Відступ військових РФ із Херсону навряд чи стане пасткою для ЗСУ, - ISW

Пріоритетом для російських військ на Херсонському напрямку зараз є організоване виведення своїх сил через Дніпро і затримка ЗСУ, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ на Херсонському напрямку з серпня - скоординована кампанія з перехоплення, спрямована на те, щоб змусити російські війська відступити через Дніпро без необхідності великих наземних наступальних операцій з боку України, - ймовірно, увінчалася успіхом", - йдеться в повідомленні.

Протягом попередніх місяців українські війська проводили цілеспрямовану та добре виконану кампанію із завдання ударів по місцях зосередження російських військ, військових об'єктах та вузлах логістики по всій Херсонській області, щоб зробити подальше утримання російських позицій на західному березі неможливим без необхідності проведення масштабних та дорогих наземних маневрів для звільнення території.

При цьому російські джерела зазначили, що виведення військ є природним наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню на західному березі його основних артерій постачання, що поступово зменшило їхню загальну силу і можливості.

Аналітики зазначають, що російський відступ навряд чи є пасткою, що має на меті заманити українські війська у недешеві бої під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела.

Аналітики спостерігали багато ознак того, що російські війська, військові та економічні активи, а також окупаційні елементи неухильно відходять із західного берега Дніпра, а російські офіційні особи очікують і готуються до відходу у спосіб, несумісний з кампанією з обману та заманювання у пастку українських військ.

"Російське командування, безумовно, намагатиметься сповільнити просування українських військ, щоб забезпечити впорядкований відхід, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні - але ці бої будуть лише засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - зазначають в ISW.

