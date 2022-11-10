УКР
Сподіваємось на продовження допомоги від США після виборів до Конгресу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, особливо американським платникам податків, за мільярди доларів військової допомоги, яку вони надали Україні, і попросив її продовжувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Нам би дуже хотілося, щоб підтримка - особливо сума підтримки - залишалася такою ж", - сказав глава держави.

Зеленський також висловив сподівання, що двопартійна підтримка США військових зусиль України триватиме незалежно від результату виборів до Конгресу США.

"Ми вдячні за двопартійну підтримку. Ми б дуже хотіли, щоб ця двопартійна підтримка залишилася і після виборів. ... Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США надсилає дуже важливий, потужний сигнал", - додав президент.

Падло ти зелене , ****** гум.допомогу , розкрадав фінансову допомогу від США і ЄС , і нахабно їм брехав про гарантування проведення антикорупційних реформ , а зараз починаєш скиглити через можливу втрату підтримки ? **** ти Вова ! Брехлива ненажерлива **** !
показати весь коментар
10.11.2022 10:46 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 10:54 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 10:51 Відповісти
Все це завдяки Єрмаку !
показати весь коментар
10.11.2022 10:37 Відповісти
Комісія "Єрмак-МакФолл" робить практично все: звільняє полонених, постачає всю зброю і гумдопоогу. Телемарафон "Єдині новини" не дасть збрехати. А то чого тоді Зеленський?
показати весь коментар
10.11.2022 10:41 Відповісти
А Вовка не скромнічає
показати весь коментар
10.11.2022 10:38 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 10:51 Відповісти
А по сути шмаркле, кроме наркоты ничего и не надо!наркот долбаный!!!
показати весь коментар
10.11.2022 11:55 Відповісти
"Нам би дуже хотілося, щоб підтримка - особливо сума підтримки"
---------
Губу закатай, всі суми будуть контролюватися.
До речі, що ти за 9 місяців зробив для оборони? Ну окрім сотні відосиків і асфальту.
показати весь коментар
10.11.2022 10:39 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 10:52 Відповісти
Хоуки вже не дають . Екскалація ,нах. Шольц їх покусав, шолє....
показати весь коментар
10.11.2022 10:42 Відповісти
так штаты и не собирались вроде хоуки давать,это только в мечтах наших сильно позитивно патриотичных людей было.
показати весь коментар
10.11.2022 10:52 Відповісти
Падло ти зелене , ****** гум.допомогу , розкрадав фінансову допомогу від США і ЄС , і нахабно їм брехав про гарантування проведення антикорупційних реформ , а зараз починаєш скиглити через можливу втрату підтримки ? **** ти Вова ! Брехлива ненажерлива **** !
показати весь коментар
10.11.2022 10:46 Відповісти
але на жаль так хотіли 73% виборців України....
показати весь коментар
10.11.2022 10:55 Відповісти
Зроби патронний завод. І будуй балістичні ракети, поки ще є можливість, бо люди вже (перед-)пенсійного віку. "Кольчуги" виробляй. Свої ракети для ППО, Вільха-М
показати весь коментар
10.11.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 10:54 Відповісти
відчуваю....відчуваю сильну руку Друга баканава...та інших "нових ліц"...
показати весь коментар
10.11.2022 10:57 Відповісти
Дмитрий

@dmitriypaut

Следите за руками!!! На самом деле, передача Укрнафта государству, это большая афера Зелемскага Коломойскага. Разрушенный полностью НПЗ, нефть добываемая для этого НПЗ, несколько тысяч работников, всё это обуза для бюджета,и спасение беняфициару от лишних трат. Всё для Бени. Всё
показати весь коментар
10.11.2022 11:02 Відповісти


Дмитрий

@dmitriypaut

·

На счёт Мотор сич, вообще тёмная история! Помните как китайцы пытались её выкупить?Так вот ещё в 2021 году Мотор сич передали под управление АРМА,то есть государству.И получается, что какая то пидо.....ина не только разминировала Чонгар,но и двигателя для вертолетов продавала русне
показати весь коментар
10.11.2022 11:05 Відповісти
Щодо допомоги нам від США.Я думаю,що вона залежить не тільки від рішення Конгресу,а ще й від безпосередньо рішення самого Байдена.Весь негатив від довоєнних дій і висловлювань зеленої влади по відношенню до самого Байдена і його сина нікуди не подівся.Цей "пунктик" зафіксовано в пам'яті. Це по-перше.А по-друге,ніхто не забув про реформи.Іде війна,а щось змінюється в Україні в плані боротьби з корупцією,зміни виборчого законодавства,судддівською реформою,реформою виконавчих,правоохоронних органів...ОК Україна виграла війну,випхала кацапів за межі країни.А далі що?Все повертається взад?...Мабуть треба щось робити,щоб партнери бачили,що такого повернення не відбудеться?
показати весь коментар
10.11.2022 11:19 Відповісти
 
 