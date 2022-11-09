Унаслідок атаки дронів у Дніпрі знищені посилки, клієнтам запропонують компенсацію, - "Нова пошта"
У Дніпрі внаслідок російської атаки дронами на одне з підприємств "Нової пошти" знищене обладнання і майже всі посилки, компанія зв’яжеться з клієнтами щодо компенсації.
Про це повідомила у твіттері пресслужба "Нової пошти", передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки зруйноване одне з наших депо у Дніпрі... Обладнання та майже всі посилки - знищено. Зв’яжемося з кожним щодо компенсації", - зазначили в компанії.
Також у НП повідомили, що усі турботи щодо лікування постраждалих працівників взяли під контроль. І пообіцяли, що вцілілі посилки буде доставлено вчасно.
Як повідомляв Укрінформ, вночі 9 листопада ворожа армія атакувала Дніпро дронами-камікадзе. Безпілотники поцілили у логістичне підприємство, поранивши чотирьох працівників. Їх усіх госпіталізували, двох прооперовано, загрози життю немає.
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