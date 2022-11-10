УКР
У деокуповані невеличкі населені пункти Луганської області завозитимуть таблетки та фільтри для очищення води, - Гайдай

луганщина

Окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру населених пунктів Луганщини, у тому числі й об’єкти, які забезпечували водопостачання. Відновити їх можливо буде лише після деокупації та розмінування територій.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Зараз у нас є запас таблеток для очищення води, є ручні мобільні фільтри для води. Також у нас є великі мобільні фільтри. Які зможуть забезпечити тисячі людей питною водою", — розказав Гайдай.

Він додав, що у звільнені села планують розвозити таблетки для очищення води та ручні фільтри. А як будуть звільнені міста, такі як Сватове та Кремінна, туди завезуть великі фільтри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти почали закликати мешканців Луганщини до евакуації, - Гайдай

деокупація (951) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4920)
