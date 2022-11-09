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Єврокомісія має аргументи, щоб переконати Угорщину підтримати рішення щодо €18 млрд для України, - Домбровскіс

євро

Єврокомісія сподівається до кінця року завершити правове оформлення надзвичайного пакету макрофінансової допомоги для України в обсязі 18 мільярдів на 2023 рік (МФД+) та розраховує, що їй вдасться переконати Угорщину підтримати це рішення.

Про це у Брюсселі під час пресконференції з представлення пропозицій з надання Україні МФД+ сказав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання преси, чи не загрожує позиція уряду Угорщини, який на цьому етапі виступає проти колективного запозичення ЄС на міжнародному ринку капіталів в інтересах України, перспективі виділення Україні цього фінансування, такого необхідного в умовах війни.

"Те, що ми запропонували сьогодні, дасть стабільність і передбачуваність фінансування, у тому числі для країн-членів. Ми зараз працюємо над часовим розкладом наших дій, щоб завершити цей процес до кінця року. Чеське головування дуже допомагає у цьому. Ми сподіваємося мати рішення у грудні на рівні ECOFIN (Рада міністрів з економіки й фінансів – ред.), працюємо і з країнами-членами, включаючи Угорщину, щоб вислухати її занепокоєння та переконатися, що зрештою ми здатні ухвалити позитивне рішення", - наголосив Домбровскіс.

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Єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган, який також узяв участь у пресконференції, висловив впевненість, що ЄС зможе знайти відповідь на занепокоєння Угорщини.

"Не випадково я згадав про гроші, необхідні від Угорщини (для виплат інтересу за спільним запозиченням ЄС для України. – Ред.). Йдеться про 6 мільйонів євро на рік, які будуть необхідними з 2024 року. Тож я переконаний, що ми знайдемо позитивне рішення", - сказав єврокомісар.

За повідомленнями міжнародних ЗМІ, у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримує ідею колективного запозичення ЄС на ринку капіталів для допомоги Україні.

Водночас така позиція Сійярто може бути проявом тиску на ЄС, який поки що утримує значні кошти на відновлення Угорщини після пандемії COVID-19 під приводом невідповідності деяких рішень уряду Угорщини принципам верховенства права та поваги до прав людини.

Також читайте: Угорщина заблокувала новий пакет допомоги Україні на 18 мільярдів, – Bloomberg

Нагадаємо, Європейська комісія оголосила план надання Україні регулярної макрофінансової допомоги в обсязі до 1,5 мільярда євро щомісяця, на загальну суму у 18 мільярдів євро.

Автор: 

Угорщина (2303) Домбровскіс Валдіс (114) Єврокомісія (2166) Сійярто Петер (359)


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Топ коментарі
+16
Самий кращий аргумент перестати фінансувати Угорщину, щоб вони перейшли на підножні корма московії і все стане на свої місця. А було б краще вигнати тих мокшів з ЄС.
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09.11.2022 21:22
+10
******* можна переконати тільки тим шо ЄС не дасть їм грошей якщо вони будуть блокувати
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09.11.2022 21:23
+8
Хто не буде купувати білети - відключимо воду (с)

З орбановськими ******** треба розмовляти так само, як і з московитами:
- Будеш?
- Нє!
- А по **@... А в табло?
- Буду...

Інакше вони не розуміють (допоки не вмиються власною юшкою)
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09.11.2022 21:24
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Самий кращий аргумент перестати фінансувати Угорщину, щоб вони перейшли на підножні корма московії і все стане на свої місця. А було б краще вигнати тих мокшів з ЄС.
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09.11.2022 21:22 Відповісти
Угорцям накрутять горошки
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09.11.2022 21:46 Відповісти
Може треба запросити презідентку Угорщини до Києва ? Вона вроді з повагаю відноситься до України
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09.11.2022 21:22 Відповісти
Ти би ще Путіна запросив
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09.11.2022 21:33 Відповісти
Презідентка Угорщини ДОБРЕ відноситься до України
Читати навчись
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09.11.2022 22:28 Відповісти
******* можна переконати тільки тим шо ЄС не дасть їм грошей якщо вони будуть блокувати
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09.11.2022 21:23 Відповісти
обнести 5 м бетонним забором, відібрати всі гроші і виперти всіх мадяр додому-от аргумент
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09.11.2022 21:24 Відповісти
Хто не буде купувати білети - відключимо воду (с)

З орбановськими ******** треба розмовляти так само, як і з московитами:
- Будеш?
- Нє!
- А по **@... А в табло?
- Буду...

Інакше вони не розуміють (допоки не вмиються власною юшкою)
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09.11.2022 21:24 Відповісти
Тоже думаю что остался последние аргумент - по морде?
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09.11.2022 21:43 Відповісти
По гаманцю - буде більш суттєво і дойде швидше, як на мене
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09.11.2022 21:57 Відповісти
"18 мільярдів на 2023 рік" --- пуйло за продаж газу і нафти получає по 1млрд в день, давайте пряму поставку танків,авіації,ППО,бронетранспортерів.бо по ресурсах кацапи виграють всуху
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09.11.2022 21:27 Відповісти
Аргумент: "Або підтримуйте рішення щодо €18 млрд для України або ідіть нах*й з ЄС"
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09.11.2022 21:37 Відповісти
Их не выгонят даже если Сиярто прямым текстом публично пошлет нахер каждого главу европейских государств персонально.
Скорее Сиярто самоповесится на носке, второй конец которого будет привязан к плинтус, но Венгрию не выгонят.
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09.11.2022 22:24 Відповісти
Піздюлей їм одвісьте і уріжте пайку. Європейці хрєнові, совком від них за милю тхне.
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09.11.2022 21:37 Відповісти
То, что Венгрия не хочет помогать Украине конечно плохо, но понять можно.
И почему ЕС их не выгоняет тоже понятно.
Чего я не могу понять, так это того, зачем сами венгры продолжают находиться в ЕС, если эта линия им не нравится ???
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09.11.2022 22:07 Відповісти
что бабло сосать.
ну и менталитет кацапский, ненавидят всех вокруг себя, но скрежеща зубами прутся в ненавистную гейропу
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09.11.2022 22:55 Відповісти
Понятнее как раз, почему венгры в ЕС - ибо они сосут из ЕС бабло.
А вот зачем нужна Венгрия европейцам - это как раз вопрос.
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13.11.2022 00:04 Відповісти
Венгров хотя бы на месяц в былой совок присоединить, они бы сразу поняли, что за дерьмо им подсовывают с ***********. А так шож люди не сведомы, всегда жили как в Европе.
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09.11.2022 23:03 Відповісти
Цих кремлядських прорашиських проплачених кремлем смердючих мадьярських баранів з вівцями та тупими віслюками і циганами типу орбана, сюарто та лазло, треба гнати з ЄВРОСОЮЗУ сраною мітлою і шпіцом в мадьярську дупу....!!!
ЦІ смердючі мадьярські барани разом з віслюками віддали свою територію на відкуп злочинних угрупування створених ФСБ підоросіє для перевалочного пункту та торгівлі шльондрами, рабами для праці, нелегалами та перевалкою та контробандою наркотиків та тютюнових виробів до Євросоюзу та кредених автомобілів та майна європейців у зворотньому напрямку, яке вивозять з Іспанії, Португалії, Франції, Італії фурами...!!!
ЦЕЙ ЗЛОЧИННИЙ ПРОКРЕМЛІВСЬКИЙ МАДЬЯРСЬКИЙ РЕЖИМ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО ПОЗБАВЛЕНИЙ БУДЬ ЯКОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОПОМОГИ І ІНВЕСТИЦІЙ У ЄВРОСОЮЗІ ЗА СВОЮ ПРОПІДОРОСЬКУ ПОЗИЦІЮ...!!!
УВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН З МАДЬЯРАМИ, МАЄ БУТИ ЗАЧИНЕНИЙ НА ГЛУХИЙ ЗАМОК РАЗОМ З ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА Ж/Д СПОЛУЧЕННЯ З ПОВНОЮ ЗАБОРОНОЮ ЕКСПОРТНО/ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦИМ СМЕРДЮЧИМ ЦИГАНСЬКИМ АНКЛАВОМ...!!!
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10.11.2022 01:31 Відповісти
 
 