Окупанти не просили "зеленого коридору" для втечі з Херсона, - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не зверталися до українського командування щодо так званого "зеленого коридору" для відступу з Херсона.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов

"За наявною інформацією, ні до керівництва ЗСУ, ні до керівництва Генерального штабу, а також до командувань угруповування військ російська сторона щодо створення так званого "зеленого коридору" не зверталася", - зазначив він.

Автор: 

+24
Зробіть їм пекло в степах України. А коридори зелені ми не забудемо ніколи.
10.11.2022 12:46 Відповісти
+22
влаштувати їм іловайськ потрібно!
10.11.2022 12:46 Відповісти
+17
Хоч би й звертались, а за Іловайськ прийдеться відповідати, чорти на лапах
10.11.2022 12:46 Відповісти
показати весь коментар
+ 200! 👿

Зелений коридор для них це пекельні ворота

Втече багато, але немало й залишиться під херсонські кавуни наступного року
показати весь коментар
10.11.2022 16:41 Відповісти
Коридор тільки один -
у сторону ЗСУ з піднятими руками і на неушкодженій техніці, бо за кожну вмятину на танку вирахуємо 😂
показати весь коментар
10.11.2022 16:44 Відповісти
Натяк зрозуміло, будуть лупашити на відходах з усіх калібрів. 👍
показати весь коментар
10.11.2022 12:48 Відповісти
рашисти заслуговують на адський коридор
показати весь коментар
10.11.2022 12:49 Відповісти
На іловайський коридор вони заслуговують...
показати весь коментар
10.11.2022 12:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo
показати весь коментар
10.11.2022 19:31 Відповісти
червону мішанину їм, а не коридор
показати весь коментар
10.11.2022 12:49 Відповісти
Якщо коридор,то техніку для ЗСУ ,а м'ясо до обміннооо форду.
показати весь коментар
10.11.2022 12:56 Відповісти
Вечірній Соловйов програшу майбутнього президентства Трампа присвятив більше емоцій , ніж «виходу» з Херсона ,але чомусь саме ці дві полії пов'язав між собою як причинно послідовні . Вірніше «типу заперечив» це що як раз говорить про протилежне
показати весь коментар
10.11.2022 12:56 Відповісти
А треба надати. А потім як у Іловайську - накрити РСЗУ і сказати, що вони самі себе постріляли.
показати весь коментар
10.11.2022 12:56 Відповісти
А якби попросили, то дали б? Пропоную "зелений коридор" для русні називати "іловайський коридор", щоб не було плутанини
показати весь коментар
10.11.2022 12:59 Відповісти
Це означає, що ЗСУ буде гатити по свинособаках з усіх стволів.
показати весь коментар
10.11.2022 13:03 Відповісти
Бити -- шоб неповадно було -- шоб навіки запомнили .
показати весь коментар
10.11.2022 13:04 Відповісти
Якщо аквафреші звернуться - усім нашим надіти беруши. Не почули, не побачили.
показати весь коментар
10.11.2022 13:05 Відповісти
це вони так грубо намекують, шо коли попросять, то дерьмаки та шайка готові їм його надати під особисті гарантії, знову заборонив стріляти?
показати весь коментар
10.11.2022 13:06 Відповісти
Враховуючи що в степах Херсонщини лісу мало, то буде не зелений, а червоний коридор, утворений по боках з розбитої техніки орків і устелений прахом самих московьких істот.
показати весь коментар
10.11.2022 13:12 Відповісти
Якщо Росія не домовлялась про зелений коридор то це означає що за Херсон будуть триматися до останнього а те що відступають то це під тиском ЗСУ
показати весь коментар
10.11.2022 13:16 Відповісти
це що? шахмати?
знищити всіх
гітлер звонить сталіну про зелений корідор на одері...
-я знову в сосну а бо з дуба
показати весь коментар
10.11.2022 13:18 Відповісти
руснявьіє ето колектівная бл@дь, а лідєр ху@ло.
вони знають наше до них ставлення і прийшли лише з однією метою - вбивати українців.
Які ще калідорьі....
показати весь коментар
10.11.2022 13:21 Відповісти
Никаких коридоров. Мочить всех и на переправе и до. Иначе они же будут херачить по нашим с другого берега.
показати весь коментар
10.11.2022 13:44 Відповісти
свинособакам один коридор-дохнуть в сартире и в УКРАИНСКОМ черноземе!****** их хлопцы!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
10.11.2022 13:57 Відповісти
 
 