На території Полтавщини сьогодні проводитимуть навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

У Полтавській області сьогодні, 10 листопада, проведуть навчання. Жителі регіону чутимуть звуки пострілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.

"10 листопада на території Миргородської, Лубенської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.

