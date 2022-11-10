Росія вивела у Чорне море один ракетоносій з 8 ракетами "Калібр", - ВМС ЗСУ
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 14 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 10.11.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 14 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля;
- в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 76 ракет.
Готується до зустрічі з "москвою" хіба що
А они с трансформаторами воюют.
Хуже русских только Пол Пот.
Хотя нет...