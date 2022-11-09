Війська РФ за день випустили по Сумщині майже дві сотні мін і снарядів
Окупанти за день, 9 листопада, випустили по прикордонню Сумщини 190 мін і снарядів.
Про це повідомляє у телеграмі начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"190 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумщини", - зазначив Живицький.
Зокрема, за його словами, під обстрілами опинилася Зноб-Новгородська громада: об 11:30 по околицям одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було 8 вибухів. Без наслідків.
Хотінська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 "прильотів"). І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав, наголосив очільник ОВА.
На Краснопільську громаду о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також у цей час з боку Росії вівся вогонь із АГС, зафіксовано 58 "прильотів".
"Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань", додав Живицький.
Близько 14:00 російська армія обстріляла одночасно два села в Есманській громаді. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню, по іншому - 15 "прильотів".
По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів, інформує Живицький. Було 15 вибухів. І ще три "прильоти" із САУ. Без руйнувань.
Шалигинську громаду росіяни теж обстріляли із мінометів. Зафіксовано 10 "прильотів". Руйнувань немає.
Середино-Будська громада теж потерпала від мінометного обстрілу з Росії. Було 8 вибухів, але без наслідків.
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Або, як варіант - цих дибілоїдів не буде коло наших кордонів через те, що вони "всохнуть" до кордонів "істарічєскай справєдлівасті" (яку відновлює недопалок з кремля) московії, московського князівства, московського улусу чи тартарії.
Тероборона дала сильный отпор ещё в первые дни войны.
Сумчане- держитесь.
Слава ВСУ!
Разом до Перемоги!