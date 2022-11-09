Єврокомісія має аргументи, щоб переконати Угорщину підтримати рішення щодо €18 млрд для України, - Домбровскіс

Єврокомісія сподівається до кінця року завершити правове оформлення надзвичайного пакету макрофінансової допомоги для України в обсязі 18 мільярдів на 2023 рік (МФД+) та розраховує, що їй вдасться переконати Угорщину підтримати це рішення.

Про це у Брюсселі під час пресконференції з представлення пропозицій з надання Україні МФД+ сказав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання преси, чи не загрожує позиція уряду Угорщини, який на цьому етапі виступає проти колективного запозичення ЄС на міжнародному ринку капіталів в інтересах України, перспективі виділення Україні цього фінансування, такого необхідного в умовах війни.

"Те, що ми запропонували сьогодні, дасть стабільність і передбачуваність фінансування, у тому числі для країн-членів. Ми зараз працюємо над часовим розкладом наших дій, щоб завершити цей процес до кінця року. Чеське головування дуже допомагає у цьому. Ми сподіваємося мати рішення у грудні на рівні ECOFIN (Рада міністрів з економіки й фінансів – ред.), працюємо і з країнами-членами, включаючи Угорщину, щоб вислухати її занепокоєння та переконатися, що зрештою ми здатні ухвалити позитивне рішення", - наголосив Домбровскіс.

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Єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган, який також узяв участь у пресконференції, висловив впевненість, що ЄС зможе знайти відповідь на занепокоєння Угорщини.

"Не випадково я згадав про гроші, необхідні від Угорщини (для виплат інтересу за спільним запозиченням ЄС для України. – Ред.). Йдеться про 6 мільйонів євро на рік, які будуть необхідними з 2024 року. Тож я переконаний, що ми знайдемо позитивне рішення", - сказав єврокомісар.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримує ідею колективного запозичення ЄС на ринку капіталів для допомоги Україні.

Водночас така позиція Сійярто може бути проявом тиску на ЄС, який поки що утримує значні кошти на відновлення Угорщини після пандемії COVID-19 під приводом невідповідності деяких рішень уряду Угорщини принципам верховенства права та поваги до прав людини.

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Нагадаємо, Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 мільярда євро щомісяця, на загальну суму у 18 мільярдів євро.