Понад 700 колаборантів викрито з початку повномасштабного вторгення Росії, - СБУ
З початку повномасштабної агресії Російської Федерації Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких звинувачують у колабораційній діяльності.
Про це повідомив під час брифінгу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку повномасштабної агресії РФ, СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це — саме за статтею 111, прим 1 Кримінального кодексу, тобто "колабораційна діяльність", — сказав він.
Дехтяренко також зауважив що пошук і покарання колаборантів наразі є одним із пріоритетів СБУ.
"Ми цілодобово працюємо над тим, щоб не лише викрити зрадників і колаборантів, але зібрати якісну доказову базу й притягнути їх до справедливої відповідальності", — наголосив він.
Да, их тысячи!!!
700 это не о чем.
« Тщательнее работать надо.
Тщательнее!», лейтенант Бакланов