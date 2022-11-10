УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13328 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
927 6

Понад 700 колаборантів викрито з початку повномасштабного вторгення Росії, - СБУ

дегтяренко

З початку повномасштабної агресії Російської Федерації Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, яких звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це повідомив під час брифінгу речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабної агресії РФ, СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це — саме за статтею 111, прим 1 Кримінального кодексу, тобто "колабораційна діяльність", — сказав він.

Дехтяренко також зауважив що пошук і покарання колаборантів наразі є одним із пріоритетів СБУ.

"Ми цілодобово працюємо над тим, щоб не лише викрити зрадників і колаборантів, але зібрати якісну доказову базу й притягнути їх до справедливої відповідальності", — наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Примусово роздавали паспорти РФ, впроваджували російську освіту та організовували "мобілізацію": викрито зрадників з Херсонщини та Луганщини, - СБУ

Автор: 

СБУ (13252) державна зрада (1754) колабораціонізм (1190)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в одном городе
показати весь коментар
10.11.2022 12:47 Відповісти
700 коллаблроетов!?

Да, их тысячи!!!

700 это не о чем.

« Тщательнее работать надо.
Тщательнее!», лейтенант Бакланов
показати весь коментар
10.11.2022 16:16 Відповісти
На жаль , це далеко не всі зрадники , яких виловили , бо у ВР іх аж кишить , але чомусь сбушники їх не чіпають 😠
показати весь коментар
10.11.2022 12:48 Відповісти
"ЗаЖОП" і "СН".
показати весь коментар
10.11.2022 12:48 Відповісти
там в оп з радою ще стільки ж набереться. і це без прокурватури, мусарні та судів
показати весь коментар
10.11.2022 12:51 Відповісти
В ОП зайдите и по списку Слуг Народа пройдитесь. Там несколько тысяч наберете, если не десятков тысяч.
показати весь коментар
10.11.2022 13:25 Відповісти
 
 