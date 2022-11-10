Понад 700 колаборантів викрито з початку повномасштабного вторгення Росії, - СБУ

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це повідомив під час брифінгу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабної агресії РФ, СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це — саме за статтею 111, прим 1 Кримінального кодексу, тобто "колабораційна діяльність", — сказав він.

Дехтяренко також зауважив що пошук і покарання колаборантів наразі є одним із пріоритетів СБУ.

"Ми цілодобово працюємо над тим, щоб не лише викрити зрадників і колаборантів, але зібрати якісну доказову базу й притягнути їх до справедливої відповідальності", — наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Примусово роздавали паспорти РФ, впроваджували російську освіту та організовували "мобілізацію": викрито зрадників з Херсонщини та Луганщини, - СБУ