На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії, - NBC
За інформацією NBC News, деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.
Зазначається, що західні чиновники з оборонних відомств ставлять під сумнів здатність України повністю вибити російські війська з окупованих районів, тому стабілізація лінії фронту протягом зими, на їхню думку, може означати: жодна зі сторін, швидше за все, не досягне своєї мети.
"Узимку все сповільнюється. (Існує) потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися", – каже один із співрозмовників NBC News.
Американський телеканал також нагадує про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салліван до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями.
Двоє співрозмовників NBC News, знайомі з ходом зустрічей, і один український посадовець на умовах анонімності сказали, що Салліван порушив питання про те, як закінчиться російсько-українська війна й чи може такий кінець включати дипломатичне врегулювання.
Зокрема український співрозмовник стверджує, що радник Байдена наголошував: якщо Київ відкрито висловить прихильність до переговорів, його важелі впливу будуть посилені, а не послаблені. Він підкреслив, що Салліван не намагався тиснути на Україну з метою негайного початку переговорів або здійснення якихось конкретних кроків.
Водночас співрозмовники NBC News у США визнають, що посадити Україну й РФ за стіл переговорів буде непросто, а обидві сторони, ймовірно, розраховують на уповільнення темпів бойових дій взимку як на час для перегрупування й перепідготовки своїх сил, щоб бути готовими до наступу навесні 2023 року.
Серед імовірних посередників у такому переговорному процесі західні й американські джерела називають президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, й він начебто дав попередню згоду. Розглядалися й інші варіанти – зокрема Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати, та вони не були настільки ж реальними, як у випадку Анкари.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"геть з України, москаль шелудивий!" 😠
Это кто сказал?!
Кто выступает от имени всего Запада?
Газетенка NBC ?
Во, дают!
Все это влажные мечты отдельных леваков, которые на подтанцовке у Москвы
1) путин боялся, что майдан перекинется на россию.
После победы майдана оппозиция начала устраивать антипутинские митинги в россии. Макаревич там ходил в первых рядах.
Немцов каждые выходные устраивал анти-властные митинги.
путину нужно было отвлечь на что-то внимание людей. Он решил отвлечь его на войну. Были захвачены Крым и "ЛДНР".
Пропагандисты начали людям рассказывать, что революции приводят к войнам и потерям территорий. То есть, путину нужно было сделать в головах россиян такую связку : "революция = война и потеря территорий". Типа "Не делайте революций, а то и с вами такое же будет".
Ему не понравилось, что украинцы скинули януковича, но начинать в 2014 войну против Украины, чтобы вернуть януковича, он ссыканул.
Он решил подготовить армию за несколько лет. И народ нужно было подготовить, а то они могли не поддержать войну. 8 лет велось разжигание ненависти к украинцам на росканалах.
путин ждал выгодной ситуации в мире. когда сша вышли с сирии и афганистана, путин решил, что сша ослабли - и можно начинать.
План был такой: ввести войска, вернуть обратно януковича и сказать россиянам: "вот видите, президента скинуть нельзя, он, все равно, потом возвращается. у хохлов ничего не получилось!".
То есть, какая суть всей этой политики: страх путина повторить судьбу каддафи, страх быть свергнутым, и поднятие себе рейтинга за счет войн.
2) Второй вариант. путин имперец. он когда-то говорил, что самой большой трагедией в его жизни был развал ссср. и он хочет его восстановить.
-------------
Я больше склоняюсь к первому варианту. Потому что до 2014 путин никогда не говорил о крыме, он ему никогда не был нужен. сравните с японией, которая всегда требует от россии куррилы.
На вопросы о крыме путин всегда отвечал, что это украина, и нельзя его трогать.
пропаганда работала в том же направлении. соловьев всегда говорил, что крым украина, и воевать с украиной нельзя.
типа как пройдут переговоры, так сразу одна з сторін зможе досягти всіх своїх цілей у війні в Україні....ну придурки
Я не знаю что они имеют ввиду. Потому что если Украина не вернет себе потерянную территорию, то это проигрыш.
Мало того зараз під ЗСУ пройшло тимчасове відчудження підприємств критичної інфраструктури. Зараз з бюджетних грошей та грошей що запланували на ЗСУ будуть відновлювати ці підприємства, а потім передадуть олігархам у користування. Мало того ще й заплатять олігархам так званий "упущений зиск" через штрафи. А платити за увесь цей банкет будуть знову пересічні, при таких "мудрих" жидівських розкладах ми скоро повиздихаємо.
Какая позиция Украины: "Есть международно признанные границы государств! Их нельзя нарушать! Выходите с нашей территории."
Украина согласится отдать территории? Нет!
россия согласится выйти с Украины? Нет.
Ну так для чего эти переговоры?
Ну так давайте мы захватим 5 российских областей, а потом пойдем на компромисс!
Московити не ідіоти, вони можуть щось придумати + Китай, ще не сказав про свій остаточний вибір.
этого хватит на 8 месяцев войны.
дальше - крах.
им нужно как-то за 8 месяцев договориться, чтобы войну остановить, с какой-нибудь победой для себя. а дальше договариваться об отмене санкций. потому что под санкциями они жить не смогут.
А то, что россия не собирается отдавать захваченные области - она об этом не говорит.
подходит полицейский.
вор говорит: я хочу с ним переговоров о прекращении драки, а он не хочет! но кошелек останется за мной!
Потому что Байден - это не Америка.
Не верю, что итогом переговоров может стать полный выход русских с украинских территорий. Следовательно, чтобы вступить в НАТО нужно будет отказаться от захваченных русскими территорий, чтобы не было спорных.
Через своих шестёрок- пятой колоны Кремля в Украине и многих странах мира.
Верить путинской пропаганде- себя не уважать.
ВСУ уже « ведут переговоры» на поле боя.
Только полный разгром параши необходим Европе и Миру.
А от нас не должно быть никаких территориальных компромисов. Вывод кацапских нацистов на уровень 1991 года и трехкратные репарации.
Вся ця публіка декілька років тому бул поцілуях з Вольдемаром, вважала його славним малим. А тепер, коли пора вже "під траву", ще і комизяться, набивають собі ціну.
А то, що раша займается геноцидом українців - саллівану начхати
ДО РЕЧІ , Він даже не поїхав у Бучу , но зато в США у него уже галочка « був в Україні»
і Ермака требагнати в шию ‼️‼️