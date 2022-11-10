У деокуповані невеличкі населені пункти Луганської області завозитимуть таблетки та фільтри для очищення води, - Гайдай
Окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру населених пунктів Луганщини, у тому числі й об’єкти, які забезпечували водопостачання. Відновити їх можливо буде лише після деокупації та розмінування територій.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у нас є запас таблеток для очищення води, є ручні мобільні фільтри для води. Також у нас є великі мобільні фільтри. Які зможуть забезпечити тисячі людей питною водою", — розказав Гайдай.
Він додав, що у звільнені села планують розвозити таблетки для очищення води та ручні фільтри. А як будуть звільнені міста, такі як Сватове та Кремінна, туди завезуть великі фільтри.
Усю цю кацапоморду-чухраінську бомжову колаборантну-підороzню, яка верещала "кака раzніца і руzкіє наши братья" НА*УЙ з УКРАЇНИ...!!!
Усіх в столипінські вагони і назад в бараки голодних-холодних мухасранськів підороzії...!!!
Тепер кацапоморді чухраїнські підороzи ви розумієте, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою. мирним небом та куском хліба на столі...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО...???
ви УСВІДОМИЛИ...???
ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підоруzzкій вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
Чухраїнські кацапоморді підороzи-колоборанти...!!!
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороzи мовчали,
погані чухраїнські-підороzи колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороzzкій мерзоті...!!!