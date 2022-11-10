10 листопада у Бучанському районі проводитимуть планові роботи з розмінування, можливі звуки вибухів
Сьогодні на Київщині тривають планові роботи з розмінування територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА.
"Сьогодні, 10 листопада, з 11:00 до 17:00 у Бучанському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з тим в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.
