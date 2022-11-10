УКР
"Кожна дорога стане пасткою, втрати ворога будуть величезними": У Генштабі ЗСУ попередили окупантів про наслідки в разі наступу з Білорусі

зсу

Українські захисники застосують всі можливі засоби на випадок вторгнення окупантів з боку Білорусі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними.

Для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії", - розповіли у Генеральному штабі.

Читайте: Загроза вторгнення ворога з території Білорусі потенційно існує, але зараз малоймовірна, - Веніславський

Автор: 

Білорусь (8027) Генштаб ЗС (7118) кордон (4865)
+7
Бийте рашистів під корень.
10.11.2022 11:31 Відповісти
+4
Намного действенней будет уничтожать базы оккупантов на территории белорашки.
10.11.2022 11:41 Відповісти
+3
Які нахер ілюзії? На Київщині окупантів ніхто і ніколи не чекав і не підтримував. Два чи три маргінальних рила та попів м не рахуємо.
10.11.2022 11:48 Відповісти
після новин з бучі, ірпеня і сотень подібних (спочивайте в мирі, мученики...) зустрічати з якимись ілюзіями "братні" танки з білорашки не будуть навіть самі "відбиті" місцеві.
10.11.2022 11:43 Відповісти
Можуть - ось, будь-ласка - в термінах проблема - поки, каже документи не перевірю- не повірю
"От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі" Може ще судовим рішенням запастися, а потім проти таких колон виступити, як з іконою... Це називається маніпулювання...(окупант, агресор - ніхто, крім тебе , мабуть, не спитав би "Хлопці, а ви окупанти, чи агресори, чи...просто вас тут нет?". Поліцію викликай, якщо що... На жаль я не юрист, але елементарні поняття знаю ДЕ прочитати... Броньовик, вереск...у кого? Спитай про це людей, які на захисті зараз, або членів сімей загиблих - дуже їм твої тлумачення потрібні, коли їм загрожує небезпека бути просто розчавленим (до речі тією ж колоною, про яку ти повідомив)...
10.11.2022 11:53 Відповісти
Як би ви у лютому були такі рішучі.
10.11.2022 11:43 Відповісти
це тому зараз дороги ремонтують? типу це такі пастки??

в мене маленька мрія - щоб наші пару-вісім разів довбанули по їх аеродромам, базам, можно мости позносити..так, щоб клаптя летіли аж до Уралу..
10.11.2022 11:48 Відповісти
танки уже почти все спаленные, пешком будут ити
10.11.2022 11:50 Відповісти
Зачем их предупреждать? У них уже всё спланировано - 25 ноября будет наступление с Беларуси.
10.11.2022 12:02 Відповісти
Це чому так? Дата на повістках?
10.11.2022 12:14 Відповісти
Да кому ты веришь. Клоуну со шведским флагом? Ничего там не будет 25 числа, в этом году точно никто нападать не будет. Нет ни сил ни средств у них.
10.11.2022 12:17 Відповісти
Поживем увидим. Была такая информация в инете. Конечно, можно не верить, главное быть к этому готовым.
10.11.2022 13:15 Відповісти
А крім того, нарешті ми завдамо ударів по території бульбостану. І вже їхні свинольоти не почуватимуться у безпеці. Хімарси та Точки-У туди чудово долітатимуть...
10.11.2022 12:09 Відповісти
И разнести сразу же Мозырский нефтеперегонный завод, под ноль, не ждать,!!!
10.11.2022 13:41 Відповісти
Не хочуть два діда померти просто так. Хочуть, щоб віками не забували, хай, навіть, вмити кров'ю тисяч невинних людей.
10.11.2022 17:43 Відповісти
 
 