Якщо рідні полонених хочуть швидше їх визволити з полону – дайте нам зробити це у тиші, - Маляр

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр звернулася до рідних та близьких українських воїнів, які перебувають у російському полоні, та наголосила, що публічні виступи та надмірна увага шкодять процесу обміну.
про це вона сказалапід час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України.
"Ми з вами і ми робимо все можливе, аби визволити наших героїв. Кожен обмін полоненими і повернення наших захисників та захисниць додому – це результат тривалої роботи, за якою стоїть копітка, невпинна праця великої команди людей силових відомств", – зазначила Маляр.
Вона зазначила, що ця тема надзвичайно чутлива.
"Якщо хочете допомогти швидше звільнити з полону рідних – дайте нам зробити це у тиші та передавайте інформацію з персональними даними ваших близьких тільки у Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Динаміка в процесі обміну полоненими є і в межах дозволеного ми цю інформацію висвітлюємо", – сказала заступник Міністра оборони України.
Маляр додала, що на сайті Міністерства оборони України можна знайти всі необхідні контакти державних інституцій, куди близькі полонених можуть передавати персональні дані родичів, які зникли безвісти.
