Рашисти майже повністю знищили село Потьомкине на Херсонщині: Немає жодної вцілілої хати та зруйновано інфраструктуру
Російські загарбники майже повністю зруйнували село Потьомкине на Херсонщині.
Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Під час візиту до Високопілля одна із жительок села Потьомкине запросила відвідати і їх населений пункт, не міг відмовити. Ситуація в населеному пункті складна. Після окупації в селі майже не лишилось людей, хоча до цього проживало 380 осіб. Тут немає жодної вцілілої хатини, вороги зруйнували майже всю інфраструктуру. У Потьомкінському навчальному закладі виховувались і навчались 34 дитини, тепер вони більше не можуть відвідати свою школу і садочок, адже росіяни їх знищили", - йдеться в повідомленні.
За словами очільник ОВА, попри всі руйнування люди поступово повертаються та починають відновалювати оселі.
Так і тхне совком і москальщиною
дика орда пройшла Україною... (як бувало не раз в Історії Незламної України)
Смерть падалі рашистів ***** в Україні та тим, що крисятничають на крові Українців!!