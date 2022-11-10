УКР
Новини Агресія Росії проти України
Росія вивела у Чорне море один ракетоносій з 8 ракетами "Калібр", - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 14 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Станом на 10.11.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 14 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На РосТБ визнали, що турецький флот у кілька разів потужніший за ЧФРФ: Турки володіють Чорним морем. ВIДЕО

Топ коментарі
+4
От нічому їх життя не вчить
Готується до зустрічі з "москвою" хіба що
показати весь коментар
10.11.2022 14:06 Відповісти
+1
Ну от, а вчора говорили, що ракетоносіїв з калібрами серед кацапських корит в Чорному морі немає
показати весь коментар
10.11.2022 14:18 Відповісти
+1
потуги как при запоре у обнуленыша…только аборигены Австралии не ржут над скотобыдлом внарасейским… потому что у них нет интернета..
показати весь коментар
10.11.2022 14:45 Відповісти
А звідкіля джавлінам ближче до цього плавсрьєдства? Чи від Турції, чи України? А може із самого пекла?
показати весь коментар
10.11.2022 14:16 Відповісти
Ну что, надводных дронов, вроде, должно ещё хватать..)
показати весь коментар
10.11.2022 15:06 Відповісти
Залишився один- адмірал Ессен, але він останній і сситья виходити в море, іноді раз на тиждень поплаває і назад.... Ще є підводні човні, десь 5 їх
показати весь коментар
10.11.2022 17:01 Відповісти
Цель вижу. Атакую!
показати весь коментар
10.11.2022 14:33 Відповісти
Какая подлая профессия- военый моряк России
показати весь коментар
10.11.2022 14:55 Відповісти
дома у них так гордятся, Папка в форме с какардой и кортиком.
А они с трансформаторами воюют.
Хуже русских только Пол Пот.
Хотя нет...
показати весь коментар
10.11.2022 14:59 Відповісти
А були б у нас зараз "Нептуни ", то орки сиділи б тихо...
показати весь коментар
10.11.2022 15:10 Відповісти
Ну Нептун все море не накрывает, а они калибры могут и из Новоросийска запускать..
показати весь коментар
10.11.2022 16:47 Відповісти
В топку!
показати весь коментар
10.11.2022 15:55 Відповісти
Хотят снова проверить судьбу ?
показати весь коментар
10.11.2022 20:34 Відповісти
 
 