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Ми поки не бачимо ознак того, що Росія покидає Херсон без бою, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

У Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти йдуть із правобережжя Херсонщини, - нарада Шойгу і Суровікіна. ВIДЕО

Автор: 

Херсон (3385) Подоляк Михайло (305) Суровікін Сергій (47)


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Топ коментарі
+12
Схоже на - замануху . . Ну от не можу я повірити що кацапня вирішила вберегти своє м'ясо , і без бою здати Херсон . А як же рудсцкіє скрєпи , невже плюнули на них ?
За логікою , вони повинні за нього чіплятись зубами , і покласти там десятки тис своїх орків , які для русні однаково - біомусор . Щось тут не те ..
Та ***** з'їдять воєнкриси разом з пригожиним і кадиркою , і при тому - без солі і хліба , якщо він вирішив дійсно - за просто так подарувати Україні Херсон . .
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09.11.2022 20:33
+10
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09.11.2022 20:38
+8
Взагалі 25 тисяч рил і техніки вивести по 2 мостам та якійсь кількості понтонів - це взагалі роботи не на один тиждень.
Тому очікувати прапор Україні в Херсоні завтра не треба.
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09.11.2022 20:26
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И про новый асфальт не забудьте не дай бог.
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09.11.2022 20:29 Відповісти
"поцрєоти"? вибачте ви мабуть довбойоб, народжений від росіянина, бо інакше пояснити використання російських термінів важко?
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09.11.2022 20:32 Відповісти
Ну 30-50 000 вояк с такого не маленького фронта за 5 часо не сбежат, особенно учитывая ограниченный пропускную способность разбитых мостов . Все буде Україна!
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09.11.2022 20:25 Відповісти
Безпосередньо на правому березі менше.
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09.11.2022 20:43 Відповісти
Взагалі 25 тисяч рил і техніки вивести по 2 мостам та якійсь кількості понтонів - це взагалі роботи не на один тиждень.
Тому очікувати прапор Україні в Херсоні завтра не треба.
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09.11.2022 20:26 Відповісти
@

То це ви, може, пропонуєте по Конфуцію почекати з тиждень-другий, поки по Дніпру пропливуть трупи рашистів?

Тоді точно потрібно каховську дамбу підривати.
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09.11.2022 20:30 Відповісти
а если тебе не в терпежь - то может ты сам покажешь пример как по быстрому освободить Херсон ?
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09.11.2022 23:11 Відповісти
@

>а если тебе не в терпежь...

Моя вчителька російської мови і літератури, тоді ще не рашистської, навчила ось такому простому правилу:

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ - все пишеться БЕЗ м'якого знаку.

Так що раджу мотати ПО-быстрому (через дефіс) назад у свою сільську школу.
А далі проситися на роботу у МакДональдс, щоб ще й навчитися ввічливості.

Після того будемо радо вітати на нашому елітному форум.
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09.11.2022 23:50 Відповісти
вот видишь ты спалился бот- у тебя русский родной язык но ты почему то упорно косишь под украинца
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10.11.2022 15:45 Відповісти
@

>вот видишь ты спалился бот- у тебя русский родной язык но ты почему то упорно косишь под украинца

Хе, і це я ще навіть не починав!

Ну, з руzzкім язиком в пана (чи товарища?) все ясно; з українською мовою і поготів.

Можна перейти на англійську (you are welcome!) чи на польську (zapraszam serdecznie do rozmowy), побалакаємо по-людськи, як бот з ботом, а?
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10.11.2022 19:12 Відповісти
ты ботом был ботом и сдохнешь - гугл перекладач тебе не спасе
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10.11.2022 20:48 Відповісти
@

>ты ботом был ботом и сдохнешь - гугл перекладач тебе не спасе

Що, в МакДональдс на вишкіл не беруть?

Ну нічого, все попереду. Он деякі живуть в Україні все життя, а державної мови так і не розуміють.
Але пан не такий, пан не безнадійний - он, вже 3 українських слова вивчив.

Може, моя бОтярська праця таки якусь користь дає?
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10.11.2022 21:49 Відповісти
я то в Украине родился и живу - а ты гнида забугорная косишь под украинца - но рыло то кремлевское не спрячешь
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11.11.2022 00:05 Відповісти
А позовите-ка вы мне сюда Рабиновича.

- Рабинович?

- Да...

- Пошел вон!

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09.11.2022 20:26 Відповісти
жОПі віри немає....
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09.11.2022 20:26 Відповісти
Схоже на - замануху . . Ну от не можу я повірити що кацапня вирішила вберегти своє м'ясо , і без бою здати Херсон . А як же рудсцкіє скрєпи , невже плюнули на них ?
За логікою , вони повинні за нього чіплятись зубами , і покласти там десятки тис своїх орків , які для русні однаково - біомусор . Щось тут не те ..
Та ***** з'їдять воєнкриси разом з пригожиним і кадиркою , і при тому - без солі і хліба , якщо він вирішив дійсно - за просто так подарувати Україні Херсон . .
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09.11.2022 20:33 Відповісти
Потому что в Херсоне оставались последние боеспособные части регулярной армии параши, вот и все. Им же нужно хоть какие-то остатки регулярной армии сохранить.
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09.11.2022 20:41 Відповісти
Ну чого подарув?! То результат плановірної важкої роботи ЗСУ. Виходять вони не перший день, просто були такі «каруселі», що було важко зрозуміти більше «виходить» чи «заходить». І на цей час мабуть незрозуміла їх кількість на правому березі. В самому Херсоні їх візуально не видно вже кілька днів, можливо відчужуються десь, але сумнівно.
Безперечно якась кількість спецпризначенців у місті, для виконання якихось специфічних завдань (і це знову таки припущення)… П
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09.11.2022 20:41 Відповісти
Також не вірю кацапам , що вони так просто пішли - це заготовлена
якась підлість для наших військових !
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10.11.2022 01:05 Відповісти
Очевидна російська пастка очевидна. Радий що ми не ведемось.
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09.11.2022 20:34 Відповісти
В мене різні теорії...Знаючи підлу кацапську душонку..жу.жжуу..жу.. ....договорняк перед Балі? Договорняк в ОП ,так званих переговорщиків....дають вивести рашистів,щоб зберегти життя кацапів?
Щось складно повірити,щоб рашисти просто так пішли, тим більше ,що то удар офіґєнний по репутації )(уйла як в самій рашці ,так і за межами..Вже в рашці виють--как жє так...рєфєрєндум..расия навсєгда..присаєдінєніє..
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09.11.2022 20:36 Відповісти
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09.11.2022 20:38 Відповісти
Цікава "пастка": цапи самі повзривали мости, які з'єднували їхні угрупування на правому берещі Дніпра між собою, повзривали мобільні вишки, на чиєму зв'язку вони сиділи (бо їхній глонасс в нас не працював), вивели більшу частину артилерії на лівий берег...
По ходу - самі себе загнали в пастку, але Гуменючка продовжує впарювати про "пастку".
Очевидно, орки мають повернути на Херсонську ОДА синьо-жовтий, тоді може Гуменючка вже не зможе парити про "пастку".
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09.11.2022 20:43 Відповісти
Ні, ну ти можеш не чекати і хоч зараз поїхати на зачистку Херсона, якщо щось не подобається
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09.11.2022 21:06 Відповісти
Як не вірив жодному слову, так і не вірю ОП. Вони не бачили нападу з боку Цапії, хоча США і інші країни просто волали і доказували. Час показав, що ОПа неспроможна, просто в Україні героїчний народ, який сам себе захистив і продовжує боротьбу з ворогом, а ОПа пепревдяглася і плентаїться позаду хороброго народу і його основної сили - війська.
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09.11.2022 21:30 Відповісти
Потрібно придбати ОПі окуляри та слухові апарати. А то щось знову мутять з переговорами.
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09.11.2022 21:53 Відповісти
***** верить-себя не уважать!! Голимая западня..для слепоглухонемых!
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09.11.2022 22:16 Відповісти
 
 