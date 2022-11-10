Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, виявлено тіла ще 5 убитих під час окупації. ІНФОГРАФІКА
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини, внаслідок чого за добу загинули 3 цивільні особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації — у Яровій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще 12 людей в області отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
FT FT
показати весь коментар10.11.2022 10:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль