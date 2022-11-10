УКР
У колишньому аеропорту Берліна розширюють тимчасовий притулок для біженців, щоб розмістити українців

Берлін розширює тимчасовий притулок для біженців у колишньому аеропорту, щоб розмістити 3600 українських біженців, які рятуються від російських атак на критичну інфраструктуру напередодні зими.

Про це повідомило агентство АР, передає Цензор.НЕТ.

У той час як два колишні термінали в аеропорту Тегель вже були відкриті для українських біженців навесні, уряд Берліна зараз поспішає обладнати два великі намети з обігрівачами на льотному полі.

Місцева влада також відкрила третій термінал для реєстрації прибулих та встановила 900 нових ліжок, повідомили офіційні особи у середу.

"Оскільки президент Росії Путін націлився на інфраструктуру тепло- і водопостачання країни, а температура скоро опуститься нижче нуля, кількість біженців може різко зрости будь-якої миті. Ми повинні бути готові", - прокоментувала Катя Кіппінг, сенаторка уряду Берліна з соціальних питань.

За словами Кіппінг, більшість звичайних притулків для біженців і притулків у Берліні та інших частинах країни вже переповнені, і пошук нових місць для більшої кількості людей, які шукають захисту в Німеччині, має стати головним пріоритетом.

Німеччина прийняла приблизно 1 мільйон біженців з України після початку російського вторгнення майже дев'ять місяців тому.

Крім того, сюди приїжджає більше прохачів притулку, ніж у попередні роки, з таких країн, як Сирія, Молдова чи Афганістан.

В інших країнах Європи кількість людей, які звертаються за міжнародним захистом, також досягла безпрецедентного рівня з того часу, як сім років тому на континенті шукали притулку понад 1 мільйон людей.

колаборантів з-під окупації зустрічатимуть, через калінінград ... Херсон, Мелітополь, Севас...?
показати весь коментар
10.11.2022 09:51 Відповісти
Дуже не однозначне відношення до нашіх біженців. Більшість дійсно рятує дітей і свої життя. Але є така категорія котрі тут нічого не робили, і там працювати не хочуть. Але вимагають щоб їм все дали "на халяву".
Із за таких і страждають нормальні жінки та діти, котрих прирівнюють до ціх нероб
показати весь коментар
10.11.2022 09:54 Відповісти
Немцы стояли в Киеве и мы были врагами.
А те с кем мы с боями дошли до Берлина, теперь убивают нас.
Шо за нах?
показати весь коментар
10.11.2022 09:55 Відповісти
Вони вбивають нас вже майже 9 років. А ви тільки помітили?
Чи поки смажений півень в дупу не ******** не позуміли?
показати весь коментар
10.11.2022 10:00 Відповісти
What is 3'600 if 360'000 would leave Kijew.

Berlin has population of 3.6 mio,
around the same as Kijew.

Muslim men and blonde Ukrainian women ...
показати весь коментар
10.11.2022 13:05 Відповісти
 
 