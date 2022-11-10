УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 114 33

РФ, ймовірно, не вдасться прокласти сухопутний прохід до Одеси через втрату Херсона, - британська розвідка

херсон,херсонщина

Втрата західного берега річки Дніпро поблизу Херсона, ймовірно, завадить росії досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"9 листопада 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із західного берега річки Дніпро в Херсоні на півдні України. Генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши головною причиною цього рішення проблеми з постачанням", - йдеться у зведенні.

Зазначається що здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по російських маршрутах постачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відступ військових РФ із Херсону навряд чи стане пасткою для ЗСУ, - ISW

Відомо, що відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил.

"Через обмежену кількість пунктів переходу російські війська будуть вразливими при перетині річки Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять", - додали у розвідці.

армія рф (18483) Велика Британія (5740) Херсон (3566) зовнішня розвідка (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Глибока думка...і над нею працював цілий інститут?
показати весь коментар
10.11.2022 09:07 Відповісти
+8
показати весь коментар
10.11.2022 09:07 Відповісти
+8
Просто капитаны очевидности
показати весь коментар
10.11.2022 09:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони би його і так не проклали
показати весь коментар
10.11.2022 09:06 Відповісти
Мріють про Одесу Придністровя -- на чужии караваи - рот не роззіваи .
показати весь коментар
10.11.2022 09:06 Відповісти
а зачем воообще нам эти новости и муйня мало что там хочет Хло и Крем**лядская верхушка.... нам как то по.**.уй...
показати весь коментар
10.11.2022 09:24 Відповісти
они далеко - єто раз , не понимают менталитет Украинцев - два, до сих пор их институты разведки заточены на понятия сссра и его возможности - три , и самое главное - если Одесса чего-то не хочет , то ты хоть марсиан вызывай , не поможет.
показати весь коментар
10.11.2022 12:38 Відповісти
Глибока думка...і над нею працював цілий інститут?
показати весь коментар
10.11.2022 09:07 Відповісти
Ціла розвідка! Агенти 007, 008, 009...
показати весь коментар
10.11.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 09:07 Відповісти
Ймовірно? Не ймовірно, а остаточно.
показати весь коментар
10.11.2022 09:07 Відповісти
ймовірно..не вдасться...Британська розвідка....ой... та ми це вже знали,ше літом...бо ніякого десанту рашистського і не передбачалось після буль буль масква
показати весь коментар
10.11.2022 09:09 Відповісти
Болт їм назустріч, а не Одесу.

Одеса послала путіна на...
На сервер от Черного моря.
У Черного моря.
показати весь коментар
10.11.2022 09:09 Відповісти
Просто капитаны очевидности
показати весь коментар
10.11.2022 09:12 Відповісти
Скорее даже адмиралы.
показати весь коментар
10.11.2022 10:16 Відповісти
Мене ці їхні очевидні висновки починають бентежити...
показати весь коментар
10.11.2022 09:15 Відповісти
Та, мабуть, як кажуть в українській Одесі, "такі да". Яка розумна британська розвідка.
показати весь коментар
10.11.2022 09:17 Відповісти
Зараз є два достовірнних джерела: британська розвідка і "армянське радіо"
показати весь коментар
10.11.2022 09:21 Відповісти
Вроде разведка серьёзная а заявления попахивают идиотизмом.
показати весь коментар
10.11.2022 09:22 Відповісти
Головне в якісній аналітиці сказати "можливо" і ти вже гуру на всі випадки подій )

Хоча мені більше подобається така:
"Россія можливо не розпадється на більш ніж 10 держав"
"Россія можливо віддасть ядерну зброю і стратегічну літаки в обмін на їжу".
показати весь коментар
10.11.2022 09:22 Відповісти
война в Украине должна дать США наилучший шанс для смены режима в России, устранения Путина. Его ослабляют военно, экономически, дипломатически. Именно так США очень хотят, чтобы Путин был отстранен от власти, рассчитывая на то, что следующий российский лидер не может быть таким плохим, как Путин.

Тимоти Эш, https://nv.ua/opinion/rezultaty-vyborov-v-ssha-timoti-esh-o-tom-chto-izmenitsya-dlya-ukrainy-poslednie-novosti-50282827.html/ «Новое время»
показати весь коментар
10.11.2022 09:36 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 09:25 Відповісти
А Рейк'явік?!
показати весь коментар
10.11.2022 09:55 Відповісти
сараї - то святе. Та худоба не в змозі сральник у дворі зробити та паркан, а тут цілий сарай! Два!
показати весь коментар
10.11.2022 10:30 Відповісти
щоб просто поглянути на мапу потрібні зусилля британської розвідки.
показати весь коментар
10.11.2022 09:28 Відповісти
Британская разведка что то наподобие британских учёных.....очень кропотливая аналитическая работа.
показати весь коментар
10.11.2022 09:28 Відповісти
"некоториє учьониє утверждают"...рентв
показати весь коментар
10.11.2022 09:38 Відповісти
Какой там "коридор"
У них сейчас цель что есть как то заморозить
показати весь коментар
10.11.2022 09:30 Відповісти
прочитавши коментарі, я так розумію, по самій суті ствердження сперечатись з англійською розвідкою ніхто не буде?
показати весь коментар
10.11.2022 09:31 Відповісти
Ударить би по тому вогню,що прикриває...та по скупченням на переправах....
Зараз у орків почнуть закінчуватись харчі та бк,паливо,адже тікають через критичну нестачу,проблеми з постачанням...
Треба виждати момент,коли вони попруть масово....а це буде,треба не прогавити...
показати весь коментар
10.11.2022 09:43 Відповісти
От Херсона у кацапотварей останется только хер
показати весь коментар
10.11.2022 09:53 Відповісти
А тепер у рашистів Одеса буде тільки у мріях. І лівий берег Херсонщини рашистів не врятує бо ЗСУ зможуть їх доставати з правого берега і наступати із Запорізької області. Кримський міст повноцінно ще довго не буде функціонувати тому рашисти не зможуть добре себе забезпечувати на зиму. Тому путін може взагалі забути за Молдову і Придністров'я
показати весь коментар
10.11.2022 09:55 Відповісти
за ОДЕССУ было понятно ещё в марте, когда 1й БДК с орковским десантом пошёл крабов кормить
показати весь коментар
10.11.2022 10:06 Відповісти
Нехай вже прокладають сухопутний коридор до сибіру та піздують з України по ньому.
показати весь коментар
10.11.2022 10:37 Відповісти
Коридор на аляску!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 10:55 Відповісти
ЛЮДИ, ХІБА ВИ НЕ БАЧИТЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

КОНФЛІКТ ЗАМОРОЖУЮТЬ НАЗАВЖДИ! КОРИДОР В КРИМ ЗАЛИШИТЬСЯ І ВСЕ, НАМ ПРОДАДУТЬ ЗДАЧУ ХЕРСОНУ МОСКАЛЯМИ, ЯК ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ І ПРИМУСЯТЬ СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ!

А ДАЛІ: ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ, НІ НАТО НІ ЄС НІ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ. ЧЕРЕЗ 2-3 РОКИ НОВА ВІЙНА І БЕЗ ШАНСІВ ДЛЯ НАС!

ВСЕ ДО ЦЬОГО ЙДЕ!!! ОТЯМТЕСЯ! ВИМАГАЙМО ВІД ЗЕВЛАДИ НЕ ПРИПИНЯТИ НАСТУП ЗА ЖОДНИХ УМОВ!!!
показати весь коментар
10.11.2022 14:43 Відповісти
 
 