули.
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09.11.2022 18:52 Відповісти
цікаво що у мене в гардоробі лежала футболка з трезубом - так і лишилася лежати акуратно по середені ящику
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09.11.2022 18:55 Відповісти
Тризуб-це оберіг
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09.11.2022 19:00 Відповісти
мабуть боялися як чорт ладана
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09.11.2022 19:08 Відповісти
Орки такі голодранці що крадуть каструлі
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09.11.2022 18:50 Відповісти
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09.11.2022 18:50 Відповісти
набір каструль, шість вудок та два спінінги--це ексклюзив..колекціонер
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09.11.2022 18:50 Відповісти
Почему руzкие всю жизнь на нас такие злые были? Потому что у них кастрюли и унитаза небыло. Заметте с какой злостью руzкие врываются в наши города и начинают все крушить и мародерить. Как же они ненавидят нас за то что мы живем лучше них
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09.11.2022 18:51 Відповісти
відповім...в українців є така звичка...заходиш до сусіда і бачиш,в нього краще в хаті ніж в тебе..і ти стараєшся, шоб так само було і в тебе вдома...і так по кругу
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09.11.2022 18:55 Відповісти
я беру приклад навіть з елементарного...я пішов косити літом канаву ,від трави...і шо ви думаєте...? три сусіда ,як гриби повилазили з бензокосарками
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09.11.2022 18:57 Відповісти
.і ти стараєшся, шоб так само було і в тебе вдома.. - в цьому різниця
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09.11.2022 19:01 Відповісти
Так. точно.
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09.11.2022 19:17 Відповісти
Орда.
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09.11.2022 18:53 Відповісти
"Другий російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук." - може, 200-кілограмову?...
"Боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку РФ відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були металошукач, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобільний телевізор та точилка для інструментів" - навіть, якщо все це було з паперу, то важило би більше 4 кг...
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09.11.2022 18:56 Відповісти
А Стрямоусов уже все. Пошел на концерт Кабздона
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09.11.2022 18:57 Відповісти
Не поняв, це шо фейк??? Жодного унітазу????
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09.11.2022 18:57 Відповісти
почта Беларуси знает точно кто,сколько и куда.
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09.11.2022 18:59 Відповісти
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09.11.2022 19:01 Відповісти
Кацапи, - то злодюги. Про це й наші предки знали.
І відобразили цей факт у народних прислів'ях.

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09.11.2022 19:04 Відповісти
що за джерело?)))
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09.11.2022 19:06 Відповісти
мабуть, Номис Матвій. Українські приказки, прислів'я і таке інше. видання 1864 року)))
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09.11.2022 19:16 Відповісти
"Українські приказки, прислів'я і таке інше". Зібрав Матвій Номис.
Книга видана в Петербурзі в 1864 році.
Перевидана в Києві в 1993.

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09.11.2022 19:17 Відповісти
дякую
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09.11.2022 19:21 Відповісти
Вже не пам'ятаю, звідки я завантажував цю книгу.
Наприклад, на торент-трекері Гуртом вона є, - https://toloka.to/t23299
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09.11.2022 19:26 Відповісти
це все військові трофеї...це народна плата за тупість(зраду) тих хто не очікував вторгнення...тим більш з території Білорусі
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09.11.2022 19:04 Відповісти
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09.11.2022 19:07 Відповісти
відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук. Джерело:
Разве это только 20 кг? Явно же тяжелее!

дикие твари.
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09.11.2022 19:08 Відповісти
І де зараз ця компашка СДЕК, яку після весняних відео з намародереним обіцяли піддати жахливим санкціям?
Квіте і смердить. Ба, більше. Створили СДЕК-Глобал і мерзенні кацапи доставляють все, що завгодно з американських і європейських торгівельних майданчиків.
Не на часі?
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09.11.2022 19:09 Відповісти
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09.11.2022 19:12 Відповісти
Перша армія Світу мародерів!
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09.11.2022 19:20 Відповісти
В истории человечества не первая. Просто запоздалась из античных времен. Надо помочь этому мамонту скорее лечь в упокой.
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09.11.2022 19:31 Відповісти
Дайте полный список, что воруют орки. По нему сможем определить, на сколько шагов они успели спуститься с дерева. При оккупации Литвы в 1940 году асвабадители вывезли из Каунаса в мухосранию аптечные склады. А они были немалые, накапливались на случай военных действий. Вывезли всё, кроме женских прокладок. Наверно потому, что узнали что это такое или как ими пользоваться только через 48 лет.
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09.11.2022 20:10 Відповісти
Хтось помітив, що не крадуть роботи-пилососи. Для них це "диво" не являє цінності, бо вони не знають, що воно таке.
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09.11.2022 20:33 Відповісти
Голодранці із кацапіі потрапили вперше в цивілізовану краіну , тому крали ВСЕ 😡
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09.11.2022 20:13 Відповісти
В початковій школі є вправ: «викресли зайвий предмет». Наприклад: груша, яблука, вишня, капуста. Зайва капуста бо це овоч. Викресли зайвий предмет для кацапів: шліфувальна машина Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочисник Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набір каструль, шість вудок та два спінінги.
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10.11.2022 01:04 Відповісти
 
 