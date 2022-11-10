Сподіваємось на продовження допомоги від США після виборів до Конгресу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, особливо американським платникам податків, за мільярди доларів військової допомоги, яку вони надали Україні, і попросив її продовжувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Нам би дуже хотілося, щоб підтримка - особливо сума підтримки - залишалася такою ж", - сказав глава держави.
Зеленський також висловив сподівання, що двопартійна підтримка США військових зусиль України триватиме незалежно від результату виборів до Конгресу США.
"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів. ... Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США надсилає дуже важливий, потужний сигнал", - додав президент.
