"Кожна дорога стане пасткою, втрати ворога будуть величезними": У Генштабі ЗСУ попередили окупантів про наслідки в разі наступу з Білорусі

Українські захисники застосують всі можливі засоби на випадок вторгнення окупантів з боку Білорусі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними.

Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії", - розповіли у Генеральному штабі.

