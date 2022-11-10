Примусово роздавали паспорти РФ, впроваджували російську освіту та організовували "мобілізацію": викрито зрадників з Херсонщини та Луганщини, - СБУ

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. В ході слідчо-оперативних дій задокументовано злочинну діяльність ще п’яти ворожих поплічників з окупаційних адміністрацій в захоплених районах Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них зрадниця, яка зголосилася виконувати рішення військового керівництва РФ і обійняла посаду так званого "голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області". Перебуваючи на "посаді", вона брала участь в організації місцевого псевдореферендуму та сприяла примусовій видачі українським громадянам російських паспортів.



Встановлено, що раніше вона була чиновницею однієї з міськрад регіону, але після початку повномасштабного вторгнення підтримала окупантів і приєдналася до їхніх лав", - йдеться у повідомленні.

Також співробітники СБУ ідентифікували очільницю так званого "отдела по делам образования, молодежной политики, культуры и спорта" однієї з окупаційних адміністрацій поблизу Херсона.



"З початку навчального року жінка активно "відновлювала" роботу закладів освіти у місті та формувала списки прихильників "русского мира", які б хотіли працювати під її "керівництвом". Також вона схиляла педагогів до співпраці з "новою владою", пропонуючи їм хабарі. Про результати злочинної діяльності вона доповідала своїм російським кураторам через направлення до РФ "звітної" документації.

За даними слідства, зловмисницею виявилась колишня керівниця відділу освіти Голопристанського району, яка після захоплення громади добровільно приєдналась до окупаційних органів", - додали у СБУ.

Крім того, Служба безпеки задокументувала на Луганщині злочинну діяльність двох керівників "военкоматов ЛНР".

"Поплічники агресора організовують примусову "могилізацію" місцевих жителів до лав загарбників, у тому числі до так званої "народної міліції". Для цього людей викрадають і незаконно позбавляють їх волі, а у разі відмови – погрожують вбивством.

Також читайте: Вісім поліцейських на Херсонщині підозрюються у держзраді, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Також викрито колишнього "посадовця" одного із хімзаводів області, який погодився на пропозицію окупантів стати "мером" Рубіжного. Там він організував матеріально-технічне забезпечення угруповань зс РФ на східному напрямку", - зазначається у повідомленні.



Наразі, у межах кримінальних проваджень за:

▪️ ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.





