Ми поки не бачимо ознак того, що Росія покидає Херсон без бою, - ОП
У Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - написав він.
Топ коментарі
+12 Maksim Perepelitca
показати весь коментар09.11.2022 20:33
+10 Владислав Васильченко
показати весь коментар09.11.2022 20:38
+8 Валерiй Осадчий
показати весь коментар09.11.2022 20:26
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Тому очікувати прапор Україні в Херсоні завтра не треба.
То це ви, може, пропонуєте по Конфуцію почекати з тиждень-другий, поки по Дніпру пропливуть трупи рашистів?
Тоді точно потрібно каховську дамбу підривати.
>а если тебе не в терпежь...
Моя вчителька російської мови і літератури, тоді ще не рашистської, навчила ось такому простому правилу:
УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ - все пишеться БЕЗ м'якого знаку.
Так що раджу мотати ПО-быстрому (через дефіс) назад у свою сільську школу.
А далі проситися на роботу у МакДональдс, щоб ще й навчитися ввічливості.
Після того будемо радо вітати на нашому елітному форум.
>вот видишь ты спалился бот- у тебя русский родной язык но ты почему то упорно косишь под украинца
Хе, і це я ще навіть не починав!
Ну, з руzzкім язиком в пана (чи товарища?) все ясно; з українською мовою і поготів.
Можна перейти на англійську (you are welcome!) чи на польську (zapraszam serdecznie do rozmowy), побалакаємо по-людськи, як бот з ботом, а?
>ты ботом был ботом и сдохнешь - гугл перекладач тебе не спасе
Що, в МакДональдс на вишкіл не беруть?
Ну нічого, все попереду. Он деякі живуть в Україні все життя, а державної мови так і не розуміють.
Але пан не такий, пан не безнадійний - он, вже 3 українських слова вивчив.
Може, моя бОтярська праця таки якусь користь дає?
- Рабинович?
- Да...
- Пошел вон!
За логікою , вони повинні за нього чіплятись зубами , і покласти там десятки тис своїх орків , які для русні однаково - біомусор . Щось тут не те ..
Та ***** з'їдять воєнкриси разом з пригожиним і кадиркою , і при тому - без солі і хліба , якщо він вирішив дійсно - за просто так подарувати Україні Херсон . .
Безперечно якась кількість спецпризначенців у місті, для виконання якихось специфічних завдань (і це знову таки припущення)… П
якась підлість для наших військових !
Щось складно повірити,щоб рашисти просто так пішли, тим більше ,що то удар офіґєнний по репутації )(уйла як в самій рашці ,так і за межами..Вже в рашці виють--как жє так...рєфєрєндум..расия навсєгда..присаєдінєніє..
По ходу - самі себе загнали в пастку, але Гуменючка продовжує впарювати про "пастку".
Очевидно, орки мають повернути на Херсонську ОДА синьо-жовтий, тоді може Гуменючка вже не зможе парити про "пастку".