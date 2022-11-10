УКР
Не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію щодо "виведення" російських військ з Херсона, - Генштаб ЗСУ

херсон

Генштаб ЗСУ не може ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом. Чекайте на офіційні повідомлення Генерального штабу про ведення бойових дій ЗСУ", - сказав він.

Громов наголосив, що за кожним так званим "жестом доброї волі" ворога стоять колосальні зусилля українських захисників.

"Так само, як ворог виходив із Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона – це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами, тим самим не залишили ворогові іншого виходу, ніж вдатися до втечі", - пояснив Громов.

Нагадаємо, раніше голова Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу доручив розпочати "відведення військ" з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Також дивіться: Сумні окупанти відступають з Херсону: "Видели много плакатов "Россия здесь навсегда". ВIДЕО

Генштаб ЗС (7118) Херсон (3566)
🙏🙏🙏
10.11.2022 11:50 Відповісти
Тому що нема можливості порахувати усі кінцівки.
10.11.2022 11:55 Відповісти
Жест доброї волі завжди є наслідком комплексного заходу навішування nizg юлей героїчними ЗСУ.
10.11.2022 11:57 Відповісти
В Херсон нужно заходить вместе с западными журналистами, которые будут снимать и все показывать в прямой эфир на весь мир, что натворили в городе русско-фашистские оккупанты, а так же, как будет встречать местное население ЗСУ.
10.11.2022 12:09 Відповісти
І Буданов не може?
Про всі чирякі пу@ла знає, а про наявність окупантів в Херсоні ні?
10.11.2022 12:30 Відповісти
Так що пропаганда про Запад,Америку і компроміси наразі потрібно закінчувати. Бо ЗСУ знає,що робить,решта ж ні.
10.11.2022 12:31 Відповісти
Не вірю в те , що кацапи покидають Херсон без приготовленоі
западні для наших воїнів , не вірю ,
тому , дорогі наші воіни , будьте дуже оборежними 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
10.11.2022 13:13 Відповісти
 
 