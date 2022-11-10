Зеленський та Сунак обговорили Херсон: Треба зберігати обережність, поки над містом не буде піднято український прапор (оновлено)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Обговорили різносторонню оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - йдеться в повідомленні.

Водночас офіс прем'єра Великої Британії повідомив, що сторони обговорили заяви РФ про відступ з Херсона і питання підтримки України Британією.

"Лідери погодилися, що будь-яке виведення російських військ з окупованого міста Херсон продемонструвало б значний прогрес українських сил та підтвердило б слабкість російського військового наступу, але було б правильно продовжувати проявляти обережність, поки над містом не буде піднято український прапор" - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Британії високо оцінив хоробрість українських збройних сил та підтвердив непохитну військову, економічну та політичну підтримку Великої Британії. Сунак підтвердив, що Велика Британія продовжить надавати подальшу військову допомогу, включаючи ще 1000 ракет класу "земля-повітря" та понад 25,000 зимових комплектів для військ, призначених для екстремально холодної зими.

