Ігнат про "килимові" бомбардування: українське ППО не підпускає російські літаки вглиб країни
Щоб здійснити "килимове" бомбардування, російська авіація має залетіти вглиб України – ППО дозволяє не підпускати російські літаки для атак бомбами вільного падіння.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 9 листопада
"Перш за все (Україна має - ред.) засоби ППО, які дозволяють не підпускати їх (літаки - ред.) для атак бомбами вільного падіння. Зараз Повітряні сили трохи на іншому рівні. Ми отримуємо західне озброєння, потрохи підсилюємо радянське ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм (російським літакам - ред.) не буде спокою", - ідеться в повідомленні.
Ігнат уточнив, що Сирію бомбардували снарядами по 200-500 кг, які скидали з літаків. Зокрема, такими бомбами окупанти атакували Маріуполь та Ізюм, де не було опору протиповітряної оборони.
"І вони (літаки - ред.) підімалися доволі високо де переносні зенітні ракетні комплекси не могли їх дістати", – додав Ігнат.
Нагадаємо,8 листопада BBC, посилаючись на експертів в оборонній сфері, стверджувало, що західні партнери повинні збільшити та пришвидшити постачання зброї та ППО в Україну, тому що Росія вдасться до тих же бомбардувань, що і в Сирії.
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Окремо нашим вправним хлопцям.
1. Неприйняття акту відновлення Української держави Третім Рейхом та знищення української інтелігенції.
2. Напад Японії на USA.
3. Продовження Ленд-Лиз після того, як РККА дійшла до Полтави.
Белл P-39 «Аэрокобра» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Bell P-39 Airacobra) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребитель периода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны , отличавшийся необычной для своего времени компоновкой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C двигатель располагался сзади https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 кабины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA пилота и был связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82 воздушным винтом длинным валом).
Половина всех выпущенных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов (более 4500 единиц) были поставлены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 ленд-лизу https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra#cite_note-Hardesty-3 [3] . На P-39 летали самые результативные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81 асы , как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD Александр Покрышкин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорий Речкалов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Клубов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Гулаев https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra#cite_note-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-4 [4] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Камозин , братья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Глинки .