ЗСУ вдарили по штабу росіян у селищі Червоний Маяк на Херсонщині, - Братчук
Українські захисники завдали удару по ворожому штабу в селищі Червоний Маяк на Херсонщині.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"З-під руїн штабу витягнули близько пів сотні загиблих рашистів. Така була ситуація близько 21:00 за Київським часом. Вцілілу техніку, яка стояла біля штабу, відтягнули, але не дуже далеко", - розповів він.
Чекаєм ще.Вірим нашим бійцям.
хороший кацап - дохлий кацап!!