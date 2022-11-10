МЗС закликає світову спільноту нейтралізувати співпрацю Росії та Ірану у військовій сфері

Співпраця Ірану та Росії є загрозою світовій безпеці.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання Sky News повідомило, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито передбачалася як військова допомога Україні, в обмін на отримання іранських дронів.

"Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та наших партнерів. Водночас українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході.

Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері", - наголосив речник міністерства закордонних справ.

