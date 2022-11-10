Після втрати Херсона біля Кремля поліція затримала чоловіка з плакатом "Предатели, про#бали все", - росЗМІ

На чоловіка склали відразу два адміністративні протоколи.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Після новини про здачу Херсона біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Предатели, прое#али все". За даними ASTRA, 61-річного жителя Москви доставили до ОМВС "Тверське" увечері 9 листопада, де склали на нього відразу два адміністративні протоколи.

Перший – за дискредитацію армії РФ. Другий – за порушення порядку проведення пікету", - зазначає видання.

