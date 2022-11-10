УКР
На території Полтавщини сьогодні проводитимуть навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

навчання,зсу,тренування,британія

У Полтавській області сьогодні, 10 листопада, проведуть навчання. Жителі регіону чутимуть звуки пострілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна у Telegram.

"10 листопада на території Миргородської, Лубенської та Полтавської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.

військові навчання (2794) Полтавська область (1205)
