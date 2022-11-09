Ми поки не бачимо ознак того, що Росія покидає Херсон без бою, - ОП

У Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви", - написав він.

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