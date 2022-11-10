Окупанти не просили "зеленого коридору" для втечі з Херсона, - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не зверталися до українського командування щодо так званого "зеленого коридору" для відступу з Херсона.

Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, ні до керівництва ЗСУ, ні до керівництва Генерального штабу, а також до командувань угруповування військ російська сторона щодо створення так званого "зеленого коридору" не зверталася", - зазначив він.

Читайте: Окупанти створюють умови, щоб місцеві мешканці виїжджали зі своїх домівок, - Маляр