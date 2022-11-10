УКР
Після втрати Херсона біля Кремля поліція затримала чоловіка з плакатом "Предатели, про#бали все", - росЗМІ

москва,поліція,росія

На чоловіка склали відразу два адміністративні протоколи.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

"Після новини про здачу Херсона біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Предатели, прое#али все". За даними ASTRA, 61-річного жителя Москви доставили до ОМВС "Тверське" увечері 9 листопада, де склали на нього відразу два адміністративні протоколи.

Перший – за дискредитацію армії РФ. Другий – за порушення порядку проведення пікету", - зазначає видання.

Також читайте: Вихід з Херсона свідчить про реальні проблеми Росії з військовими, - Байден

+20
"Предатели, про#бали все" ...за дискредитацію армії РФ.

Здавалося б, - до чого тут оркська армія? Але кацапська поліція знає, хто "прєдатєлі", і хто "все про#бав"!
10.11.2022 10:12 Відповісти
10.11.2022 10:12 Відповісти
+17
- Во "жизня" пошла! Вышел с плакатом против вайны - полицаи БЬЮТ! Вышел с плакатом, что плохо воюют - полицаи БЬЮТ! Куды деваться "беднаму рассиянину"?
- А вы действуйте, как евреи во времена сталинских чисток!
- Как?
- Колебайтесь вместе с линией партии!
10.11.2022 10:30 Відповісти
10.11.2022 10:30 Відповісти
+15
В 14 році саджали за плакат "Крим не наш", а в 23 саджатимуть за "Крим наш".
Суцільна геополітична перемога 😆
10.11.2022 10:11 Відповісти
10.11.2022 10:11 Відповісти
Коментувати
Дебил, они и тебя ********
10.11.2022 10:06 Відповісти
10.11.2022 10:06 Відповісти
Його як раз взяли, але можуть і про..бати, короче може його вже ніхто і не побачити ))
10.11.2022 10:08 Відповісти
10.11.2022 10:08 Відповісти
Починається найголовніший жах Кремля.
З критикою зліва за те, що війну розпочали, вже звикли якось витримають.
А що робити з критикою з справа? Коли на мітинги вийдуть не інтелігентні айтішники та артисти, а твої ж виборці, твій же кревний електорат, з сокирою в руках і з гарячим бажанням розібратися зі зрадниками.
10.11.2022 10:15 Відповісти
10.11.2022 10:15 Відповісти
- Во "жизня" пошла! Вышел с плакатом против вайны - полицаи БЬЮТ! Вышел с плакатом, что плохо воюют - полицаи БЬЮТ! Куды деваться "беднаму рассиянину"?
- А вы действуйте, как евреи во времена сталинских чисток!
- Как?
- Колебайтесь вместе с линией партии!
10.11.2022 10:30 Відповісти
10.11.2022 10:30 Відповісти
...а заодне один з одним
10.11.2022 12:49 Відповісти
10.11.2022 12:49 Відповісти
10.11.2022 10:07 Відповісти
10.11.2022 10:07 Відповісти
Слава разгрому России !
10.11.2022 10:26 Відповісти
10.11.2022 10:26 Відповісти
дмитро анатольєвич вже робить, що може, але його ніхто не чує!
10.11.2022 10:09 Відповісти
10.11.2022 10:09 Відповісти
Была одна бабища у нас,говорила:
-батя я стараюсь
10.11.2022 10:11 Відповісти
10.11.2022 10:11 Відповісти
В 14 році саджали за плакат "Крим не наш", а в 23 саджатимуть за "Крим наш".
Суцільна геополітична перемога 😆
10.11.2022 10:11 Відповісти
10.11.2022 10:11 Відповісти
"Предатели, про#бали все" ...за дискредитацію армії РФ.

Здавалося б, - до чого тут оркська армія? Але кацапська поліція знає, хто "прєдатєлі", і хто "все про#бав"!
10.11.2022 10:12 Відповісти
10.11.2022 10:12 Відповісти
Ця ситуація нагадує старий совєцький анекдот:

Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера конечно, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
10.11.2022 10:17 Відповісти
10.11.2022 10:17 Відповісти
Медведева поймали?
Отберите пузырь у алканавта
10.11.2022 10:12 Відповісти
10.11.2022 10:12 Відповісти
https://t.me/catars_is/21112
10.11.2022 10:15 Відповісти
10.11.2022 10:15 Відповісти
Так мобилизируйте его. Дайте шинелку, каску 41 года, мосинку и на фронт
10.11.2022 10:15 Відповісти
10.11.2022 10:15 Відповісти
По тюлювізору одне п..ять а в реальності -друге відбувається. Кацапи таке вже замічають і такий диссонанс і розвалить Підарашку
10.11.2022 10:16 Відповісти
10.11.2022 10:16 Відповісти
Сумно що вони реально будуть вірити зомбоящіку і молитися своему гундяю. Хоча в них не буде не те що ми називаемо "нормальними умовами", а навідь те що в нас зараз відбуваеця завдяки цім людожерам. Але "царь сказал затянуть пояса-холопы послушались"
10.11.2022 10:23 Відповісти
10.11.2022 10:23 Відповісти
раніш вони не замічали бо небуло війни. Зараз, коли їх торкнулося напряму-лапті виють і виють по-іншому
10.11.2022 10:31 Відповісти
10.11.2022 10:31 Відповісти
******** діда на мобілізацію до чвагнера
10.11.2022 10:19 Відповісти
10.11.2022 10:19 Відповісти
Владелец ЧВК "Группа Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров https://war.obozrevatel.com/prigozhin-i-kadyirov-pohvalili-surovikina-za-vyihod-iz-hersona-pravilnoe-reshenie.htm похвалили Суровикина, который, по их мнению, "поступил как мужчина". Оба синхронно выдали, что "Суровикин должен вывести войска и спасти тысячи солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, )) ..
Ну якщо хенерала - армагандона похвалили такі - суперполководці , то - він може пишатися тим як - росте над собою . .
10.11.2022 10:24 Відповісти
10.11.2022 10:24 Відповісти
А если он выведет войска из Крыма - станет альфасамцом.
10.11.2022 10:27 Відповісти
10.11.2022 10:27 Відповісти
10.11.2022 10:34 Відповісти
10.11.2022 10:34 Відповісти
Нехай щастить!
10.11.2022 10:46 Відповісти
10.11.2022 10:46 Відповісти
На бутылку посадить старого ватного уй@бка.
10.11.2022 10:58 Відповісти
10.11.2022 10:58 Відповісти
По сценарию, надо еще и пиндюлей надавать.
10.11.2022 12:28 Відповісти
10.11.2022 12:28 Відповісти
 
 