2 041 22

Якщо рідні полонених хочуть швидше їх визволити з полону – дайте нам зробити це у тиші, - Маляр

маляр

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр звернулася до рідних та близьких українських воїнів, які перебувають у російському полоні, та наголосила, що публічні виступи та надмірна увага шкодять процесу обміну.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це вона сказалапід час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України.

"Ми з вами і ми робимо все можливе, аби визволити наших героїв. Кожен обмін полоненими і повернення наших захисників та захисниць додому – це результат тривалої роботи, за якою стоїть копітка, невпинна праця великої команди людей силових відомств", – зазначила Маляр.

 Вона зазначила, що ця тема надзвичайно чутлива.

"Якщо хочете допомогти швидше звільнити з полону рідних – дайте нам зробити це у тиші та передавайте інформацію з персональними даними ваших близьких тільки у Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Динаміка в процесі обміну полоненими є і в межах дозволеного ми цю інформацію висвітлюємо", – сказала заступник Міністра оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З полону визволили уже 30 захисників Зміїіного, робота триває, - Лубінець

Маляр додала, що на сайті Міністерства оборони України можна знайти всі необхідні контакти державних інституцій, куди близькі полонених можуть передавати персональні дані родичів, які зникли безвісти.

полон (1635) полонені (2338) Маляр Ганна (525)
Топ коментарі
+17
Знаем мы цену вашей "тишины"... Цемах и вагнеровцы вам, зеленым, еще поперек горла станут
показати весь коментар
10.11.2022 16:12 Відповісти
+11
Тіхушніки зелені... Це найстаршніший ваш кошмар, якщо інформація про ваші "договорняки" ставтиме відомою суспільству.
показати весь коментар
10.11.2022 16:36 Відповісти
+9
Цікаво, що коли зелена нечість починає *******, про те, що нам хтось збирається надати літаки, балістичні ракети, зенітні установки, танки і т.д., ніхто не пропонує їм заткнутися!
показати весь коментар
10.11.2022 16:22 Відповісти
На фейсі скільки лівих акаунтів з проханням допомогти повернути полонених....думаєте,що хтось почитає і поверне? Фото,адреси ...війна любить тишу і Маляр має рацію.
показати весь коментар
10.11.2022 16:38 Відповісти
Краще б вона мала мозок За які звитяги вона на посаді ЗАСТУПНИКА міністра оборони
показати весь коментар
10.11.2022 16:42 Відповісти
корабельна сосна зеленського і його днопартійців.
показати весь коментар
10.11.2022 16:55 Відповісти
В загальному випадку, вона б МАЛА рацію. Але з зеленими воно так не працює. Навіть до списків на обмін не включають.
Як би не "кіпіш" рідних і близьких, зелені б досі ******* гуманітарку "у тиші", а полонені тихо б сиділи.
показати весь коментар
10.11.2022 16:45 Відповісти
маляр має бізнес на війні!
показати весь коментар
10.11.2022 16:56 Відповісти
не прямо, она сказала, шо состоялись публічні виступи.
показати весь коментар
10.11.2022 16:21 Відповісти
Ви все робите в тиші. Результат на ліТцо.
До речі, ви "азовсталівців", хіба, в полон віддали? Евакуювали ж, за особистою домовленністю презЕдента.
показати весь коментар
10.11.2022 16:31 Відповісти
Хай рідні полонених вдома плачуть і ніде не розповідають, що їх сини чи чоловіки в полоні, а влада як має їх почути?
показати весь коментар
10.11.2022 16:40 Відповісти
Та ви такі *****,вам тільки втихаря щось творити! Ми вже бачимо наслідки розмінування Півдня України! Робіть те що від вас народ вимагає,а не своїшашлички та корпоративи....
Спустіться на землю,після війни ми вас всіх як клопів передавимо!
показати весь коментар
10.11.2022 16:52 Відповісти
Как понять в тишине???Вы меня простите,но у колеги по работе,племяник был в Мариуполе.....Не хочу даже писать за все переживания....но нашли его в плену.Опять же промолчу,сколько ушло здоровья узнать что он жив.......И когда они видят что его командиры в Турции,а остальные многие в кацапских лагерях...Молчать сложно.Я не сомниваюсь что делаеться всё возможное и МО и дипломатами.Но как просить родных о тишине........
показати весь коментар
10.11.2022 17:10 Відповісти
Нажаль 73% привели до влади зелених тварюк, які все ******* робити в тиші. І поки ці потвори при владі, повірте, нічого не зміниться. Шашлики, гуманітарка, росія не нападе, азовсталівці, ситуація на нулі - тиша від зелених, гроші на першому місці, дуже добре в деяких випадках навіть відмиваються.
показати весь коментар
10.11.2022 18:09 Відповісти
А чому командири в Турції, а не в Україні ? Тому що Зеля та СН бояться неприємних запитань з боку цих командирів. А навіщо він сказав їм здатися?
показати весь коментар
10.11.2022 18:48 Відповісти
Як і завжди - «…неначасі…». Як би не суспільство то зЄлена влада і не згадувала б про полонених . У влади тільки одне на розумі , збагачення і самовихваляння на брехливому пропагандиському марафоні.
показати весь коментар
10.11.2022 18:14 Відповісти
Коли тиша, то вони нічого не роблять, тільки наші гроші крадуть.
показати весь коментар
10.11.2022 18:42 Відповісти
Десь чув недавно, що якщо про полоненого в медіа починається "шумиха" - його припиняють катувати, типу у такого полоненого зростає "вага" і вім має більше шансів на визволення т.я. рашисти вважаюсь, що за такого полоненого можна більше виторгувати.
І ця мразина це знає.
показати весь коментар
10.11.2022 18:46 Відповісти
От же ж суки. Як ті мухи зелені - всі на одну кучу зеленого лайна.
показати весь коментар
10.11.2022 18:51 Відповісти
Якось не гарно((((
показати весь коментар
10.11.2022 19:30 Відповісти
ГЗелені покидьки звичайно ******* «в тиші» і без громадської уваги мародери і не нести жодної відповідальності за свої про*оби. Тому Малярка хай іпальце краще заткне, в нас не рашка, щоб родичів полонених затикати.
показати весь коментар
10.11.2022 20:44 Відповісти
скоро буде рашка. повна узурпація влади відбулась наприкинці літа, наразі всі силовики підконтрольні ермаку. окрім залужного, але і його скоро приберуть, спроби були уже не раз.
показати весь коментар
10.11.2022 20:58 Відповісти
 
 