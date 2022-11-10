Суддя ВАКС відсторонив від справи екснардепа Грановського головного детектива через його "погану комунікацію з прокурором", - Шабунін

Суддя Антикорупційного суду відсторонив головного детектива, це рішення не підлягає оскарженню.

"Як ви знаєте ми в ЦПК постійно відстежуємо роботу ВАКС. Ми постійно розповідаємо про їх круті рішення. Настав час розповісти про конкретний зальот одного з суддів. Спалився він на справі головного рєшали минулої влади - нардепа Олександра Грановського. Суддя Воронько відсторонив від справи головного детектива керуючись "аргументами", за якими з будь-якої справи можна викинути будь-якого детектива, прокурора чи суддю.

З тексту рішення випливає, що упередженість детектива полягає у … поганій комунікації з прокурором. Або у відхиленні клопотань захисту, де суд не погоджувався з детективом. Найсмішніше, що в рішенні Воронько пише, що не бачить заінтересованості детектива, але все одно відсторонює його від справи. І це рішення не підлягає оскарженню", - розповів він.

"Глибший аналіз трешу від судді тут. Це дуже нагадує гнилу практику необґрунтованих відсторонень від справ ефективних детективів/прокурорів, яку корумповані судді використовували до створення ВАКС. Це рішення Воронька бʼє по репутації усього ВАКС. На Банковій природне питання: чому наших ВАКС валить, а рішалу з минулої влади відмазує? Шановні судді ВАКС, цим паскудством в інтересах Грановського Воронько підставив всіх вас. Цим рішення він робить захист інституції значно складнішим", - додав Шабунін.

У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.

Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.

