УКР
Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, виявлено тіла ще 5 убитих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини, внаслідок чого за добу загинули 3 цивільні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Павлівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації — у Яровій", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, виявлено тіла ще 5 убитих під час окупації 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на Донеччині: удари по Краматорську, Авдіївці та Часовому Яру, є загиблі і поранені

Зазначається, що ще 12 людей в області отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька область (9341) Кириленко Павло (917)
Ето был рузкий акт гуманизма, как говорит римский папа
10.11.2022 10:02 Відповісти
 
 