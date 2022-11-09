Нідерланди відправлять до 100 інструкторів для навчання українських воїнів у межах місії ЄС

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що нідерландська сторона планує відправити від 50 до 100 військовослужбовців для участі в місії ЄС із підготовки українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL Nieuws.

До цього числа не входять 90 нідерландських військовослужбовців, які вже здійснюють підготовку українських військових у межах окремої місії у Великій Британії.

Планується, що під час тренувальної програми відбуватиметься активна співпраця з німецькими військовослужбовцями. Навчальна місія відбуватиметься переважно у Німеччині та Польщі. Коли розпочнуться навчання, поки що не відомо.

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Серед іншого, військовослужбовці Нідерландів навчатимуть тактичній медицині, знешкодженню вибухонебезпечних предметів, тактико-технічній підготовці із систем озброєння та підготовці штабних офіцерів батальйонів і бригад.