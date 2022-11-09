Хутро, спінінги та каструлі: слідчі встановили щонайменше 18 російських військових, які відправляли крадене на Київщині

Росіяни вкрали в українців щонайменше 58 тонн речей. В одній із посилок були шліфувальна машина Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочисник Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё свабода".

Згідно з оприлюдненими у Держреєстрі двох судових рішень про заочний арешт чотирьох підозрюваних, один із нацгвардійців РФ відправив в російське місто Бірабіджан посилку вагою 60 кілограмів. У "комплект" входили шліфувальна машина, бензопила, пароочисник, ноутбук, блендер, набір каструль, шість вудок та два спінінги.

Другий російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук.

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Боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку РФ відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були металошукач, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобільний телевізор та точилка для інструментів.

Військовослужбовець 56-го гвардійського десантно-штурмового козачого полку РФ відправив до Рубцовська Алтайського краю найбільшу посилку – вона важила 150 кілограмів і містила: планшет, материнську плату комп’ютера, відеокарту комп’ютера, материнська плата, комп’ютерний блок живлення, процесор, ігрова приставка та її контролери, лампа для нігтів, вулична музична колонка, машинка для стрижки волосся, шліфувальна машина, набір інструментів, шурупокрут акумуляторний, зварювальний апарат, хутро з натуральної дублянки, два побутові газові циліндри, інструменти для заточування інструментів, багатофункціональний інструмент.

Ці речі російські військові викрали з домівок жителів села Блиставиця Бучанського району Київської області.

"Радыё свабода" нагадує, що, за підрахунками ЗМІ у травні, під час війни в Україні російська кур’єрська служба доставки SDEK відправила з пунктів відправлення поблизу українського кордону щонайменше 58 тонн посилок. Їх відправляли люди у військовій формі – російські військові або бойовики на сході України.

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Пік перевезень припав на початок квітня, коли російські війська відступали з Київської області та півночі України.

За даними видання, всіх цих російських військових оголошено міжнародний розшук. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.