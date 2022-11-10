УКР
Примусово роздавали паспорти РФ, впроваджували російську освіту та організовували "мобілізацію": викрито зрадників з Херсонщини та Луганщини, - СБУ

сбу,зрадники

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. В ході слідчо-оперативних дій задокументовано злочинну діяльність ще п’яти ворожих поплічників з окупаційних адміністрацій в захоплених районах Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них зрадниця, яка зголосилася виконувати рішення військового керівництва РФ і обійняла посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області". Перебуваючи на "посаді", вона брала участь в організації місцевого псевдореферендуму та сприяла примусовій видачі українським громадянам російських паспортів.

Встановлено, що раніше вона була чиновницею однієї з міськрад регіону, але після початку повномасштабного вторгнення підтримала окупантів і приєдналася до їхніх лав", - йдеться у повідомленні.

Також співробітники СБУ ідентифікували очільницю так званого "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" однієї з окупаційних адміністрацій поблизу Херсона.

"З початку навчального року жінка активно "відновлювала" роботу закладів освіти у місті та формувала списки прихильників "русского мира", які б хотіли працювати під її "керівництвом". Також вона схиляла педагогів до співпраці з "новою владою", пропонуючи їм хабарі. Про результати злочинної діяльності вона доповідала своїм російським кураторам через направлення до РФ "звітної" документації.

За даними слідства, зловмисницею виявилась колишня керівниця відділу освіти Голопристанського району, яка після захоплення громади добровільно приєдналась до окупаційних органів", - додали у СБУ.

Крім того, Служба безпеки задокументувала на Луганщині злочинну діяльність двох керівників "военкоматов ЛНР".

"Поплічники агресора організовують примусову "могилізацію" місцевих жителів до лав загарбників, у тому числі до так званої "народної міліції". Для цього людей викрадають і незаконно позбавляють їх волі, а у разі відмови – погрожують вбивством.

Також читайте: Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Також викрито колишнього "посадовця" одного із хімзаводів області, який погодився на пропозицію окупантів стати "мером" Рубіжного. Там він організував матеріально-технічне забезпечення угруповань зс РФ на східному напрямку", - зазначається у повідомленні.

Наразі, у межах кримінальних проваджень за:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях);
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.


СБУ (13252) державна зрада (1754) Луганська область (4920) Херсонська область (6113)
Посадити з примусовою роботою по відновленню руйнацій. Потім позбавити громадянства і копняком під зад. Нехай котиться без права повернення, пожиттєво!
10.11.2022 10:08 Відповісти
А пів Києва до цього часу добровільно від мокшинських впроваджень розмоваляють ворожою мовою, їх діти копаються в файлах, программах кацапських ІТ, де всовується тільки російсикй наратив. Девятий рік йде війна, а вони мовою і розвитком з кауцапами і ще 50% з них ходять в московську секту УПЦ, яка єфілією РПЦ. А як там ОПа Президента? А чому в нас за кошт держави канали на російській мові?
10.11.2022 10:17 Відповісти
Усій кацапомордій-чухраінській колаборантній мерзоті підороzів, котру ешелонами та роками завозили в Україну з усяких голодних та холодних мухосранськів підороzії "на лучшую жізнь" та анексії земель України цими кацапомордими недоносками, котрі застрягли в УКРАЇНІ і останні роки чтокали і какали, какали та какали і верещали на увесь світ "кака раzніца і руzzкіє наши братья" та і далі шваркотять своїм кацапським язиком і далі чтокають і какають в областях, які їх прихистили від їхніх "руzzкіх братьєв катів-вбитвць" треба негайно запропонувати добровільно покинути землю УКРАЇНУ - чемодан-вокзал-підороzія-мухасранськ-барак-водочка-гнила кілічка під балалаєчку...!!!

Тепер кацапоморді-чухраїнські підороzи ви зрозуміли, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!

Чухраїнські кацапоморді підороzи-колоборанти...!!!
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороzи мовчали,
погані чухраїнські-підороzи колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороzzкій мерзоті...!!!
10.11.2022 10:45 Відповісти
10.11.2022 14:04 Відповісти
 
 