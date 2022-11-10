Після втрати Херсона біля Кремля поліція затримала чоловіка з плакатом "Предатели, про#бали все", - росЗМІ
На чоловіка склали відразу два адміністративні протоколи.
Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
"Після новини про здачу Херсона біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Предатели, прое#али все". За даними ASTRA, 61-річного жителя Москви доставили до ОМВС "Тверське" увечері 9 листопада, де склали на нього відразу два адміністративні протоколи.
Перший – за дискредитацію армії РФ. Другий – за порушення порядку проведення пікету", - зазначає видання.
З критикою зліва за те, що війну розпочали, вже звикли якось витримають.
А що робити з критикою з справа? Коли на мітинги вийдуть не інтелігентні айтішники та артисти, а твої ж виборці, твій же кревний електорат, з сокирою в руках і з гарячим бажанням розібратися зі зрадниками.
- А вы действуйте, как евреи во времена сталинских чисток!
- Как?
- Колебайтесь вместе с линией партии!
-батя я стараюсь
Суцільна геополітична перемога 😆
Здавалося б, - до чого тут оркська армія? Але кацапська поліція знає, хто "прєдатєлі", і хто "все про#бав"!
Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера конечно, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
Отберите пузырь у алканавта
Ну якщо хенерала - армагандона похвалили такі - суперполководці , то - він може пишатися тим як - росте над собою . .