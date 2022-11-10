УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13328 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 282 6

Британія заморозила російських активів на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів, - Reuters

санкції

Британський уряд заявив про замороження активів на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), якими володіють російські олігархи та інші фізичні та юридичні особи, щодо яких накладено санкції за вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Управління з виконання фінансових санкцій Росія обійшла Лівію та Іран і стала країною з найбільшою кількістю санкцій у Великобританії. Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму, зазначену в усіх інших британських режимах санкцій.

"Ми запровадили найсуворіші санкції проти Росії, і це руйнує її військову машину. Наше послання чітке: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні".", - заявив молодший міністр фінансів Ендрю Гріффіт.

Британія наразі запровадила санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій у Росії, включно з відомими бізнесменами, компаніями та відомими політиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців, - Кулеба

Уряд почав вводити заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, в день, коли Москва ввела війська в Україну.

Велика Британія (5740) олігарх (937) росія (67242) санкції (12573)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден підписав указ про збільшення ціни на газ на Россії для всіх користувачів,на 8,5% с 1 грудня
показати весь коментар
10.11.2022 12:38 Відповісти
Ого , британці працюють блискуче , молодці👍🏼🙂
показати весь коментар
10.11.2022 12:38 Відповісти
" ...заморозила російських активів ..."
Наступний крок -розморозити ці активи та передати Україні на відшкодування збитків заподіяних їй рашистами ..
показати весь коментар
10.11.2022 12:45 Відповісти
Заморозити, розморозити, передати - ого скільки різниць, а потім - проконтролювати, бо...цейво - опять
показати весь коментар
10.11.2022 13:24 Відповісти
Гарна новина.
показати весь коментар
10.11.2022 14:04 Відповісти
Гроші роблять чудеса. Ще напочатку березня сума заморожених у Великобританії активів агресора та пов'язаних осіб доходила до трильйона фунтів стерлінгів
показати весь коментар
10.11.2022 16:06 Відповісти
 
 