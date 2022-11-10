Байден сподівається на збереження двопартійної підтримки України після виборів у Конгрес США

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що демократи та республіканці продовжать свій "двопартійний підхід" щодо війни Росії проти України незалежно від остаточних результатів проміжних виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Білого дому наголосив, що в галузі зовнішньої політики США мають продовжити цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії.

"Незалежно від того, що покажуть остаточні підсумки цих виборів, а підрахунки ще ведуться, я готовий працювати зі своїми колегами-республіканцями. Я думаю, що американський народ ясно дав зрозуміти, що очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною", - сказав Байден.

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