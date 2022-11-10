Британія заморозила російських активів на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів, - Reuters

Британський уряд заявив про замороження активів на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), якими володіють російські олігархи та інші фізичні та юридичні особи, щодо яких накладено санкції за вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Управління з виконання фінансових санкцій Росія обійшла Лівію та Іран і стала країною з найбільшою кількістю санкцій у Великобританії. Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму, зазначену в усіх інших британських режимах санкцій.

"Ми запровадили найсуворіші санкції проти Росії, і це руйнує її військову машину. Наше послання чітке: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні".", - заявив молодший міністр фінансів Ендрю Гріффіт.

Британія наразі запровадила санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій у Росії, включно з відомими бізнесменами, компаніями та відомими політиками.

Уряд почав вводити заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, в день, коли Москва ввела війська в Україну.