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Новини Війна
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Байден сподівається на збереження двопартійної підтримки України після виборів у Конгрес США

байден

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що демократи та республіканці продовжать свій "двопартійний підхід" щодо війни Росії проти України незалежно від остаточних результатів проміжних виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Білого дому наголосив, що в галузі зовнішньої політики США мають продовжити цей двопартійний підхід до протистояння російській агресії.

"Незалежно від того, що покажуть остаточні підсумки цих виборів, а підрахунки ще ведуться, я готовий працювати зі своїми колегами-республіканцями. Я думаю, що американський народ ясно дав зрозуміти, що очікує, що республіканці також будуть готові працювати зі мною", - сказав Байден.

Також читайте: РФ складно забезпечувати армію новим озброєнням, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2890) США (23119)


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Топ коментарі
+6
Не те що сподівається, а він вже точно знає, що двопартійна підтримка України навіть посилиться. Трампові кадри в основному попрогравали ці вибори. І ті "підписанти листа" з демпартії - також.
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10.11.2022 00:41
+3
Успішноі перемоги демократам на цих виборах👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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10.11.2022 00:42
+2
Склади Петнагону відправляють наявне в них незадіяне резервне озброєння (на якому вже вміють працювати наші - а це ще та проблема, окрема) в Україну не по ленд-лізу, а в якості подарунку Президента США Джо Байдена, така функція Президента передбачена Конституцією США. Іншого озброєння, яке можна передати в Україну без шкоди для обороноздатності США (і на якому наші можуть працювати), на складах Пентагону нема.
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10.11.2022 01:51
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Не те що сподівається, а він вже точно знає, що двопартійна підтримка України навіть посилиться. Трампові кадри в основному попрогравали ці вибори. І ті "підписанти листа" з демпартії - також.
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10.11.2022 00:41 Відповісти
Не зовсім так - програла більшість нових підтриманих Трампом кандидатів, до речі кандидати були так собі. А от 20 маргіналів які ще правіше за мене залишилися у конгресі. Більшість у республіканців буде приблизно 225 і для прийняття рішень спікеру прийдеться прислухатися до кожного з них і шукати компромісів. Але радикально як на мене нічого не зміниться
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10.11.2022 01:03 Відповісти
дякую!
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10.11.2022 01:40 Відповісти
Багато трампістів фінансувалися, як не дивно, демократичною партією щоб вибити більш небезпечних республіканських опонентів.
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10.11.2022 02:36 Відповісти
Я радію що у сенат штата нашу демократку не переобрали. у неї рейтінг NRA був F найгірший аона мріяла наші гвинтівки відібрати.
обрали хлопця молодого фермера.
у нас міста дуже мальовничі в тільки півтори години ввд білого дому тому багато лібералів селиться бо ще не так дорого
хтось змінює світогляд а хтось ще тягне за собою лівих соціалістів до влади
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10.11.2022 03:31 Відповісти
Проїзжав я декілька разів через села в VA, VW, PA коли 95/495 були напаковані, від Fredericksburg to Hagerstown. Найкращі fried chicken in peanut butter були на якійсь зовні не дуже презентабельній заправці в VW.
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10.11.2022 04:39 Відповісти
я як раз посередині між Hagerstown і Fredndecksburg 😬
запитував южан де полягає справжній "юг" казали що давно вже не Мейсон-Діксон лайн а на південь від Фредеріксбурга по I-95 south
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10.11.2022 05:04 Відповісти
до речі наш Jefferson county теж був югом і до фіга є конфедератських прапорів
але так сталося у 1865 що конфедерератські вояки були ще ув'язнені і юніоністи шаидко провели рехверендум про входження нашого графства до складу Західної Вірджиніі
Нічого не нагадує? 😬
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10.11.2022 05:10 Відповісти
Та я помітив що північ VA, що заселена by government bees, це свій окремий від навколишнього середовища світ. Прекрасно відбудований за наші грошики.
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10.11.2022 05:15 Відповісти
північ VA чудова але WV Esstern panhandle ще краще і дешевше але треба знати місця в zoning regulations
я грін карту отримував у тих краях і знаю їх добре
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10.11.2022 05:27 Відповісти
може було Rocks чи Sheets
ч іноді теж вибираюся втомити жагу до fried chicken та cole slaw 👍
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10.11.2022 05:15 Відповісти
Ні, то була якась тотально автентична точка, не chain. В містечку з мінеральними джерелами.
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10.11.2022 05:17 Відповісти
Успішноі перемоги демократам на цих виборах👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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10.11.2022 00:42 Відповісти
вони вже...

і це не було перемогою
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10.11.2022 02:02 Відповісти
Где Ленд-лиз, который бы позволил Украине, закончить войну, быстрой победой.
Конгресс США проголосовал за Ленд-лиз, по которому вооружение, с 10 мая 2022 , поступало бы, со складов Пентагона, в Украину, а не по капле, как сейчас...
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10.11.2022 01:10 Відповісти
Склади Петнагону відправляють наявне в них незадіяне резервне озброєння (на якому вже вміють працювати наші - а це ще та проблема, окрема) в Україну не по ленд-лізу, а в якості подарунку Президента США Джо Байдена, така функція Президента передбачена Конституцією США. Іншого озброєння, яке можна передати в Україну без шкоди для обороноздатності США (і на якому наші можуть працювати), на складах Пентагону нема.
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10.11.2022 01:51 Відповісти
що значить вміють/не-вміють?

минуло майже 9 місяців війни - то чого саме не можна було навчити українського солдата за цей термін?

ленд-ліз - це теж "подарунок", такий самий, як і за кошти бюджетні

номенклатура постачання зброї залежала й залежить лише від політичних рішень адміністрації США
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10.11.2022 02:00 Відповісти
Ленл ліз це бухгалтерська стаття, на випадок затримки погодження регулярної допомоги в конгресі.
Вам не все одно, як ми обраховуємо ці кошти?
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10.11.2022 02:38 Відповісти
мені однаково, що й як ви (ким би ви не були) рахуєте, авжеж

про ленд-ліз дуже переживають попередні дописувачі, мабуть, вони щось таки знають, інакше б не обговорювали, а чи навпаки - ніц не знають, тому й обговорюють

попередній дослідник цієї теми каже: оце - "подарунок", а тамте -"ленд-ліз", це скидається на думку бухгалтера, стурбованого веденням рахунків? )

звісно, 155 мм снаряди можна здати в оренду, проте договір такої оренди буде нікчемним з моменту підписання, бо орендоване майно буде неможливим повернути власнику в неушкодженому вигляді, ні?
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10.11.2022 03:14 Відповісти
Ні. Ленд-ліз передбачає повернення лише невикористаного обладнання або ж його оплату при бажанні залишити собі.
А все що використане - списується в 0.
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10.11.2022 04:42 Відповісти
Тоді де танки, ПРО, F16 (навіть не F35), хаймарси (котрих просили 100, ледь дістали 16+8 черкз пів року, а у США в наявності 500)?
Танкісту освоїти Абрамс - 1-2 тижні. Пілоту освоїти F16 - 1-2 місяці.
Якщо я не помиляюсь, ленд ліз передбачає поставки фактично по запиту. А зараз поставки дуже дозовані, hand picked. Це відверто вкурвлює.
Ті ж самі хамві - їх явно недостатньо. Ми досі зкидаємось на SUV (котрі на фронті постійно латають поки можна) та навіть на САУ «Гвоздика», а також на безпілотники, антидрони і купу іншого.
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10.11.2022 06:27 Відповісти
Я схожий на Ллойда Остіна?
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10.11.2022 06:47 Відповісти
ні. бо той мурин
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10.11.2022 17:21 Відповісти
 
 