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Новини Війна
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На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії, - NBC

переговори,перемовини

За інформацією NBC News, деякі американські й західні чиновники все частіше вважають, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти заявлених цілей у війні, тож розглядають прийдешню зиму, коли бойові дії сповільняться, як момент для початку дипломатичних переговорів між сторонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Європейську правду.

Зазначається, що західні чиновники з оборонних відомств ставлять під сумнів здатність України повністю вибити російські війська з окупованих районів, тому стабілізація лінії фронту протягом зими, на їхню думку, може означати: жодна зі сторін, швидше за все, не досягне своєї мети.

"Узимку все сповільнюється. (Існує) потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися", – каже один із співрозмовників NBC News.

Американський телеканал також нагадує про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салліван до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями.

Двоє співрозмовників NBC News, знайомі з ходом зустрічей, і один український посадовець на умовах анонімності сказали, що Салліван порушив питання про те, як закінчиться російсько-українська війна й чи може такий кінець включати дипломатичне врегулювання.

Читайте також: Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - Politico

Зокрема український співрозмовник стверджує, що радник Байдена наголошував: якщо Київ відкрито висловить прихильність до переговорів, його важелі впливу будуть посилені, а не послаблені. Він підкреслив, що Салліван не намагався тиснути на Україну з метою негайного початку переговорів або здійснення якихось конкретних кроків.

Водночас співрозмовники NBC News у США визнають, що посадити Україну й РФ за стіл переговорів буде непросто, а обидві сторони, ймовірно, розраховують на уповільнення темпів бойових дій взимку як на час для перегрупування й перепідготовки своїх сил, щоб бути готовими до наступу навесні 2023 року.

Серед імовірних посередників у такому переговорному процесі західні й американські джерела називають президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, й він начебто дав попередню згоду. Розглядалися й інші варіанти – зокрема Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати, та вони не були настільки ж реальними, як у випадку Анкари.

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Автор: 

США (23119) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+32
це не тільки капітуляція, а й геноцид українців на окупованих територіях, і звісно хрест на суверенітеті і перспективах України.
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10.11.2022 00:33
+30
і через років 10, 15 ,нова війна.вже діти і внуки підуть воювати..Чому?тому що у рашистської біомасси залишаються імперські амбіції,і вони вже зараз з дитинства прививають ненависть до України. Тільки повна капітуляція і обов'язкові гарантії безпеки для України...не паперові..не будапешстські меморандуми ,а залізобетонні..броня.
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10.11.2022 00:34
+28
как они уже задрали с этими переговорами!!! ну просто реальный прессинг начиная от папы римского, заканчивая не пойми кем!
типа как пройдут переговоры, так сразу одна з сторін зможе досягти всіх своїх цілей у війні в Україні....ну придурки
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10.11.2022 00:27
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У нас дипломатична позиція незмінна:

"геть з України, москаль шелудивий!" 😠
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10.11.2022 00:24 Відповісти
"На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії" ???
Это кто сказал?!

Кто выступает от имени всего Запада?
Газетенка NBC ?

Во, дают!

Все это влажные мечты отдельных леваков, которые на подтанцовке у Москвы
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10.11.2022 01:44 Відповісти
NBC впливовий телевізійний канал в США, а не газетєнка.
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10.11.2022 07:58 Відповісти
Есть 2 варианта причин этой войны:

1) путин боялся, что майдан перекинется на россию.

После победы майдана оппозиция начала устраивать антипутинские митинги в россии. Макаревич там ходил в первых рядах.

Немцов каждые выходные устраивал анти-властные митинги.

путину нужно было отвлечь на что-то внимание людей. Он решил отвлечь его на войну. Были захвачены Крым и "ЛДНР".

Пропагандисты начали людям рассказывать, что революции приводят к войнам и потерям территорий. То есть, путину нужно было сделать в головах россиян такую связку : "революция = война и потеря территорий". Типа "Не делайте революций, а то и с вами такое же будет".

Ему не понравилось, что украинцы скинули януковича, но начинать в 2014 войну против Украины, чтобы вернуть януковича, он ссыканул.

Он решил подготовить армию за несколько лет. И народ нужно было подготовить, а то они могли не поддержать войну. 8 лет велось разжигание ненависти к украинцам на росканалах.

путин ждал выгодной ситуации в мире. когда сша вышли с сирии и афганистана, путин решил, что сша ослабли - и можно начинать.

План был такой: ввести войска, вернуть обратно януковича и сказать россиянам: "вот видите, президента скинуть нельзя, он, все равно, потом возвращается. у хохлов ничего не получилось!".

То есть, какая суть всей этой политики: страх путина повторить судьбу каддафи, страх быть свергнутым, и поднятие себе рейтинга за счет войн.

2) Второй вариант. путин имперец. он когда-то говорил, что самой большой трагедией в его жизни был развал ссср. и он хочет его восстановить.

-------------

Я больше склоняюсь к первому варианту. Потому что до 2014 путин никогда не говорил о крыме, он ему никогда не был нужен. сравните с японией, которая всегда требует от россии куррилы.

На вопросы о крыме путин всегда отвечал, что это украина, и нельзя его трогать.

пропаганда работала в том же направлении. соловьев всегда говорил, что крым украина, и воевать с украиной нельзя.
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10.11.2022 00:24 Відповісти
шановний де ви такого начитались?
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10.11.2022 00:27 Відповісти
У 1918 та ж сама причина була?
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10.11.2022 00:40 Відповісти
Так будь-ласка, за поребрик, бабки, стіна - за рахунок ідіотів і ...в принципі можна почати, вже давно всі про це знають
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10.11.2022 00:25 Відповісти
как они уже задрали с этими переговорами!!! ну просто реальный прессинг начиная от папы римского, заканчивая не пойми кем!
типа как пройдут переговоры, так сразу одна з сторін зможе досягти всіх своїх цілей у війні в Україні....ну придурки
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10.11.2022 00:27 Відповісти
в папів зазвичай вже старечий маразм, він ні при чому
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10.11.2022 01:28 Відповісти
Ніякого там старечого маразму нема, поуп послідовно підтримує гвалтівника і "молиться за гвалтовану".
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10.11.2022 09:28 Відповісти
Деякі американські та європейські офіційні особи все більше вважають, що жодна із сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні

Я не знаю что они имеют ввиду. Потому что если Украина не вернет себе потерянную территорию, то это проигрыш.
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10.11.2022 00:28 Відповісти
це не тільки капітуляція, а й геноцид українців на окупованих територіях, і звісно хрест на суверенітеті і перспективах України.
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10.11.2022 00:33 Відповісти
і через років 10, 15 ,нова війна.вже діти і внуки підуть воювати..Чому?тому що у рашистської біомасси залишаються імперські амбіції,і вони вже зараз з дитинства прививають ненависть до України. Тільки повна капітуляція і обов'язкові гарантії безпеки для України...не паперові..не будапешстські меморандуми ,а залізобетонні..броня.
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10.11.2022 00:34 Відповісти
Главное не дать украсть у нас победу и втянуть в очередную халэпу с "переговорами-договорённостями-дипломатиями". Уже наелись и "будапештов" и "минсков" и прочей ерунды. Салливан кстати подтверждает своё реноме, как чувствовали, что приехал разведать настроения и поездить по ушам
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10.11.2022 00:28 Відповісти
Проблема у тому, що продовження війни залежить від підтримки США фінансами та зброєю. Щоб посадити нас за стіл переговорів, достатньо цю підтримку перекрити. Українці готові воювати за свою землю. Було би чим.
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10.11.2022 08:49 Відповісти
Ну так чому зетварина не будує ******** патронний завод та підприємство з виготовлення б.припасів потрібних калібрів у достатній кількості? Щоб хоч у цій сфері розв'язатись від небезпечної залежності. Воно ж знову розпилює гроші на дороги, "мрії" та на зарплати і премії.
Мало того зараз під ЗСУ пройшло тимчасове відчудження підприємств критичної інфраструктури. Зараз з бюджетних грошей та грошей що запланували на ЗСУ будуть відновлювати ці підприємства, а потім передадуть олігархам у користування. Мало того ще й заплатять олігархам так званий "упущений зиск" через штрафи. А платити за увесь цей банкет будуть знову пересічні, при таких "мудрих" жидівських розкладах ми скоро повиздихаємо.
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10.11.2022 10:19 Відповісти
О чем зимой будем переговариваться? Как в минусовую температуру насиловать 4-х летних детей или как убивать беременных женщин?
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10.11.2022 00:31 Відповісти
Деяки особи можуть йти декуди за російським кораблем.
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10.11.2022 00:32 Відповісти
Какая российская переговорная позиция: "Оккупированные области остаются нам и останавливаем войну". россии нужно время, чтобы через несколько лет новую войну начать и опять оттяпать несколько областей.

Какая позиция Украины: "Есть международно признанные границы государств! Их нельзя нарушать! Выходите с нашей территории."

Украина согласится отдать территории? Нет!

россия согласится выйти с Украины? Нет.

Ну так для чего эти переговоры?
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10.11.2022 00:33 Відповісти
или что европейцы от нас хотят? компромисс? типа, россия отдает Херсонскую область и Запорожскую, а Донецкую и Луганскую и Крым оставляет за собой, и останавливаем войну?

Ну так давайте мы захватим 5 российских областей, а потом пойдем на компромисс!
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10.11.2022 00:36 Відповісти
я в таких случаях предлагаю европейцам отдать их территории руссским вместо наших...сразу затыкаются
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10.11.2022 00:48 Відповісти
Зброя та ********** їх, то вони й будуть вирішувати де ЗСУ зупиниться, на Дніпрі чи біля Бєлгорода
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10.11.2022 04:30 Відповісти
Повторю в очередной раз. До конца войны время будет работать исключительно на Украину. Это как бы просто потому что Россия растратила свою инициативу и дальше её расстрачивает под Бахмутом. Вот переговоры это просто возможность России вернуть себе инициативу и одновременно обесценивание всей войны.
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10.11.2022 00:34 Відповісти
Час буде за нас, тільки, у випадку радикальних змін, у всьому, починаючи з військової області і закінчуючи появою амбіцій у українського народу. Україна змінюється надто повільно.
Московити не ідіоти, вони можуть щось придумати + Китай, ще не сказав про свій остаточний вибір.
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10.11.2022 00:47 Відповісти
у россии осталось 200 млрд долларов.

этого хватит на 8 месяцев войны.

дальше - крах.

им нужно как-то за 8 месяцев договориться, чтобы войну остановить, с какой-нибудь победой для себя. а дальше договариваться об отмене санкций. потому что под санкциями они жить не смогут.
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10.11.2022 00:48 Відповісти
россия такой дурацкий спектакль сейчас разыгрывает во всем мире: типа она хочет переговоров об прекращении войны, а Украина не хочет.

А то, что россия не собирается отдавать захваченные области - она об этом не говорит.
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10.11.2022 00:39 Відповісти
мужик украл у мужика кошелек. они начинают ругаться и драться.

подходит полицейский.

вор говорит: я хочу с ним переговоров о прекращении драки, а он не хочет! но кошелек останется за мной!
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10.11.2022 00:41 Відповісти
8 років йшли перемовини, вже домовились до геноциду українців
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10.11.2022 01:07 Відповісти
Байден казав, що Америка буде допомагати поки Україна не переможе. То хто тоді зараз розпускає оці кремлівські хатєлкі про переговори? Може фсбешні кроти, яких повно кругом по світу, навіть і в Америці.
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10.11.2022 01:12 Відповісти
В таком случае, лучше победить пока Байден президент.
Потому что Байден - это не Америка.
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10.11.2022 07:06 Відповісти
Конечно, это был бы наилучший вариант, но мы связаны поставками оружия, к сожалению.
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10.11.2022 11:14 Відповісти
Если итог этих переговоров будет членство Украинны в НАТО в ближайшие пару лет - как вариант. Если нет, то следующая война лет через 5-10. Но к ней лапти уже подготовятся получше, а мы как обычно выберем очередного недоумка во власть.
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10.11.2022 01:59 Відповісти
По правилам действующим на данный момент - так не получится.
Не верю, что итогом переговоров может стать полный выход русских с украинских территорий. Следовательно, чтобы вступить в НАТО нужно будет отказаться от захваченных русскими территорий, чтобы не было спорных.
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10.11.2022 07:10 Відповісти
Так Москва и распускает эти хотелки!

Через своих шестёрок- пятой колоны Кремля в Украине и многих странах мира.

Верить путинской пропаганде- себя не уважать.

ВСУ уже « ведут переговоры» на поле боя.

Только полный разгром параши необходим Европе и Миру.
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10.11.2022 02:02 Відповісти
Я допускаю переговоры только "для галочки". И нельзя ждать от них чего-то положительного. Поэтому армия должна делать свое дело не ожидая каких-то результатов. Результатов не будет. Возможно только по второстепенным вопросам, например обмена пленными. Поэтому армии никаких пауз.

А от нас не должно быть никаких территориальных компромисов. Вывод кацапских нацистов на уровень 1991 года и трехкратные репарации.
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10.11.2022 02:03 Відповісти
И еще. Денацификация, дефашизация москалей.
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10.11.2022 02:08 Відповісти
А росіянам і треба для галочки , щоб поки йдуть перемовини перемир"я і час їм на перегропування сил (
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10.11.2022 03:00 Відповісти
тому й треба, щоби під час так званих переговорів були присутні представники країн, котрі допомагають Україні. Все повинно фіксуватися документально і при свідках - які саме цілі переслідують окупанти, які умови української сторони. Малоймовірно, що путло погодиться на межі кордону 1991 року, можливо погодиться вивести війська тільки за межі лнр-днр-крим, тобто станом на 2022 рік. Основними умовами переговорів обов'язково має бути припинення обстрілів та нанесення ракетних ударів зі сторони кацапстану по українським землям, також стовідсоткова репарація. Якщо ж і далі путло буде порушувати договір і обстрілювати наші території, то ми маємо повне право відповідати тим самим. Досить вже мовчати і терпіти знищення українських земель і життєво важливої інфраструктури.
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10.11.2022 06:59 Відповісти
8 років домбили Бамбасс і шо? Знову переговори????!!!!
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10.11.2022 02:06 Відповісти
Делікатна обмовка. Деякі... та вони відомі, тим більше в Україні. Це італійські брати на чолі з Берлусконі, Шредер із своїми шредерятами, Макрон туди ж. А в Америці групка Мага з обкомом Обами, де заправляє Клінтониха. А послали рафінованого так званого яйцеголового. щоб пронюхав і доложив "мнение". Саме цей яйцеголовий і комунікує (перетирає) з Платоничем, яструбом солов'їного помета, предтечею агресії в Україні. Ось і всі "деякі".
Вся ця публіка декілька років тому бул поцілуях з Вольдемаром, вважала його славним малим. А тепер, коли пора вже "під траву", ще і комизяться, набивають собі ціну.
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10.11.2022 02:11 Відповісти
Важливий не сам факт перемовин а їх зміст ,результат та наслідки.Якщо в результаті "відкрита до перемовин росія" повністю забереться з окупованих територій разом зі своїм хламом,розмінує все що замінувала,погодиться на виплату репарацій,поверне всіх депортованих дорослих і дітей ,звільнить всіх полонених,добровільно видасть під гаагський трибунал всіх воєнних злочинців,визнає кордони станом на1991 рік та суверенітетУкраїни і т.д. то можна проводити перемовини
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10.11.2022 02:19 Відповісти
Не забереться раша з України, докі їх під дупу ВСУ не вигонит .
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10.11.2022 02:33 Відповісти
то для чого ті перемовини? але ж треба чимось гнати.....
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10.11.2022 07:00 Відповісти
Тільки но в нас реальні перемоги біля Херсона і фактичні повернення територій, як цілі не можуть бути досягнуті і давайте домовлятися - якась хибна логіка)
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10.11.2022 02:21 Відповісти
Джейк Салліван рветься в презіденти у майбутньому , тому йому потрібно набирати бали .
А то, що раша займается геноцидом українців - саллівану начхати
ДО РЕЧІ , Він даже не поїхав у Бучу , но зато в США у него уже галочка « був в Україні»

і Ермака требагнати в шию ‼️‼️
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10.11.2022 02:32 Відповісти
так зеля уже передумал, опять его переговариваться и в глаз заглядывать тянет
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10.11.2022 03:30 Відповісти
А мені здається, що без наших гнид тут не обійшлося. Помітили, як всі "змі" активізувалися, якщо скласти до купи всі "вчинки" зЕленої морди, за ввесь час його "правління", то складається чітка картинка для чого ввесь цей шум про переговори?
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10.11.2022 04:56 Відповісти
Хватит уже вбрасывать за кацапские подачки. Задолбали. То NBC то ещё какая-то херня. Идите в жопу.
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10.11.2022 05:30 Відповісти
Так шо Запад ,таки меняет Шампань на Крым , и Баварию на Лугандон . Креативно , поддерживаю .
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10.11.2022 06:05 Відповісти
Вбивайте руську мразь! До останньої тварюки... тоді питання переговорів відпаде само собою
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10.11.2022 06:54 Відповісти
Замовна статейка кремля.
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10.11.2022 07:28 Відповісти
Ідеологія мюнхенської зради 1938 року так і не сконала до цього часу!
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10.11.2022 08:09 Відповісти
Любые переговоры на данном этапе это победа роиси. Даже если их Херсона выйдут, окупировано плюс 10 процентов территории даже без учёта того что было с 2014 года. Ну а западу плевать это же не его территория и не его люди.
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10.11.2022 10:02 Відповісти
 
 