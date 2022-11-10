УКР
На південному напрямку ЗСУ знищили 125 окупантів, ворожу техніку та склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

рф

Збройні сили на півдні України знищили понад сотню російських окупантів, а також склад із боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад сотню вогневих завдань, зокрема по пунктах управління, колоні військової техніки та складах з боєприпасами ворога.

Ворожі втрати за бойовий день становлять: 125 окупантів; 3 танки; 5 одиниць автобронетехніки; склад з боєприпасами у Бериславському районі.

На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости, мінує об'єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

По звільнених територіях та населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетного удару, зруйнувавши один із приватних будинків. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Наші позиції ворог двічі атакував ударними безпілотниками, а на Криворіжжі атакував ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон скидає міну в групу окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (18483) знищення (7998) ЗСУ (7848)
Ох увечері та вночі і шумно було, що на правому, що на лівому березі. Чутки ходять, відпрацювали по багатьом колонам та переправах
10.11.2022 07:05 Відповісти
Якось не в'яжеться ця інформація з планом відходу орків. Пишуть про 6 визволенних великих пунктів, про велике скупчення ворога і техніки елітних військ,удар по всьому нанесе крах ботоксному.
10.11.2022 07:09 Відповісти
фтарая армія в мірі, занімаєт укрепльонниє рубєжі на левам бєрігу, а укронацики с ПАЗОРАМ бегут за вайскамі раіссіі........
10.11.2022 07:25 Відповісти
 
 