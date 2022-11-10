УКР
Новини Агресія Росії проти України
530 1

Російські військові знищують інфраструктуру зв’язку на окупованих територіях, аби мешканці не мали доступу до правдивої інформації, - Маляр

вишка,мобільна

Аби місцеві мешканці не мали доступу до правдивої інформації, російські загарбники демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери.

Про це повідомила під час брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв'язку. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях вони демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів.

Автор: 

інтернет (2061) мобільний зв’язок (1066) окупація (6819) зв’язок (405) Маляр Ганна (525)
Коментувати
та вони просто все пндять..їм пофігу на зв'язок..що у себе пристосують, а що здадуть у себе ж як металобрухт..

вони ж тупі..був би розум, розбудовували свою країну, а не вбивали дітей і мародерили у сусіда
показати весь коментар
10.11.2022 12:10 Відповісти
 
 