Новини
9 698 35

Парламент Німеччини пропонує не виплачувати Угорщині 7,5 млрд євро без виконання умов

бундестаг

Три правлячі партії Німеччини закликають канцлера Олафа Шольца підтримати виплату Угорщини мільярдів із фондів ЄС лише в тому випадку, якщо Будапешт зможе довести, що серйозно ставиться до вирішення спірних питань, які стосуються верховенства права.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Наступного місяця країни ЄС повинні будуть вирішити, чи варто призупинити виділення близько 7,5 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини відповідно до механізму обумовленості верховенства права, або вирішити, що антикорупційні реформи, які Будапешт пропонує як проміжний захід, достатні для зняття санкцій.

Так само ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 мільярда євро до фондів відновлення після коронавірусу і вимагає подальших судових реформ, перш ніж вивільнити ці гроші.

Читайте: Угорщина заблокувала новий пакет допомоги Україні на 18 мільярдів, – Bloomberg

Депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії - трьох партій у правлячій коаліції - планують внести пропозицію для голосування у четвер, яка "попросить" уряд "ретельно оцінити", чи реформи Угорщини мають "стійкий вплив на практиці". Якщо це не так, то уряд має розробити відповідні наслідки та проголосувати за призупинення виплат Будапешту.

Резолюція фокусується на 7,5 млрд євро, які країни ЄС можуть призупинити відповідно до механізму обумовленості верховенства права, але негативна оцінка також може мати наслідки для вивільнення додаткових 5,8 млрд євро із коштів на боротьбу з коронавірусом.

"Є серйозні сумніви щодо політичної волі угорського уряду провести необхідні реформи не лише на словах, а й на ділі", - йдеться у документі.

Також читайте: Єврокомісія має аргументи, щоб переконати Угорщину підтримати рішення щодо €18 млрд для України, - Домбровскіс

Пропозиція також містить заклик до Європейської комісії "переконатися", що запропоновані Угорщиною реформи достатні для усунення всіх відповідних недоліків верховенства права.

Угорщина (2413) Німеччина (7661) фінансування (3223)
+22
Как длинно! Можно было короче: мадьяры, идите *****!
показати весь коментар
10.11.2022 09:11 Відповісти
+15
****** добре живуть - сосуть одночасно з двох сісьок. ЄС має це, нарешті, остановити.
показати весь коментар
10.11.2022 09:17 Відповісти
+12
Нігуя собі -- вони дуркуют на всю голову а ім за це гроші .
показати весь коментар
10.11.2022 09:12 Відповісти
В демократичному світі це так не працює, треба виконати всю процедуру і тоді по факту поставити перед фактом )) (вибачте за тавтологію)
показати весь коментар
10.11.2022 09:18 Відповісти
100%
показати весь коментар
10.11.2022 09:22 Відповісти
яа яа яа натюрліх
показати весь коментар
10.11.2022 10:03 Відповісти
Угорцям потрібно оформить Орбану з Сійярто палаючі шини на Ростов , щоб життя крапаль наладилось. Якщо ні , то нехай терплять і лають амєріканцев з украінцамі на своїх кухнях.
показати весь коментар
10.11.2022 09:14 Відповісти
то таке, як проститутка корчить з себе цнотливу.
показати весь коментар
10.11.2022 09:14 Відповісти
тю.. а я думав, вони такі дєрзкіє і в єс, і в нато, бо ні від чого крім ху-ловських хабарів не залежні, а воно он що!
показати весь коментар
10.11.2022 09:14 Відповісти
На хитру мадярську сраку є больтік з різьбою.
показати весь коментар
10.11.2022 09:15 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 09:20 Відповісти
Мад'яри згодні смоктати усе, що їм дадуть, аби грошей підкинули. Так що дуже скоро ми почуємо від них зовсім інше, бо справа йде до формування бюджету Євросоюзу на наступний рік.
показати весь коментар
10.11.2022 09:15 Відповісти
ще труби їм перекрити, ті що по українській території йдуть.
показати весь коментар
10.11.2022 09:17 Відповісти
Fidesz! Nie Jobbik.
показати весь коментар
10.11.2022 10:07 Відповісти
Поки Угорщина підтримує війну в Україні, військового злочинця Путіна, плює на міжнародне право, на рішення Європи, Німеччини, не може бути ніяких виплат Угорщині. Хай Путін оплачує Угорщині і хай Угорщина ні в чому собі не відмовляє
показати весь коментар
10.11.2022 09:17 Відповісти
"Ні в чому собі не відмовляє", - це означає "(осе у )(уйла"?
показати весь коментар
10.11.2022 23:36 Відповісти
Мадьяр в стойло!
показати весь коментар
10.11.2022 09:26 Відповісти
Денег не давать и лупить розгам.
показати весь коментар
10.11.2022 09:32 Відповісти
Яка здрава думка прийшла в Бундестаг.
показати весь коментар
10.11.2022 09:40 Відповісти
Два брати - акробати. Уйло розуміє тільки мову сили, Орбан - тільки мову грошей. Одному і другому треба серпом по... болючому.
показати весь коментар
10.11.2022 09:51 Відповісти
З циганами інакше не можна
показати весь коментар
10.11.2022 09:52 Відповісти
Не ображайте циган таким порівнянням...
показати весь коментар
10.11.2022 23:37 Відповісти
Це правильне рішення
показати весь коментар
10.11.2022 09:53 Відповісти
Wunderbar!
показати весь коментар
10.11.2022 10:08 Відповісти
Перебувають на дотаціях з ЄС, і ще у кацапів вилизують, оце гнучкість...
показати весь коментар
10.11.2022 10:11 Відповісти
***********
показати весь коментар
10.11.2022 10:14 Відповісти
Угри *********** на 18 ярдів для України і тепер Шольц займеться їх вихованням.
показати весь коментар
10.11.2022 10:14 Відповісти
Венгрия присосалась как пиявка к евросоюзу, делает что хочет, вечно перечит, с рашкой дружит, бабки постоянно соесе немалые с ес. А ес покорно все платит.
Поэтому США никуда из европы не уйдет, потому как без штатов европа это просто бесхребетная амеба.
показати весь коментар
10.11.2022 10:17 Відповісти
Штанмайер всього годину в бомбосховищі посидів і вийшов звідти другою людиною.
показати весь коментар
10.11.2022 10:39 Відповісти
Мадьяри це сателіт, паразитуюча держава смердючих баранів, овець та віслюків на тілі Євросоюзу з прокремлядськими підоруzкими раковими метастазами, котру треба НЕГАЙНО оргентно локалізувати та вирізати з тіла ЄВРОСОЮЗУ і позбавити будь якого фінансування, інвестицій та підтримкм, поки ці смердючі барани з віслюками на коліна не стануть перед країнами ЄВРОСОЮЗУ.
А якщо їм щось не подобається, тоді шпіца європейським чоботом їм в дупу і геть з Євроспільноти, усі країни не можуть терпіти одну смердючу паршиву вівцю у своїй спільноті...
показати весь коментар
10.11.2022 10:59 Відповісти
Орбана на фарш перемелять.
показати весь коментар
10.11.2022 11:13 Відповісти
Поки ми тут читаємо про ********, ЗСУ просувається в Херсон!! https://www.youtube.com/watch?v=nhfvT3Umg1k https://www.youtube.com/watch?v=nhfvT3Umg1k

Слава ЗСУ і силі української зброї!! Слава нашим союзникам!!!
Херсон НАШ!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 11:14 Відповісти
Самий ефективний метод-показати Угорщині двері з ЄС, поки що не вказуючи на них. Довести інформацію до населення Угорщини і назвати винних.
показати весь коментар
10.11.2022 11:36 Відповісти
Perhaps Hungary earns more money distributing Natural Gas to Austria and Italy, then by subsidiaries from the EU.

Italy comparatively huge NatGas user for electricity generation,
see

electricitymaps.com .
показати весь коментар
10.11.2022 12:56 Відповісти
 
 