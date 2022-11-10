УКР
Відступ військових РФ із Херсону навряд чи стане пасткою для ЗСУ, - ISW

херсон,херсонщина

Пріоритетом для російських військ на Херсонському напрямку зараз є організоване виведення своїх сил через Дніпро і затримка ЗСУ, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ на Херсонському напрямку з серпня - скоординована кампанія з перехоплення, спрямована на те, щоб змусити російські війська відступити через Дніпро без необхідності великих наземних наступальних операцій з боку України, - ймовірно, увінчалася успіхом", - йдеться в повідомленні.

Протягом попередніх місяців українські війська проводили цілеспрямовану та добре виконану кампанію із завдання ударів по місцях зосередження російських військ, військових об'єктах та вузлах логістики по всій Херсонській області, щоб зробити подальше утримання російських позицій на західному березі неможливим без необхідності проведення масштабних та дорогих наземних маневрів для звільнення території.

При цьому російські джерела зазначили, що виведення військ є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню на західному березі його основних артерій постачання, що поступово зменшило їхню загальну силу і можливості.

Аналітики зазначають, що російський відступ навряд чи є пасткою, що має на меті заманити українські війська у недешеві бої під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела.

Аналітики спостерігали багато ознак того, що російські війська, військові та економічні активи, а також окупаційні елементи неухильно відходять із західного берега Дніпра, а російські офіційні особи очікують і готуються до відходу у спосіб, несумісний з кампанією з обману та заманювання у пастку українських військ.

"Російське командування, безумовно, намагатиметься сповільнити просування українських військ, щоб забезпечити впорядкований відхід, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні - але ці бої будуть лише засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - зазначають в ISW.

армія рф (18483) Херсон (3566) ЗСУ (7848) ISW (653) Херсонська область (6113)
+7
Читати навчись.Будуть намагатись сповільнити щоб забезпечити відхід.ШЛЯПА ТИ.
показати весь коментар
10.11.2022 06:57 Відповісти
+6
показати весь коментар
10.11.2022 08:07 Відповісти
+4
Боже, яке ти тупе
показати весь коментар
10.11.2022 06:57 Відповісти
Виводять війська щоб затримати ЗСУ! З глузду з'їхали експерти аналітики. Чим далі тим безумніше...
показати весь коментар
10.11.2022 06:47 Відповісти
Читати навчись.Будуть намагатись сповільнити щоб забезпечити відхід.ШЛЯПА ТИ.
показати весь коментар
10.11.2022 06:57 Відповісти
Боже, яке ти тупе
показати весь коментар
10.11.2022 06:57 Відповісти
Навпаки, такі новини пишуть якраз для таких як ти , в кого замість голови макітра)))
показати весь коментар
10.11.2022 07:03 Відповісти
Почитай в оригинале, там намного короче и понятнее.
Тут слишком много воды
показати весь коментар
10.11.2022 07:05 Відповісти
Питання в іншому на який фронт вони підуть підсиленням...Запоріжжя....Бахиут...
показати весь коментар
10.11.2022 07:12 Відповісти
Концерт кобздона
показати весь коментар
10.11.2022 07:21 Відповісти
Та ні якщо ЗСУ не вдарять усіма можливими засобами, то далі Донбас, який ЗСУ крок за кроком звільняють. Тут не може бути бравади,бо ворог ще не здох
показати весь коментар
10.11.2022 07:36 Відповісти
Валентина, наші 40 тис. підуть на посилення на той же фронт, на який і 20 тис. орків з правого берега (у нас на тій ділянці була перевага десь 2:1). Плюс звільняться сили Миколаївської та Одеської тероборон, та підрозділи, що прикривали Придністров'я - це ще 10 тис.
показати весь коментар
10.11.2022 08:01 Відповісти
Під блогом редактора так багато надій,що ЗСУ таки накриють артою, багато мають сумніви, що дерьмаки уже засунули в тактику і стратегію носи.
показати весь коментар
10.11.2022 08:17 Відповісти
Та начебто вчора ввечері наші валили і по Антонівському і в районі Каховської ГЕС.
Жаль, що в коментах нікого з Херсона нема, щоб писав, що там відбувається.
Був хлопчина, чи Бєляков чи Біляєв (точно не пам'ятаю) тут в коментах на цензорі, але десь у липні-серпні він перестав писати.
Не знаю, чи живий він...
показати весь коментар
10.11.2022 08:35 Відповісти
Каховська трохи далекувато,хоча дивлячись чим валили. Читаю усе частіше,що українська зброя потихеньку починає працювати. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
10.11.2022 09:35 Відповісти
підуть, якщо зможуть
їм ніхто не буде давати зелені коридори для відступу як з під Слов'янська в 2014
показати весь коментар
10.11.2022 08:58 Відповісти
... увінчалася успіхом",...
показати весь коментар
10.11.2022 07:19 Відповісти
Відвід військ передбачає їх скупчення.Було б непогано нашій арті і Хаймерсам попрацювати.
показати весь коментар
10.11.2022 07:30 Відповісти
Зачистка Херсона буде тривати не один місяць. Навідь як що казаби і виведуть регулярну армію, в місті залишаться ДРГ, схрони зі зброєю, корегуваліники та інша наволочь. Великою помилкою буде вводити тути та розташовувати армію, поки ворога не буде відкинуто на відстань неможливости застосування артилерії та РСЗВ
показати весь коментар
10.11.2022 07:46 Відповісти
ти думаєш тих кацапів не можна буде відрізнити від Українців?
зачистять дуже швидко, херсонці з радістю допоможуть найти ту гидоту
показати весь коментар
10.11.2022 09:02 Відповісти
Якщо війська років випустити,то буде удар з півночі та півдня з метою захопити Лівобережну Україну.... Ще можливий ядерний удар по Херсону....
показати весь коментар
10.11.2022 07:48 Відповісти
Ще "Зірка смерті" може ***@ти по Києву!
показати весь коментар
10.11.2022 08:03 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 08:07 Відповісти
Все ж таки, не треба нашим поки входити у Херсон. Хоча б з такої позиції, щоб аквафреші не мали аргументів бомбити Херсон. Чекаємо на 30 обіцяних США катерів. Їх же наш Залужний не для прогулянок заказував.
показати весь коментар
10.11.2022 08:31 Відповісти
 
 