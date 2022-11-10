Рашисти вночі обстріляли цивільні об’єкти на ділянках фронту від Вугледара до Соледара, 3 особи загинули, - ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни стріляли по цивільним об’єктам на ділянках фронту від Вугледара до Соледара. На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Павлівці, також під інтенсивними обстрілами – Вугледар.



На Донецькому напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці – є 1 загиблий. Також обстріли зафіксовано у Мар’їнській громаді – інформація про жертв та руйнування не надходила.



На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті вбито 1 цивільного, поранено ще 2; пошкоджено 4 приватних будинки та адмінбудівля. Під обстрілами вночі опинилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад – там без жертв", - йдеться в повідомленні.

