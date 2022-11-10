УКР
12 209 15

ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк на Херсонщині, - Братчук

зсу

Українські захисники завдали удару по ворожому штабу в селищі Червоний Маяк на Херсонщині.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"З-під руїн штабу витягнули близько пів сотні загиблих рашистів. Така була ситуація близько 21:00 за Київським часом. Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко", - розповів він.

Автор: 

+37
Вже раз викладав...

10.11.2022 10:51 Відповісти
+14
Чистий четвер.
10.11.2022 10:51 Відповісти
+11
"Лечились" боярышником)
10.11.2022 10:55 Відповісти
Чистий четвер.
10.11.2022 10:51 Відповісти
Вже раз викладав...

10.11.2022 10:51 Відповісти
"Лечились" боярышником)
10.11.2022 10:55 Відповісти
Для эстетов есть там другое. Настойка пиона.
10.11.2022 15:48 Відповісти
Ну нічого, що викладав, а ЩЕ РАЗ???
10.11.2022 11:13 Відповісти
ну, типу, по руському обичаю, "пріляжем на дарожку!"
10.11.2022 10:51 Відповісти
От так,раз і вдрись.
10.11.2022 10:53 Відповісти
Гарна новина...підняла настрій.
Чекаєм ще.Вірим нашим бійцям.
10.11.2022 10:58 Відповісти
Та й не кажiть, мiй настрiй також здiйнявся вгору, бо на форуме Байден про выход из Херсона мой настрiй просто зiпсували харей агрохимии.
10.11.2022 11:55 Відповісти
Это переговоры идут.
10.11.2022 10:59 Відповісти
Так ихтамнет. Они же ушли из Херсона, по заверениям Шойгу и Скурвовикина
10.11.2022 11:07 Відповісти
Это договорняк. За два дня до этого в Красном Маяке был Салливан
показати весь коментар
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
10.11.2022 11:15 Відповісти
Іх вчи вчи шо не треба на чуже лізти -- аж кулаки болять .
10.11.2022 11:17 Відповісти
Каароч, Херсон в полном котле
10.11.2022 12:01 Відповісти
 
 