Байден сподівається на збереження двопартійної підтримки України після виборів у Конгрес США
Президент США Джо Байден висловив сподівання, що демократи та республіканці продовжать свій "двопартійний підхід" щодо війни Росії проти України незалежно від остаточних результатів проміжних виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава Білого дому наголосив, що в галузі зовнішньої політики США мають продовжити цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії.
"Незалежно від того, що покажуть остаточні підсумки цих виборів, а підрахунки ще ведуться, я готовий працювати зі своїми колегами-республіканцями. Я думаю, що американський народ ясно дав зрозуміти, що очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною", - сказав Байден.
Топ коментарі
+6 Ан Мур
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обрали хлопця молодого фермера.
у нас міста дуже мальовничі в тільки півтори години ввд білого дому тому багато лібералів селиться бо ще не так дорого
хтось змінює світогляд а хтось ще тягне за собою лівих соціалістів до влади
запитував южан де полягає справжній "юг" казали що давно вже не Мейсон-Діксон лайн а на південь від Фредеріксбурга по I-95 south
але так сталося у 1865 що конфедерератські вояки були ще ув'язнені і юніоністи шаидко провели рехверендум про входження нашого графства до складу Західної Вірджиніі
Нічого не нагадує? 😬
я грін карту отримував у тих краях і знаю їх добре
ч іноді теж вибираюся втомити жагу до fried chicken та cole slaw 👍
і це не було перемогою
Конгресс США проголосовал за Ленд-лиз, по которому вооружение, с 10 мая 2022 , поступало бы, со складов Пентагона, в Украину, а не по капле, как сейчас...
минуло майже 9 місяців війни - то чого саме не можна було навчити українського солдата за цей термін?
ленд-ліз - це теж "подарунок", такий самий, як і за кошти бюджетні
номенклатура постачання зброї залежала й залежить лише від політичних рішень адміністрації США
Вам не все одно, як ми обраховуємо ці кошти?
про ленд-ліз дуже переживають попередні дописувачі, мабуть, вони щось таки знають, інакше б не обговорювали, а чи навпаки - ніц не знають, тому й обговорюють
попередній дослідник цієї теми каже: оце - "подарунок", а тамте -"ленд-ліз", це скидається на думку бухгалтера, стурбованого веденням рахунків? )
звісно, 155 мм снаряди можна здати в оренду, проте договір такої оренди буде нікчемним з моменту підписання, бо орендоване майно буде неможливим повернути власнику в неушкодженому вигляді, ні?
А все що використане - списується в 0.
Танкісту освоїти Абрамс - 1-2 тижні. Пілоту освоїти F16 - 1-2 місяці.
Якщо я не помиляюсь, ленд ліз передбачає поставки фактично по запиту. А зараз поставки дуже дозовані, hand picked. Це відверто вкурвлює.
Ті ж самі хамві - їх явно недостатньо. Ми досі зкидаємось на SUV (котрі на фронті постійно латають поки можна) та навіть на САУ «Гвоздика», а також на безпілотники, антидрони і купу іншого.