РФ, ймовірно, не вдасться прокласти сухопутний прохід до Одеси через втрату Херсона, - британська розвідка

Втрата західного берега річки Дніпро поблизу Херсона, ймовірно, завадить росії досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"9 листопада 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України. Генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши головною причиною цього рішення проблеми з постачанням", - йдеться у зведенні.

Зазначається що здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по російських маршрутах постачання.

Відомо, що відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил.

"Через обмежену кількість пунктів переходу російські війська будуть вразливими при перетині річки Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять", - додали у розвідці.