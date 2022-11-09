Столтенберг про відступ росіян з окупованого Херсона: Треба почекати та подивитися, що станеться насправді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що бачив повідомлення про відведення російських військ, зазначаючи, що наразі важливо почекати і подивитися, що саме відбуватиметься на місцях.

Про це він сказав у середу в Лондоні у рамках візиту до Великої Британії, коментуючи на прохання журналістів відповідну інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили оголошення (про відведення військ РФ на лівий берег Дніпра - ред.), але ми, звісно, почекаємо та подивимося, що саме відбудеться на місцях. Що нам відомо, то це те, що Росію виштовхують назад - спочатку на півночі навколо Києва, потім - на сході навколо Харкова. Потім ми бачимо, як українці здатні відштовхувати назад російські війська також на півдні довкола Херсона", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, "надихає бачити, як хоробрі українські Збройні сили здатні звільняти все більше української території". "Перемоги українських Збройних сил, які вони здійснюють, належать хоробрим українським солдатам, але, звісно, підтримка, яку вони отримують, від Сполученого Королівства, від союзників і партнерів НАТО, також важлива. Підтримка, яку ми надаємо, наприклад, навчаннями, які я бачив сьогодні вранці, важлива, і вона продовжуватиметься. Це також меседж, коли йдеться про ситуацію в Україні, навколо Херсона, про те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - запевнив він.

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Столтенберг знову висловив переконання, що якщо "президент Путін переможе в Україні, це буде катастрофою для українців, але також зробить і нас уразливішими, тому що потім меседж президента Путіна іншим авторитарним лідерам буде про те, що вони можуть безкарно досягати своїх цілей, використовуючи брутальну військову силу".