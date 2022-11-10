Окупанти не просили "зеленого коридору" для втечі з Херсона, - Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська не зверталися до українського командування щодо так званого "зеленого коридору" для відступу з Херсона.
Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, ні до керівництва ЗСУ, ні до керівництва Генерального штабу, а також до командувань угруповування військ російська сторона щодо створення так званого "зеленого коридору" не зверталася", - зазначив він.
Зелений коридор для них це пекельні ворота
Втече багато, але немало й залишиться під херсонські кавуни наступного року
у сторону ЗСУ з піднятими руками і на неушкодженій техніці, бо за кожну вмятину на танку вирахуємо 😂
знищити всіх
гітлер звонить сталіну про зелений корідор на одері...
-я знову в сосну а бо з дуба
вони знають наше до них ставлення і прийшли лише з однією метою - вбивати українців.
Які ще калідорьі....