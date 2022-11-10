Не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію щодо "виведення" російських військ з Херсона, - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом. Чекайте на офіційні повідомлення Генерального штабу про ведення бойових дій ЗСУ", - сказав він.

Громов наголосив, що за кожним так званим "жестом доброї волі" ворога стоять колосальні зусилля українських захисників.

"Так само, як ворог виходив із Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона – це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами, тим самим не залишили ворогові іншого виходу, ніж вдатися до втечі", - пояснив Громов.

Нагадаємо, раніше голова Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.

