2628 воєнних злочинів, які були скоєні під час окупації, зареєстровано у Харківській області, - поліція
На визволених територіях Харківської області слідчі Національної поліції України зареєстрували 2628 воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
Переважна більшість злочинів, а саме — 2321, зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни, ще 254 кримінальних провадження — за колабораційну діяльність.
У Харківській області тривають роботи з розмінування територій. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1843,7 га. Вилучено 25 398 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3568.
