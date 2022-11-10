Минулої доби ворог обстріляв 7 громад Сумщини й одну громаду Чернігівщини, - Держприкордонслужба
Обстріл прикордоння України вівся із застосуванням БПЛА, автоматичних гранатометів, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріл вівся з боку російських населених пунктів Ніколаєво-Дар’їно, Гордєєвка, Вязове, Гуєво, Біла Берізка, Козіне, Нова Погощ, Чорноземний Городок".
