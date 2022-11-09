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Новини
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Унаслідок атаки дронів у Дніпрі знищені посилки, клієнтам запропонують компенсацію, - "Нова пошта"

обстріл,дніпро

У Дніпрі внаслідок російської атаки дронами на одне з підприємств "Нової пошти" знищене обладнання і майже всі посилки, компанія зв’яжеться з клієнтами щодо компенсації.

Про це повідомила у твіттері пресслужба "Нової пошти", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки зруйноване одне з наших депо у Дніпрі... Обладнання та майже всі посилки - знищено. Зв’яжемося з кожним щодо компенсації", - зазначили в компанії.

Також у НП повідомили, що усі турботи щодо лікування постраждалих працівників взяли під контроль. І пообіцяли, що вцілілі посилки буде доставлено вчасно.

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Як повідомляв Укрінформ, вночі 9 листопада ворожа армія атакувала Дніпро дронами-камікадзе. Безпілотники поцілили у логістичне підприємство, поранивши чотирьох працівників. Їх усіх госпіталізували, двох прооперовано, загрози життю немає.

Автор: 

Дніпро (3285) обстріл (28732) Нова пошта (348) дрони (4780)


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Топ коментарі
+7
Все логічно: в яку суму ти оцінив, стільки тобі і компенсують.
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09.11.2022 22:08
+7
А при чем тут почта, если дрон в склад прилетел, идиот? Или у сотрудников ПЗРК должны были быть?
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09.11.2022 22:23
+5
Еще раз: при чем тут почта, если посылки уничтожил кацапский дрон?
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09.11.2022 22:30
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Та то були "стратєгічєскіє пасілкі" для "біндєрьовцев")
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09.11.2022 21:41 Відповісти
Біндеролі.
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09.11.2022 21:43 Відповісти
1 ноября в Полтаве тоже сгорела Новая почта при атаке дронов,они что уже с почтой воевать начали?
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09.11.2022 21:51 Відповісти
Кацапи думають, що ми хімарси поштою відправляємо
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09.11.2022 21:55 Відповісти
компенсации по страховой сумме заявленной клиентом, шах и мат. амытутнепричем
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09.11.2022 21:58 Відповісти
А ты как хотел?
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09.11.2022 22:05 Відповісти
Все логічно: в яку суму ти оцінив, стільки тобі і компенсують.
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09.11.2022 22:08 Відповісти
логично доставить посылки в целостности )
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09.11.2022 22:16 Відповісти
А при чем тут почта, если дрон в склад прилетел, идиот? Или у сотрудников ПЗРК должны были быть?
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09.11.2022 22:23 Відповісти
когда удобно - склад это не почта, амытутнепричем
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09.11.2022 22:24 Відповісти
Еще раз: при чем тут почта, если посылки уничтожил кацапский дрон?
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09.11.2022 22:30 Відповісти
та хоть инопланетяне, валить на других вместо компенсации это убожество. клиенту то что дрон или не дрон, ему посылка нужна, а почта не доставила
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09.11.2022 22:40 Відповісти
Во-первых, в стране война, клиент это должен понимать, а то такое впечатление, что на девятый месяц до многих дураков это не доходит. Во-вторых, в новости как раз и идет речь о компенсации. А то, что кто-то свою посылку оценил в пять копеек, чтобы не переплачивать за доставку, так это его проблемы. Всегда компенсация равнялась сумме оценочной стоимости. Есть условия предоставления услуг, где все написано, но которые всем лень читать
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09.11.2022 22:48 Відповісти
а они такие и не прочь воспользоваться моментом и заплатить 5 копеек, вместо того чтобы компенсировать свою ответственность
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09.11.2022 22:56 Відповісти
Они заплатят не 5 копеек, а столько, во сколько ты оценил свою посылку. Хочешь получить 5 тыс. грн - оцени посылку в 5 тыс. грн. Всё по справедливости.
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09.11.2022 23:00 Відповісти
Если бы "новая почта" хотела воспользоваться моментом, сослалась бы на форс-мажор и вообще ничего не компенсировала. Но даже в условиях войны они поступают очень порядочно и компенсируют страховую сумму.
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09.11.2022 23:03 Відповісти
порядочно компенсировать стоимость посылки умножить на 2, учитывая что наши люди золотые слитки не шлют. а компенсировать копейки это жлобство, при том что страховой тариф 0.5 процента это не маленький тариф, бывает и 0.0*** процента. с той суммы что со всех собрали даже при минимальной оченке, можно этим людям и компенсировать, но жлобство победит
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09.11.2022 23:28 Відповісти
Это тебе урок на будущее: не надо быть хитросделанным и оценивать айфон за 50К, как детскую игрушку стоимостью в 300 грн, а потом ныть, что тебе мало компенсировали в случае потери. Тем более сейчас, во время войны, когда вероятность потерять посылку овер-дофига страховка приобретает особый смысл.
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10.11.2022 11:53 Відповісти
Ещё раз: почта ВСЕГДА предупреждает, что может не доставить и в таком случае компенсирует сумму, в которую клиент оценил свою посылку. Таковы условия почтовой связи.
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09.11.2022 23:02 Відповісти
не почта компенсирует, а проценты от оценочной стоимости других посылок других клиентов
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09.11.2022 23:17 Відповісти
Вот тут ты верно написал: "проценты от оценочной стоимости других посылок". А если все хотят сэкономить и оценивают посылки в 200 грн, то откуда возьмутся суммы на компенсацию айфона за 50К грн? Другие клиенты должны заплатить за то, что ты пожлобился на страховку своей посылки? )
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10.11.2022 11:55 Відповісти
А як ти хотів? Якщо людина при страхуванні товару вирішила зекономити, то хто, кому тут доктор. Що тепер на слово вірити кожному, тоді виясниться, що кожен пересилав скарб на мільйони доларів. Потрібно читати та, іноді використовувати за призначенням голову, умови страхування та мати розуміння (це основне) для чого саме воно.
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10.11.2022 05:11 Відповісти
На скільки оцінив, стільки і отримаєш. Проходили це. Хтось більше отримає, хтось меньше.
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09.11.2022 22:37 Відповісти
Тому я завжди оцінюю на повну суму, коли пересилаю. Хоч і трохи дорожче виходить.
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09.11.2022 23:08 Відповісти
Нова Пошта навіть у воєнний час працює як годинник
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09.11.2022 23:32 Відповісти
 
 