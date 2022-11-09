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Новини Війна
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Війська РФ за день випустили по Сумщині майже дві сотні мін і снарядів

сумщина,обстріл

Окупанти за день, 9 листопада, випустили по прикордонню Сумщини 190 мін і снарядів.

Про це повідомляє у телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"190 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумщини", - зазначив Живицький.

Зокрема, за його словами, під обстрілами опинилася Зноб-Новгородська громада: об 11:30 по околицям одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було 8 вибухів. Без наслідків.

Хотінська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 "прильотів"). І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав, наголосив очільник ОВА.

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На Краснопільську громаду о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також у цей час з боку Росії вівся вогонь із АГС, зафіксовано 58 "прильотів".

"Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань", додав Живицький.

Близько 14:00 російська армія обстріляла одночасно два села в Есманській громаді. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню, по іншому - 15 "прильотів".

По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів, інформує Живицький. Було 15 вибухів. І ще три "прильоти" із САУ. Без руйнувань.

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Шалигинську громаду росіяни теж обстріляли із мінометів. Зафіксовано 10 "прильотів". Руйнувань немає.

Середино-Будська громада теж потерпала від мінометного обстрілу з Росії. Було 8 вибухів, але без наслідків.

Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3733) Живицький Дмитро (466)


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Сподіваюсь, що з часом у наших ПВ з'являться засоби ураження цих дибілоїдів.
Або, як варіант - цих дибілоїдів не буде коло наших кордонів через те, що вони "всохнуть" до кордонів "істарічєскай справєдлівасті" (яку відновлює недопалок з кремля) московії, московського князівства, московського улусу чи тартарії.
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09.11.2022 23:09 Відповісти
Странно. Сумскую постоянно лупят, а черниговскую - нет.
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09.11.2022 23:16 Відповісти
Вкотре огородніков ********...Ох і вояки! Хай нєдоумок путін собі цей орден "за мужність" вручить.У битві з 60 річними бабками він мужньо виграє!
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09.11.2022 23:16 Відповісти
А может пора уже ******* по этим точкам на территории параши откуда ведутся обстрелы? Это же не Каспийское море откуда стреляют крылатыми ракетами с самолётов ТУ.
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09.11.2022 23:30 Відповісти
Гатили сьогодні так скоти, що на пів області було чути
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10.11.2022 00:00 Відповісти
Сумы- город Герой.
Тероборона дала сильный отпор ещё в первые дни войны.

Сумчане- держитесь.
Слава ВСУ!
Разом до Перемоги!
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10.11.2022 01:52 Відповісти
 
 