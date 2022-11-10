На території Полтавщини сьогодні проводитимуть навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій
У Полтавській області сьогодні, 10 листопада, проведуть навчання. Жителі регіону чутимуть звуки пострілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.
"10 листопада на території Миргородської, Лубенської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль