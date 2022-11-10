У колишньому аеропорту Берліна розширюють тимчасовий притулок для біженців, щоб розмістити українців

Берлін розширює тимчасовий притулок для біженців у колишньому аеропорту, щоб розмістити 3600 українських біженців, які рятуються від російських атак на критичну інфраструктуру напередодні зими.

Про це повідомило агентство АР, передає Цензор.НЕТ.

У той час як два колишні термінали в аеропорту Тегель вже були відкриті для українських біженців навесні, уряд Берліна зараз поспішає обладнати два великі намети з обігрівачами на льотному полі.

Місцева влада також відкрила третій термінал для реєстрації прибулих та встановила 900 нових ліжок, повідомили офіційні особи у середу.

"Оскільки президент Росії Путін націлився на інфраструктуру тепло- і водопостачання країни, а температура скоро опуститься нижче нуля, кількість біженців може різко зрости будь-якої миті. Ми повинні бути готові", - прокоментувала Катя Кіппінг, сенаторка уряду Берліна з соціальних питань.

За словами Кіппінг, більшість звичайних притулків для біженців і притулків у Берліні та інших частинах країни вже переповнені, і пошук нових місць для більшої кількості людей, які шукають захисту в Німеччині, має стати головним пріоритетом.

Німеччина прийняла приблизно 1 мільйон біженців з України після початку російського вторгнення майже дев'ять місяців тому.

Крім того, сюди приїжджає більше прохачів притулку, ніж у попередні роки, з таких країн, як Сирія, Молдова чи Афганістан.

В інших країнах Європи кількість людей, які звертаються за міжнародним захистом, також досягла безпрецедентного рівня з того часу, як сім років тому на континенті шукали притулку понад 1 мільйон людей.

