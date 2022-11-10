УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13383 відвідувача онлайн
Новини
3 775 11

Суддя ВАКС відсторонив від справи екснардепа Грановського головного детектива через його "погану комунікацію з прокурором", - Шабунін

грановский

Суддя Антикорупційного суду відсторонив головного детектива, це рішення не підлягає оскарженню.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте ми в ЦПК постійно відстежуємо роботу ВАКС. Ми постійно розповідаємо про їх круті рішення.  Настав час розповісти про конкретний зальот одного з суддів. Спалився він на справі головного рєшали минулої влади - нардепа Олександра Грановського. Суддя Воронько відсторонив від справи головного детектива керуючись "аргументами", за якими з будь-якої справи можна викинути будь-якого детектива, прокурора чи суддю.

З тексту рішення випливає, що упередженість детектива полягає у … поганій комунікації з прокурором. Або у відхиленні клопотань захисту, де суд не погоджувався з детективом. Найсмішніше, що в рішенні Воронько пише, що не бачить заінтересованості детектива, але все одно відсторонює його від справи. І це рішення не підлягає оскарженню", - розповів він.

"Глибший аналіз трешу від судді тут. Це дуже нагадує гнилу практику необґрунтованих відсторонень від справ ефективних детективів/прокурорів, яку корумповані судді використовували до створення ВАКС. Це рішення Воронька бʼє по репутації усього ВАКС. На Банковій природне питання: чому наших ВАКС валить, а рішалу з минулої влади відмазує? Шановні судді ВАКС, цим паскудством в інтересах Грановського Воронько підставив всіх вас. Цим рішення він робить захист інституції значно складнішим", - додав Шабунін.

Також читайте: НАБУ і САП повідомили екснардепу Грановському про підозру в організації корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі", - Лємєнов. ІНФОГРАФІКА

У березні 2020 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру Ользі Ткаченко - довіреній особі колишнього народного депутата Олександра Грановського в завданні збитку в 93,3 млн грн Одеському припортовому заводу.

У серпні 2019 року повідомлялося, що Олександр Грановський також проходить у справі про незаконне кримінальне переслідування лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана і у справі про втечу судді Миколи Чауса. ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році, його тримання у клітці під час судових засідань.

Тоді ж, незадовго до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. ЗМІ повідомляли про те, що політик міг отримати імміграційну візу в Ізраїль.

Уже в грудні 2019 року ДБР провело обшуки вдома у Грановського і ексглави ЦВК Тетяни Сліпачук у зв'язку з розслідуванням неправомірних дій з боку ЦВК і ексдепутата, спрямованих на зняття кандидатури Олександра Куницького з парламентських виборів 2019 року.

Також читайте: Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін

Автор: 

юстиція (732) Шабунін Віталій (595) Грановський Олександр (236) ВАКС Антикорупційний суд (2037)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
В сім'ї не без виродка, але якщо цей виродок в мантії засідає в ВАКС ситуація загрозлива. Таких вороньків потрібно люструвати в діжці з лайном!
показати весь коментар
10.11.2022 10:28 Відповісти
+7
Шабуньки і сірожі лещенки ліпили х грановського такого собі демона корупції. Може воно і так, але коли грановський був "смотрящим" за Центренерго воно давало до мільярда прибутку державі, а коли прийшла нова чесна влада, на чолі з ігорь Валєрічем, там пішли збитки по 4 мільярда в рік...
показати весь коментар
10.11.2022 10:46 Відповісти
+3
виникає закономірне питання - а де взяти гарних (чесних) суддів хоч вже тільки на цей вакс, я не кажу про всіх суддів, це вже щось на кшталт - місія нездійснена 18
показати весь коментар
10.11.2022 11:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це вакс, а в сратому райсуду....(
показати весь коментар
10.11.2022 10:23 Відповісти
Так шо, следак не нарыл ничего???)))))) И поэтому и отстраняют?))))) а задание было дано ОПой- нарыть, посадить , закопать)))))) Зеленые ***** в своем репертуаре
показати весь коментар
10.11.2022 11:02 Відповісти
В сім'ї не без виродка, але якщо цей виродок в мантії засідає в ВАКС ситуація загрозлива. Таких вороньків потрібно люструвати в діжці з лайном!
показати весь коментар
10.11.2022 10:28 Відповісти
А судья не хочет повторить "подвиг Стремоусова"... неее!!! а чому??!!...кто сказал что его такое не может упасть на голову его????!!!
показати весь коментар
10.11.2022 10:40 Відповісти
Шабуньки і сірожі лещенки ліпили х грановського такого собі демона корупції. Може воно і так, але коли грановський був "смотрящим" за Центренерго воно давало до мільярда прибутку державі, а коли прийшла нова чесна влада, на чолі з ігорь Валєрічем, там пішли збитки по 4 мільярда в рік...
показати весь коментар
10.11.2022 10:46 Відповісти
виникає закономірне питання - а де взяти гарних (чесних) суддів хоч вже тільки на цей вакс, я не кажу про всіх суддів, це вже щось на кшталт - місія нездійснена 18
показати весь коментар
10.11.2022 11:34 Відповісти
Відповідь може бути одна - усунути усі корупційні політичні призначення. Із таким же способом сформованим складом Верховного суду справи не кращі.
показати весь коментар
10.11.2022 15:11 Відповісти
честно кажучи вже навіть не знаю чи це перерозподіл впливу чи це ідіотизм....чи є правосуддя...
Хтось когось відсторонив, хтось когось обплевує...але є одне ано де є відкритті справи с доказами на того чи іншого вину визначає суд....

Цирк якийсь реальний 30 років одні заклики в смі які не несуть відповідальність за правдивість своїх статей а люди і чиновники не несуть відповідальність за свої лозунги
показати весь коментар
10.11.2022 11:58 Відповісти
брехня в ці інфі "ЄСПЛ визнав незаконними затримання й арешт Корбана в 2015 році". Там було визнано незаконим арешт Корбана по його бізнес-справі (так, здається, пов'язаної з Грановським); але по справі нардепа Сергія Рудика, якого Корбан і К* утримували в ув'язненні - то було вищнано правомірним.
показати весь коментар
10.11.2022 12:48 Відповісти
За три роки влада і інституції вже маже скотились до рівня рашки. Вони за пприкладом москалів практично відмовились від логічного, законного і економічного обгрунтування любих рішень на любих рівнях. Згадаймо : продай собаку - заплати за газ, підвищили тарифи на воду, тому що в країні виросла середня зарплата, Ротердам плюс, плата за транспортування газу і т.д. А от нахабству і цинізму скоро путіноїди у наших вчитись будуть - гуманітарку вагонами, точніше ешелонами, с3,14здили і треба чекати появи фігурантів у списках нагороджених. Все це в час війни, коли у народу по городах навіть танки соломою притрушені. Безстрашні у нас слуги.
показати весь коментар
10.11.2022 21:09 Відповісти
 
 