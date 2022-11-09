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Говорили про захист української території, енергетику та зерно, - Зеленський провів розмову з Рютте

рютте

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання оборонної співпраці, у тому числі захисту неба над Україною та відновлення енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у телеграмі.

"Поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди", - зазначив Зеленський.

Він також висловив сподівання на підтримку Нідерландами українських ініціатив в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організація Спецтрибуналу над РФ за воєнні злочини проти України - довгий процес, - прем’єр Нідерландів Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Рютте Марк (402)


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09.11.2022 19:45 Відповісти
Сам отличается Пургамет от ПОНТЫгона?🤣
Путлер ПОНТЫгон,а Зе...Пурга..аж Гай шумить...
Два брата акробата...🤣
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09.11.2022 20:06 Відповісти
як тільки одоробало паханабєні десь домовляється ...зразу тривога : що ще вони здають,що ще буде понівечене.....Українці , як ви це допустили : чому вибираєте відвертих злодіїв,перевертнів,шкідників ,брехунів...ви на що надієтесь ?
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09.11.2022 20:11 Відповісти
Оголошую конкурс як краще назвати Єрмакомарафон хйлівського штибу ,пропоную ЄРМАКОТБТУДЄЙ
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09.11.2022 20:39 Відповісти
 
 