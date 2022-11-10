УКР
Минулої доби окупанти вдарили по Миколаєву з РСЗВ "Смерч". Поранено одну людину

Російські окупанти завдали удару по Миколаєву, тривають обстріли й інших громад області.

Інформацію щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу повідомив очільник ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 9 листопада, близько 08:05 з реактивних систем залпового вогню "Смерч" ворог обстріляв місто. Внаслідок чого осколкові поранення отримала одна людина. Пошкоджено хлібозавод, приватне підприємство та приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяяни продовжують обстрілюватиріли території та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Учора гепнуло три рази. Місцеві пабліки мовчать геть. Військові не охоче розказували, але сказали, що спрацювало ППО.
Саме в 8 годин вийшов до гаражу іти, то перший вибух був так собі, а другий дуже сильно гримнуло. Третій вже десь далеко. При чому, рівно о восьмій, суки вдарили.
10.11.2022 08:47 Відповісти
 
 