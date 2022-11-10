Парламент Німеччини пропонує не виплачувати Угорщині 7,5 млрд євро без виконання умов

Три правлячі партії Німеччини закликають канцлера Олафа Шольца підтримати виплату Угорщини мільярдів із фондів ЄС лише в тому випадку, якщо Будапешт зможе довести, що серйозно ставиться до вирішення спірних питань, які стосуються верховенства права.

Наступного місяця країни ЄС повинні будуть вирішити, чи варто призупинити виділення близько 7,5 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини відповідно до механізму обумовленості верховенства права, або вирішити, що антикорупційні реформи, які Будапешт пропонує як проміжний захід, достатні для зняття санкцій.

Так само ЄС стримує доступ Угорщини до 5,8 мільярда євро до фондів відновлення після коронавірусу і вимагає подальших судових реформ, перш ніж вивільнити ці гроші.

Депутати Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца, Зелених та Вільної демократичної партії - трьох партій у правлячій коаліції - планують внести пропозицію для голосування у четвер, яка "попросить" уряд "ретельно оцінити", чи реформи Угорщини мають "стійкий вплив на практиці". Якщо це не так, то уряд має розробити відповідні наслідки та проголосувати за призупинення виплат Будапешту.

Резолюція фокусується на 7,5 млрд євро, які країни ЄС можуть призупинити відповідно до механізму обумовленості верховенства права, але негативна оцінка також може мати наслідки для вивільнення додаткових 5,8 млрд євро із коштів на боротьбу з коронавірусом.

"Є серйозні сумніви щодо політичної волі угорського уряду провести необхідні реформи не лише на словах, а й на ділі", - йдеться у документі.

Пропозиція також містить заклик до Європейської комісії "переконатися", що запропоновані Угорщиною реформи достатні для усунення всіх відповідних недоліків верховенства права.