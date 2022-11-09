Протягом поточної доби ворог завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив понад 4 обстріли із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 9 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У вечірньому зведенні повідомляється: "Триває двісті п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше 4 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 950 осіб (+780 за добу), 2 801 танк, 1 802 артсистеми, 5 666 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури окупованої Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу обстріляли понад 35 населених пунктів України, у Білорусі створюються підрозділи операторів ударних БПЛА, - Генштаб ЗСУ

У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно - металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через погані умови зберігання.

За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угруповання окупаційних військ на Херсонщині посилено підрозділом з Чечні, - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА "Шахед" та 2 "Орлани".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша авіація та артилерія уразили 4 пункти управління, 12 районів зосередження особового складу та 4 позиції ППО, - Генштаб