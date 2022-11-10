Минулої доби окупанти вдарили по Миколаєву з РСЗВ "Смерч". Поранено одну людину

Російські окупанти завдали удару по Миколаєву, тривають обстріли й інших громад області.

Інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 9 листопада, близько 08:05 з реактивних систем залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв місто. Внаслідок чого осколкові поранення отримала одна людина. Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по двох районах Миколаївщини: зруйновано приватний будинок, пошкоджено об’єкт інфраструктури

Зазначається, що росіяяни продовжують обстрілюватиріли території та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.