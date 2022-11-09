Говорили про захист української території, енергетику та зерно, - Зеленський провів розмову з Рютте
Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання оборонної співпраці, у тому числі захисту неба над Україною та відновлення енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у телеграмі.
"Поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розглянули подальшу співпрацю щодо захисту нашої території, особливо з неба. Обговорили відновлення енергетичної інфраструктури України та підтримали продовження зернової угоди", - зазначив Зеленський.
Він також висловив сподівання на підтримку Нідерландами українських ініціатив в ООН.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путлер ПОНТЫгон,а Зе...Пурга..аж Гай шумить...
Два брата акробата...🤣