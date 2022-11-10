УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13472 відвідувача онлайн
Новини Війна
956 6

МЗС закликає світову спільноту нейтралізувати співпрацю Росії та Ірану у військовій сфері

путін,іран

Співпраця Ірану та Росії є загрозою світовій безпеці.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання Sky News повідомило, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито передбачалася як військова допомога Україні, в обмін на отримання іранських дронів.

"Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та наших партнерів. Водночас українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході.

Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері", - наголосив речник міністерства закордонних справ.

Також читайте: Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

Автор: 

Іран (2324) МЗС (4245) зброя (7687) Ніколенко Олег (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нетаньяху, шо скажеш?
показати весь коментар
10.11.2022 16:35 Відповісти
Пару атак "Томагавками" и нет о чем "сотрудничать"
показати весь коментар
10.11.2022 16:38 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 17:00 Відповісти
Як??????? Вони їм озброїтись дали за 40 років санкцій. А тепер вже пізно... У них ще й бомба атомна скоро знайдеться.
показати весь коментар
10.11.2022 17:10 Відповісти
....нейтрализаторы выразили озабоченность 🤡
показати весь коментар
10.11.2022 17:57 Відповісти
Найкращий футболіст-рекордсмен в історії Ірану, один з найвидатніших спортсменів світу Алі Даеї (азербайджанець за походженням) очікує страти в камері смертників. За участь в протестах проти режиму диктатора Хоменеї.
показати весь коментар
10.11.2022 21:33 Відповісти
 
 