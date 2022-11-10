РФ, ймовірно, не вдасться прокласти сухопутний прохід до Одеси через втрату Херсона, - британська розвідка
Втрата західного берега річки Дніпро поблизу Херсона, ймовірно, завадить росії досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.
Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"9 листопада 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України. Генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши головною причиною цього рішення проблеми з постачанням", - йдеться у зведенні.
Зазначається що здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по російських маршрутах постачання.
Відомо, що відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил.
"Через обмежену кількість пунктів переходу російські війська будуть вразливими при перетині річки Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять", - додали у розвідці.
Одеса послала путіна на...
На сервер от Черного моря.
У Черного моря.
Хоча мені більше подобається така:
"Россія можливо не розпадється на більш ніж 10 держав"
"Россія можливо віддасть ядерну зброю і стратегічну літаки в обмін на їжу".
Тимоти Эш, https://nv.ua/opinion/rezultaty-vyborov-v-ssha-timoti-esh-o-tom-chto-izmenitsya-dlya-ukrainy-poslednie-novosti-50282827.html/ «Новое время»
У них сейчас цель что есть как то заморозить
Зараз у орків почнуть закінчуватись харчі та бк,паливо,адже тікають через критичну нестачу,проблеми з постачанням...
Треба виждати момент,коли вони попруть масово....а це буде,треба не прогавити...
КОНФЛІКТ ЗАМОРОЖУЮТЬ НАЗАВЖДИ! КОРИДОР В КРИМ ЗАЛИШИТЬСЯ І ВСЕ, НАМ ПРОДАДУТЬ ЗДАЧУ ХЕРСОНУ МОСКАЛЯМИ, ЯК ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ І ПРИМУСЯТЬ СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ!
А ДАЛІ: ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ, НІ НАТО НІ ЄС НІ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ. ЧЕРЕЗ 2-3 РОКИ НОВА ВІЙНА І БЕЗ ШАНСІВ ДЛЯ НАС!
ВСЕ ДО ЦЬОГО ЙДЕ!!! ОТЯМТЕСЯ! ВИМАГАЙМО ВІД ЗЕВЛАДИ НЕ ПРИПИНЯТИ НАСТУП ЗА ЖОДНИХ УМОВ!!!