УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13428 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
587 0

Минулої доби ворог обстріляв 7 громад Сумщини й одну громаду Чернігівщини, - Держприкордонслужба

сумщина,чернігівщина

Обстріл прикордоння України вівся із застосуванням БПЛА, автоматичних гранатометів, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл вівся з боку російських населених пунктів Ніколаєво-Дар’їно, Гордєєвка, Вязове, Гуєво, Біла Берізка, Козіне, Нова Погощ, Чорноземний Городок".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки вчорашніх обстрілів прикордоння Сумщини: пошкоджено фермерське господарство та електролінії. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) обстріл (30375) Сумська область (4142) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 