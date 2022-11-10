УКР
Новини Війна
3 039 10

Зеленський та Сунак обговорили Херсон: Треба зберігати обережність, поки над містом не буде піднято український прапор (оновлено)

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили різносторонню оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - йдеться в повідомленні.

Водночас офіс прем'єра Великої Британії повідомив, що сторони обговорили заяви РФ про відступ з Херсона і питання підтримки України Британією.

"Лідери погодилися, що будь-яке виведення російських військ з окупованого міста Херсон продемонструвало б значний прогрес українських сил та підтвердило б слабкість російського військового наступу, але було б правильно продовжувати проявляти обережність, поки над містом не буде піднято український прапор" - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Британії високо оцінив хоробрість українських збройних сил та підтвердив непохитну військову, економічну та політичну підтримку Великої Британії. Сунак підтвердив, що Велика Британія продовжить надавати подальшу військову допомогу, включаючи ще 1000 ракет класу "земля-повітря" та понад 25,000 зимових комплектів для військ, призначених для екстремально холодної зими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія передасть ЗСУ партію зимового спорядження, - прем’єр Сунак

Автор: 

Велика Британія (5740) Зеленський Володимир (25153) Сунак Ріші (183)
Топ коментарі
+6
Расшифрованьі условньіе буквенньіе обозначения спецобоsрации:
Z -- Zашли
O -- Oтсосали
V -- Vьішли
показати весь коментар
10.11.2022 16:18 Відповісти
+3
А цей відео-воїн не хоче зі своїх особистих коштів форму зимову придбати? Він лише від здачі в оренду будику у Італії отримує 50 000 євро щомісяця.

https://www.5.ua/svit/villa-zelenskykh-v-italii-zdaietsia-za-50-tysiach-ievro-na-misiats-up-286487.html

А окрім цього ще купа нерухомості та бізнесів має.
показати весь коментар
10.11.2022 16:23 Відповісти
+2
Мысли ВЕЛИКИХ

« нельзя договариваться о мире с теми , КТО ПРИШЁЛ ТЕБЯ УБИВАТЬ» Голда Мейер

Зе, расскажи на G20 как орки девочек и детей насиловали и убивали.

МОЖЕТ до мира дойдёт необходимость уничтожения зверя хутина ‼️‼️‼️
показати весь коментар
10.11.2022 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
обговорити - це наше все
показати весь коментар
10.11.2022 16:16 Відповісти
обкашляли з сємками
показати весь коментар
10.11.2022 16:17 Відповісти
10.11.2022 16:18 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 16:23 Відповісти
Це у нього не на часі.
показати весь коментар
10.11.2022 16:26 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом. Чего то вспомнилась фабрика,которую иной герой продавал,продовал, да так и не продал.
показати весь коментар
10.11.2022 17:05 Відповісти
Там жеж самка каже, що вона не знає - наш він чи ні. Це, сугубо для культу служек наріду.
показати весь коментар
10.11.2022 18:49 Відповісти
дивно..ні слова про дЄрьмака в статті....
показати весь коментар
10.11.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 16:38 Відповісти
 
 