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Новини Війна
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Столтенберг про відступ росіян з окупованого Херсона: Треба почекати та подивитися, що станеться насправді

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що бачив повідомлення про відведення російських військ, зазначаючи, що наразі важливо почекати і подивитися, що саме відбуватиметься на місцях.

Про це він сказав у середу в Лондоні у рамках візиту до Великої Британії, коментуючи на прохання журналістів відповідну інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили оголошення (про відведення військ РФ на лівий берег Дніпра - ред.), але ми, звісно, почекаємо та подивимося, що саме відбудеться на місцях. Що нам відомо, то це те, що Росію виштовхують назад - спочатку на півночі навколо Києва, потім - на сході навколо Харкова. Потім ми бачимо, як українці здатні відштовхувати назад російські війська також на півдні довкола Херсона", - зазначив Столтенберг.

За словами генсека НАТО, "надихає бачити, як хоробрі українські Збройні сили здатні звільняти все більше української території". "Перемоги українських Збройних сил, які вони здійснюють, належать хоробрим українським солдатам, але, звісно, підтримка, яку вони отримують, від Сполученого Королівства, від союзників і партнерів НАТО, також важлива. Підтримка, яку ми надаємо, наприклад, навчаннями, які я бачив сьогодні вранці, важлива, і вона продовжуватиметься. Це також меседж, коли йдеться про ситуацію в Україні, навколо Херсона, про те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - запевнив він.

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Столтенберг знову висловив переконання, що якщо "президент Путін переможе в Україні, це буде катастрофою для українців, але також зробить і нас уразливішими, тому що потім меседж президента Путіна іншим авторитарним лідерам буде про те, що вони можуть безкарно досягати своїх цілей, використовуючи брутальну військову силу".

Автор: 

Херсон (3385) Столтенберг Єнс (1596) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+13
Кацапня пишет, что пропала связь с теми, кто был в Снегуревке и вместо них, в рацию отвечает какой-то дiд Петро и каже: - Шо тут таких вже немае...
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09.11.2022 19:58
+8
Все саме так, швидше за все якусь підлість готують. Вірити москалям - себе не поважати.
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09.11.2022 19:37
+8
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09.11.2022 19:57
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Не можна вірити в маячню - добра воля. Маю надію, що наші не прорахуються. Щось тут не те.
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09.11.2022 19:33 Відповісти
Помнится ***** с Шойгу то же самое про Мариупольговорили что отводят войска и прекращают бомбардировки. На самом же деле начали бомбить еще сильнее
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09.11.2022 19:33 Відповісти
Нє -- ну це я можу почекати и подивитись а НАТО вже повинно знати а не гадати .
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Не обязательно даже политический руководитель НАТО будет делиться публично информацией.
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09.11.2022 19:48 Відповісти
Все саме так, швидше за все якусь підлість готують. Вірити москалям - себе не поважати.
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Може в Херсоні чекає велика бомба, або велика свиня. Треба обережно. кацапи підлі
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09.11.2022 19:37 Відповісти
А пока можно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=ok-4hZJVMGo мультик про Херсон и россию ... Осторожно! Уже признали экстремистским...
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09.11.2022 19:38 Відповісти
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09.11.2022 19:39 Відповісти
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09.11.2022 20:01 Відповісти
«ДРАПАЕМ!!!» ВІТАЄМО ЗСУ !! ВИ НАЙКРАШІ!
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09.11.2022 19:40 Відповісти
Насолоджуйтесь скигленням опущеної русні
https://t.me/eshkinkrot/36932?single https://t.me/eshkinkrot/36932?single

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09.11.2022 19:41 Відповісти
Ждут пока наши войдут в херсон и дамбу взорвать и затопить левый берег Днепра
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09.11.2022 19:42 Відповісти
Так Херсон на правому березі
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09.11.2022 19:43 Відповісти
Переплутав 😊
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09.11.2022 19:47 Відповісти
У Херсоні залишається частина військ РФ, окупанти стягують нові резерви .9 листопада 2022, 19:14
https://glavred.net/politics/v-hersone-ostaetsya-chast-voysk-rf-okkupanty-styagivayut-novye-rezervy-podolyak-10424231.html
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09.11.2022 19:43 Відповісти
Сьогодні вночі будуть відходити в районі Борислава великі скупчення.
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09.11.2022 20:09 Відповісти
Роздивимося, у нас розсуду вистачає. Віримо ЗСУ, усе буде Україна!
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09.11.2022 19:43 Відповісти
Может лапти в шахматы играть начали..
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09.11.2022 19:49 Відповісти
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09.11.2022 19:52 Відповісти
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09.11.2022 19:57 Відповісти
Кацапня пишет, что пропала связь с теми, кто был в Снегуревке и вместо них, в рацию отвечает какой-то дiд Петро и каже: - Шо тут таких вже немае...
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09.11.2022 19:58 Відповісти
Ну так і є.Це відповідав мій привід.
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09.11.2022 20:13 Відповісти
все правильно. подождать, а если выяснится, что в Херсон это одна большая оркозасада, окружить дебилов и окончательно разрушить все мосты
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09.11.2022 20:17 Відповісти
Зрадое...ы не верят... ну оно и понятно, не могут же рашисты просто так взять и бежать... не могут, точно не могут... Из под Киева, Чернигова, Сум не могли же... Из под Харькова не могли по-любому, коварный план же... ага...
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09.11.2022 20:26 Відповісти
Так это рассказывают все высшие представители власти и спикеры вооруженных сил. Засада какая-то, переодетые в гражданское орки. Я бы посмотрел как они в гражданском воевать будут. Они имея новенькую технику и обмундирование воевать не хотели. А тут в городские бои полезут. Бред конечно. А объяснение всем этим россказням простое. Нужно убедить партнеров что очень тяжело чтобы и дальше давали оружие и деньги. Как видим Столтенберг купился значит план действует.
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09.11.2022 23:22 Відповісти
Столтенберг стратєХ на букву х
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09.11.2022 22:26 Відповісти
 
 