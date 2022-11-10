Колишньому викладачу з Херсонщини повідомили про підозру в колабораційній діяльності, - прокуратура
Прокуратура заочно повідомила про підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору колишньому викладачу медичного коледжу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
"За даними слідства, у липні 2022 року колишній викладач добровільно обійняв посаду так званого "директора Бериславського медичного коледжу" та організовував діяльність незаконно створеного закладу освіти. Також закликав інших викладачів працювати під його керівництвом. Обіцяв, що вони будуть отримувати українську та російську зарплатню", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Скул Бас
показати весь коментар10.11.2022 14:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль