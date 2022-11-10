УКР
Рашисти майже повністю знищили село Потьомкине на Херсонщині: Немає жодної вцілілої хати та зруйновано інфраструктуру

потьомкине

Російські загарбники майже повністю зруйнували село Потьомкине на Херсонщині.

Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Під час візиту до Високопілля одна із жительок села Потьомкине запросила відвідати і їх населений пункт, не міг відмовити. Ситуація в населеному пункті складна. Після окупації в селі майже не лишилось людей, хоча до цього проживало 380 осіб. Тут немає жодної вцілілої хатини, вороги зруйнували майже всю інфраструктуру. У Потьомкінському навчальному закладі виховувались і навчались 34 дитини, тепер вони більше не можуть відвідати свою школу і садочок, адже росіяни їх знищили", - йдеться в повідомленні.

За словами очільник ОВА, попри всі руйнування люди поступово повертаються та починають відновалювати оселі.

окупація (6819) Херсонська область (6113)
Гірші за диких тварин...
10.11.2022 16:58 Відповісти
Боже ну і назва села Потьомкине

Так і тхне совком і москальщиною
10.11.2022 16:59 Відповісти
назва дегенеративна
10.11.2022 17:03 Відповісти
10.11.2022 17:11 Відповісти
і таких сел буде не одна сотня... чи більше...
дика орда пройшла Україною... (як бувало не раз в Історії Незламної України)
10.11.2022 17:39 Відповісти
Рашисти за цим і вдерлися в Україну, щоб гадити і нищити, мішєбратія та атінаРот!!!
Смерть падалі рашистів ***** в Україні та тим, що крисятничають на крові Українців!!
10.11.2022 17:51 Відповісти
Надеюсь после освобождения данного села его название не останется ПОТЕМкине, а что нибудь более созвучное с Украиной!! Долой потемкина и россию из Украины!!
10.11.2022 19:19 Відповісти
Так кого знищили? дітей чи школу та садок? Писарі... на якому смітнику вас понабирали?
10.11.2022 20:39 Відповісти
 
 