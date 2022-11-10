Російські військові знищують інфраструктуру зв’язку на окупованих територіях, аби мешканці не мали доступу до правдивої інформації, - Маляр

Аби місцеві мешканці не мали доступу до правдивої інформації, російські загарбники демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери.

Про це повідомила під час брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв'язку. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях вони демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів.