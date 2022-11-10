ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк на Херсонщині, - Братчук

Українські захисники завдали удару по ворожому штабу в селищі Червоний Маяк на Херсонщині.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"З-під руїн штабу витягнули близько пів сотні загиблих рашистів. Така була ситуація близько 21:00 за Київським часом. Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко", - розповів він.

