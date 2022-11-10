"Кожна дорога стане пасткою, втрати ворога будуть величезними": У Генштабі ЗСУ попередили окупантів про наслідки в разі наступу з Білорусі
Українські захисники застосують всі можливі засоби на випадок вторгнення окупантів з боку Білорусі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.
Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними.
Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії", - розповіли у Генеральному штабі.
"От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі" Може ще судовим рішенням запастися, а потім проти таких колон виступити, як з іконою... Це називається маніпулювання...(окупант, агресор - ніхто, крім тебе , мабуть, не спитав би "Хлопці, а ви окупанти, чи агресори, чи...просто вас тут нет?". Поліцію викликай, якщо що... На жаль я не юрист, але елементарні поняття знаю ДЕ прочитати... Броньовик, вереск...у кого? Спитай про це людей, які на захисті зараз, або членів сімей загиблих - дуже їм твої тлумачення потрібні, коли їм загрожує небезпека бути просто розчавленим (до речі тією ж колоною, про яку ти повідомив)...
в мене маленька мрія - щоб наші пару-вісім разів довбанули по їх аеродромам, базам, можно мости позносити..так, щоб клаптя летіли аж до Уралу..