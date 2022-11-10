УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13383 відвідувача онлайн
Новини Війна
313 0

Рашисти вночі обстріляли цивільні об’єкти на ділянках фронту від Вугледара до Соледара, 3 особи загинули, - ОВА

донеччина

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни стріляли по цивільним об’єктам на ділянках фронту від Вугледара до Соледара. На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Павлівці, також під інтенсивними обстрілами – Вугледар.

На Донецькому напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці – є 1 загиблий. Також обстріли зафіксовано у Мар’їнській громаді – інформація про жертв та руйнування не надходила.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті вбито 1 цивільного, поранено ще 2; пошкоджено 4 приватних будинки та адмінбудівля. Під обстрілами вночі опинилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад – там без жертв", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, виявлено тіла ще 5 убитих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (9341) Кириленко Павло (917)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 